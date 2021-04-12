Gençliğinizin kıymetini bilin

Hasta olmadan genç yaşımızda sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Orta ve ileri yaşta görülen şeker hastalığı, tansiyon, Parkinson, beyin felci gibi birçok hastalık artık gençlerde de sıkça görülmeye başlandı. Genç yaştan itibaren hücrelerimizde hastalığa yol açan etkenleri yok ederek, yaşam biçimimizi ve beslenmemizi düzenlememiz gerekir

Ömür uzadıkça gençlik süresi de buna paralel artmıştır. Yaşadığımız çevre koşulları, aşırı stres, gıdaların eskisi kadar doğal olmaması, hava kirliliği, hayatımızdaki hareketin azalması gibi etkenler genç yaşta da birçok hastalığı beraberinde getirmiştir. Orta ve ileri yaşta görülen şeker hastalığı, tansiyon, Parkinson, beyin felci gibi birçok hastalık, artık gençlerde de sıkça görülmeye başlanmıştır. O halde genç yaştan itibaren hücrelerimizde hastalığa yol açan etkenleri yok ederek, yaşam biçimimizi ve beslenmemizi düzenlememiz gerekir. Hastalık sadece ileri yaşlarda görünmez, o halde başlıkta dediğimiz gibi hasta olmadan genç yaşımızda sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Vücudumuzun en küçük yapı taşı olan hücrelerimizin yıpranmaması için doktor kontrolünde elimizden gelen her şeyi yapmamız ve yaşam biçimimizi buna göre düzenlememiz gerekir. Genetik önemlidir, eğer ailemizde önemli hastalık varsa daha da dikkat edip bu yönde daha fazla doktor kontrolleri yaptırmalıyız. Yaşlanmayı geçen yazımızda anlatmıştık. Peki, yaşlanmayı geciktirmek için ve hasta olmamak için günümüzde yeni tedavi sistemleri var mıdır? Gelişmiş tüm ülkeler artık koruyucu tedavi konusunda yoğun çalışma içine girmiştir çünkü hastalığa yakalandıktan sonra hastalıkların tedavisi ve bunun hasta yakınlarına, ülkeye verdiği zarar maddi manevi çok olmaktadır. Hücrenin bozulması ve işlevini yitirmesiyle yaşlanma dediğimiz süreç başlar. Organları yenileyen kök hücreler işlevini yapamaz hale gelir, o halde hücrelerimizi koruyacak ve kök güçlerimizi aktive edecek tedavi sistemlerini yaşlanma karşıtı tedavi olarak adlandırabiliriz. Hücrelerimizi yıpratan ve ölüme götüren serbest radikalleri yok etmeyi amaçlayan glutatyon tedavisi hücrenin enerjisini artırır ve onarır. Hücrenin en küçük yapı taşı olan amino asit tedavisi, eksik vitaminleri yerine koyma gibi tedaviler şu anda dünyada popüler tedaviler arasındadır.



İNSANIN DOĞAL ECZANESİ

Kök hücreler insanın doğal eczaneleridir. Tüm insanlarda bulunurlar. Omurilik, diz, bacak, organ ve beyin ile ilgili yaralanmalar gibi diyabet, böbrek hastalığı, kalp ve karaciğer hastalığı gibi dejeneratif hastalıklar ve yaralanmalardan hızlı bir şekilde kurtulmamızı sağlarlar. Kök hücreler, daha güçlü ve sağlıklı bir vücut için gerekli hücre tiplerinin oluşmasını sağlar. Sağlam bağışıklık sistemleri, belirli hastalıklardan korunmanızı sağlar. Vücudunuz, normal bir şekilde çalışırken, vücudunuzu etkileyebilecek zararlı bakteri veya virüslere karşı kendisini kolaylıkla koruyabilecek savunma mekanizmasını oluşturur.



KÖK HÜCRE İŞLEVİ

Doğal süreç boyunca, kök hücreleriniz vücudunuzu yenilemeye yardımcı olmak için aktif olarak çalışır. Bazı organlarınız hasar görürse kök hücreleri, onarıma başlamak için vücudun hasarlı kısımlarına göç ederek dokuyu onaran hücre türlerine dönüşürler. Ne yazık ki insanlar yaşlandıkça kök hücrelerin üretimi de zamanla azalır. Kök hücreler genellikle kemik iliğinden salınır ve vücudun gerekli bölgelerine göç ederler, ancak zamanla kök hücre üretimi azalır ve vücut için gerekli olan kök hücre salınamaz. Mevcut kök hücrelerin miktarındaki bu azalma, yaşlandığımızda yaralanmaların ve hastalıkların iyileşmesinin çok daha uzun sürmesinin başlıca nedenlerindendir. Vücuttaki yüksek kök hücre miktarı, vücudunuzu doğal olarak onarabilen ve gençleştirebilen hücre anlamına gelir. Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı bazen genç yaşta da kök hücre sayısı azalmakta ve bu da birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.



KRONİK HASTALIKLARDA KÖK HÜCRE MUCİZESİ

Kök hücrelerin ruh halinizi, enerji seviyelerinizi, kalp ve damar hastalıklarını, bağışıklık sisteminizi, felç, Parkinson veya Alzheimer hastalığına bağlı hafıza kaybı için fonksiyonel tıbbi tedavileri geliştirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Vücudumuz için çok önemli olan bu hücreler, son yıllarda bilim insanlarının ana konusu oldu. İnsanın kök hücre rezervi olan kemik iliğinden kök hücre salınımını gerçekleştirmek, insan sağlığını korumak ve ömrünü uzatmak için büyük buluşlara imza atıldı. Bu bilim insanlarından Kanadalı kök hücre bilimcisi Christian Drapeua tarafından yapılan araştırmalarda bazı özel bitki özlerinin kök hücre salınımını aktifleştirdiğini belgelendi. Bu özel bitkiler; Kır İğdesi, Mavi–Yeşil Alg, Aloe, Kabarcıklı Alg, Panax Notoginseng. Tedavisi tam olarak yapılamayan bu hastalıklara yakalanmamak için vücudun hastalıklarla mücadele etmesini sağlayan savunma mekanizmasını aktif edici tedaviler, örneğin glutatyon, NAD, amino asit vb. takviyeler vücudumuzdaki kök hücreleri arttırıcı yeni nesil tedavilerdir.