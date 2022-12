ŞEBNEM BURSALI

Tam yarım asırdan uzun bir hayalin gerçekleştiği günün üçüncü yıldönümünde, yine başka bir hayalin gerçek olduğu müjdesini verdi Başkan Erdoğan. 2019'da Gebze Bilişim Vadisi'nin resmi açılışında yerli otomobilimiz Togg'un tanıtıldığı gün, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni gaz bulunduğunu açıkladı.

Toplam rezervin 710 milyar metreküp olduğu ve dünya piyasalarındaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğu bu müjdenin anlamı, Türkiye'nin enerjide devler ligine taşınmasıdır. "Hayal bile değildi, gerçek oldu" diyeceğimiz bu olan bitene hâlâ inanmayan, inanmak istemeyen, inandığı halde inkâr edenlere inat, yeni Türkiye'nin yükselişi her gün yeni bir devrimle devam ediyor.

Hayal bile edilemeyen bu devrim, bundan 7 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Artık kendi sondaj gemilerimizle enerjide yüzde yüz yerli ve milli dönem için harekete geçiyoruz" sözleriyle başlamıştı. Zaten 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar giden süreç de o gün başladı.

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de arama kuyuları açmak için yola çıkan 1 değil, 2 değil, 3 değil 4 ve bundan sonrasında da "Artık kim tutar bizi" dediğimiz gemilerimiz, inanç, kararlılık, vizyon ve sabrın en güzel örneklerindendir. Bu konuyla ilgili iki kişinin hakkını teslim etmezsem, bırakın gazeteciliği, bir Türk vatandaşı olarak görevimi yerine getirmiş olmam.

İlki elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan... Yerli ve milli varlıklarımızı her konuda ve konumda önceleyen, tam bağımsızlığın yolunun dışa bağımlılıktan kurtulmadan gerçekleşmeyeceği düsturunu ekonomiden sanayiye, savunmadan enerjiye her alanda talimatlandıran ve takibini yapan Erdoğan olmasaydı, yüzde 95'ten fazla dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında bu dev hamleler gerçekleşemezdi.

Bir diğer hakkını teslim edeceğimiz kişi elbette Berat Albayrak. Enerji Bakanı olduğu dönemde 150 yıllık hayali gerçekleştirmek için başlattığı milli hamle, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'ye ikinci çağ atlatacak etkiyi yarattı. Onlarca yıl boyunca, "Türkiye'de petrol ve doğalgaz yok" efsaneleriyle bu milleti uyutmaya çalıştılar. Bugün ise Albayrak ile Erdoğan'ın vizyonu ve kararlılığı sonucu topraklarımızda bulunan rezervler sayesinde dünyada eksen değişikliğine sebep olacak sonuca ulaşmaya az kaldı.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını başlattığımızda nice ambargoya, şantaja, hatta darbe kalkışmalarına maruz kalan siyasi irade mücadeleden asla vazgeçmedi. Ve Mavi Vatan denilen strateji bugün uygulanabiliyorsa, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma hedefinden artık söz edilebiliyorsa işte tam da bu inanç, kararlılık ve vizyon sayesindedir.

Sözü daha fazla uzatmadan üstad Necip Fazıl Kısakürek'in şu dizeleriyle dünyaya meydan okumaya ve başarının keyfini çıkarmaya devam edelim:

"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes / Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!"