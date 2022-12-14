Omurga sağlığı için ne yapmalıyız?

Bel, boyun ve sırt ağrıları yaşamı kabusa çevirebiliyor. Bu dayanılmaz ağrıların nedeni kimi zaman fıtık, kimi zaman da sinir sisteminin yıpranmasına bağlı olarak gelişen fibromiyalji kaynaklı olabilir. Tedavideki seçenekler arasında yer alan robotik lazer ise ağrının kaynağına kadar inip dokuyu tamir ediyor

Günümüzde masa başı çalışma koşulları, spor yapmama, kötü beslenme alışkanlığına bağlı kilo alma gibi nedenler kas ve omurga sistemini olumsuz etkiliyor. Ve travmalara karşı bizi daha da dayanıksız hale getiriyor. Bu nedenle de son yıllarda bel, boyun ve sırt ağrılarında anlamlı bir artış görmekteyiz.



EN ÇOK FITIK KORKUTUYOR

Bel boyun ağrısı denince de akla hemen bel ve boyun fıtığı gelmektedir. Hasta en çok bu olasılıklardan korkmaktadır. Haksız da sayılmaz. Tabii ki en sık gördüğümüz omurga ağrılarının başında bizi korkutan ve operasyona kadar götüren bel ve boyun fıtıkları geliyor. Fıtıkta hekimin vereceği doğru bir karar ise çok önemlidir. Çünkü bu karar hastayı ağrıdan kurtarır.









Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, fıtığa yol açabilecek etkenlerin incelenmesidir. Bel ve boyun fıtıkları tabii ki ağrı yapar. Boyun fıtığı ağrısı boyunda ve kollarda, bel fıtığı ağrısı da belde ve bacakta olur. Fıtığın büyüklüğü ve yeri, ağrının şiddetini ve lokalizasyonunu belirler. Bugün yazımda sizlere bel, boyun ve sırt ağrılarının nedenleri ve tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Bunun için Fizyoterapist Burcu Aydın'a bu hastalıklarla ilgili sizin en çok merak ettiğiniz konuları sordum... İşte yaşamımızı kabusa çeviren bel, boyun ve sırt ağrıları ile buna eşlik eden fıtık ve fibromiyalji ile ilgili Fizyoterapist Burcu Aydın'ın söyledikleri:



FİBROMİYALJİ OLABİLİR

Çekilen MR tetkiklerinde çoğumuzda derecesi az da olsa küçük fıtıklar görülür. Bu fıtıkların hepsi ağrı yapmaz ve bundan dolayı tedaviye bile gerek duyulmaz. Sinire hasar verecek kadar büyük olmayan fıtıklarda ise artık tedavide operasyondan kaçılmaktadır. Çünkü endikasyonu olmayan yani lüzumsuz yere yapılan operasyon başarı sağlamamakta ve hastanın ağrısı geçmemektedir. Hasta eğer ağrısı geçmezse bozulan psikolojiyle doktor doktor gezip tatmin olmamaktadır.

En fazla görülen diğer önemli ağrı nedeni de sinir sisteminin yıpranmasına bağlı olarak gelişen bel, boyun ve sırtın belli bölgelerinde olan kas kasılmasıdır. Yani fibromiyalji. Uykusuzluk, aşırı sinir, sıkıntı başlıca nedenlerdir. Ağrı bazen çok şiddetli olur ve ağrı kesicilere bile cevap vermez. Hasta gün boyu hep ağrı çeker ve sinirlenip yorulunca ağrısı artar. Tedavisi zor ve uzun olan bu ağrıya gerekli müdahale yapılmazsa kronik hale gelir, yaşam kalitesi düşer.







FİBROMİYALJİNİN BELİRTİLERİ

Fibromiyalji, bel ve boyun fıtıklarına eşlik edebilir. Eğer ağrı fıtık sebepli olarak kabul edilir ve fibromiyalji göz ardı edilirse tedavi başarısız olur. Bunların dışında romatizmal kökenli ağrılar ve enfeksiyona bağlı ağrılar da görülebilir. Ama bunlar nadirdir. En sık ağrı sebebi klinik gözlemlerime göre bel, boyun fıtıkları ve fibromiyaljidir. Bu hastalıkta, daha çok enseden başlayıp başa yayılan ağrı, boyun ağrısı ve bel, kalça ağrısı olur. En çok görülen fibromiyalji şikayetleri ise şöyledir:

Özellikle boyunda, enseden başa yayılan omuzlarda, belde ve kalçada ağrı.

Ağrıya eşlik eden yanma ve sızlama hissi.

Bitkinlik ve uyku bozukluğu sık görülür ve bu durumda ağrıda artış olur.

Gün içinde şikayetlerde artış yaşanır, sinir ve streste ağrı artar.

Kas ağrısı ile beraber, spesifik olmayan semptomlar da sık görülür. Bunlar; karın ağrısı (abdominal), şişkinlik, ishal, kabızlık, soğuğa dayanıksızlık, baş ağrısı, moral bozukluğu.



BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Seans süresi ve sıklığı kişinin durumuna ve ilgili bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir. Kişinin durumuna göre 4 seans ile 15 seans arası kalıcı iyilik hali mümkündür. Gebelik ve kanser durumunda uygulama yapılmaz. Robotik lazer ile ağrı tedavisinin başarı oranı genel olarak yüzde 75-80 arasındadır.



ROBOTİK LAZERLE TEDAVİ

İnsan hayatını ve hareketlerini zora sokan ağrılar yaşam kalitesini ve iş yapma gücünü azaltır. Tedavi sebebe yöneliktir. Ağrı evrensel bir yakınmadır. Beraberinde depresyonu da getirebilir. Ağrı depresyonu depresyon da ağrıyı tetikler. Kişiyi kısır bir döngüye sokar. Dediğimiz gibi hepimizde ufak da olsa bir fıtık tespit edilebilir, ağrının sebebi doğru tespit edilip nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Doğru karar verilse bile bazen fıtık operasyonlarından sonra hasta ve doktor istediği sonuca ulaşamaz. Bunun sebebi ağrıya eşlik eden başka sebeplerin olmasıdır ya da onların tespit edilip tedavilerinin tam yapılmamasıdır. Son yıllarda fibromiyalji ve operasyon endikasyonu olmayan bel ve boyun fıtıklarında medikal ilaç tedavisinin yanı sıra birçok cihaz tedaviye yönelik kullanılmaktadır. Bunlardan en yenisi robotik lazer cihazıdır.



AĞRI KESİCİ ETKİYE SAHİP

İyileştirici etkileri ile hücresel düzeyde doku gelişiminin ve onarımının uyarılmasını sağlar.

Yüksek dalga boyuna sahip sistem ile serbest sinir uçlarının fotomekanik olarak, ağrı yollarını bloke ederek hızla ağrıyı keser.

Robotik tarama sistemi ile uygulamayı yapan terapist, uygulama bölgesindeki ısı artışını takip edebilir.

Uygulanan dokunun 10 ile 15 cm derinine ulaşır.

Dokudaki enerjiyi arttırır.

Doku şişliklerini azaltır.

Yeniden yapılandırıp dokuyu tamir eder.

Dolaşımı artırarak spazmı azaltır.

İltihabi reaksiyonu önleyici (Antienflamatuar) etkiye sahiptir.

Ağrı kesici etkiye sahiptir.

Fıtık çevresinde oluşan ödemi azaltır.

Omurların kaymasını engelleyen eklemleri yani faset eklemini ve çevre bağ dokularını açar.