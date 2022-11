Hücresel gençlik

Yıllar geçiyor ama siz hâlâ genç ve sağlıklınız. Yaş alıyor ama yaşlanmıyorsunuz. Peki ama sırrınız ne? Genç ve sağlıklı kalmak için sadece cildinizi değil vücudunuzun tüm hücrelerini sağlıklı tutmanız şart. Bunun için medikal tedavilerin yanı sıra mucizevi sağlık iksiri NAD + IV terapisiyle de zamanı durdurup, yaşlanmayı Benjamin Button gibi tersine çevirebilirsiniz

Sağlıklı yaşam için yapılan tüm işlemlerden çoğumuzun beklentisi genç ve sağlıklı görünmektir. Oysaki genç görünmek için genç hissetmek gerekir. Hücre yıpranması; kalp, beyin gibi hayati organlar için ne derece önemli ise sağlıklı, doğal ve güzel görünmek için de hücre yıpranmasının durdurulması gerekir. Sağlık bir bütündür. Düşünsenize; yaşınız 30 ama 30 yaşın altında görünüyorsunuz ancak Alzheimer ya da Parkinson hastasısınız ya da bypass olmuşsunuz. Bu çerçevede genç görünmenin anlamı var mı sizce? O halde genç kalmak için vücudumuzun tüm hücrelerini sağlıklı tutmak gerekir. Peki doğala en yakın hangi işlemler bizi daha genç gösterir? Bu soruyu ve daha fazlasını Medikal Estetik Hekimimiz Dr. Yasemin Toksöz'e sordum....









MEZOTERAPİ İLE CİLDİ BESLEYİN



Mezoterapi nedir ve cildi nasıl besler?

Cilt kalitemizin sağlıklı kalması için cildimizin de beslenmeye İhtiyacı vardır. Cildinizi en iyi besleyen ve kalitesini koruyan en iyi yöntem, doğru ürünler ile uzman bir doktor tarafından yapılan mezoterapi işlemidir. Çok ince iğneler ile etkin maddelerin cilt altına enjeksiyonu işlemi olan mezoterapi, göz altı morluklarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Anestezik krem uygulaması sonrası yapılan mezoterapi işleminde yarım gün kadar sürecek kızarıklık ve şişlik olabilir. Verimli bir sonuç almak için 2-4 seans yapmak gerekir. Altı ayda bir yapılacak tek seans ise etkinin oldukça uzun sürmesine yardımcı olacaktır.

Göz altı morluklarının tedavisi nasıl yapılıyor?

Gözler, bir kişinin yüz ifadesini etkileyen organlardan biridir. Gözlerimiz ve gözlerimizin etrafı sağlıklı olduğunda daha genç, diri ve canlı görünürüz. Göz bölgemizin sağlıksız, bitkin ya da çökük olması ise bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösterebilir. Gözlerimizin altında çukurlar, halkalar ya da morluklar oluşabilir. Neyse ki, oluşan bu morluklar, günümüzde kozmetik ve estetik endüstrisinin olanaklarıyla büyük oranda çözülebilir hale gelmiştir.

Göz altı morlukları neden oluşur?

Farklı sebepler göz altı morluklarına neden olabilir.

Dehidrasyon: Göz altında bulunan koyu halkaların en yaygın nedenidir. Vücudun uygun miktarda su alamadığına işarettir. Bunun sonrasında göz altında cilt donuk bir görünüme kavuşur. Gözler çöker. Bunun nedeni ise altta yatan kemiğe yakın olmasıdır.







Güneşe maruz kalma: Aşırı güneşe maruz kalma, vücudun cildinize renk veren pigmenti sağlayan melanin üretimine neden olur. Aşırı güneş özellikle de göz çevresi için pigmentasyon koyulaşmasına neden olur.

Genetik faktörler: Aile öyküsü ve yatkınlığı da gözlerin altında koyu halka oluşumunda önemli bir rol oynar. Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan göz altı morlukları kalıtsal bir özellik içeriyor olabilir. Bu durum yaşlandıkça daha da kötü bir hal alır. İlerleyen yaşlarda yavaş yavaş yok olma ihtimali de olabilir.

Tiroit hastalığı: Tıbbi durumlar içeren tiroit hastalığına yatkınlık da yine göz altı morluklarının sebebi olabilmektedir.









ETKİYİ ARTIRMAK İÇİN AVOKADO, BALIK VE B VİTAMİNİ



NAD+ IV düzeyini artırmak için nasıl beslenilmeli?

NAD+ düzeyini arttıran IV NAD tedavisi ile birlikte optimal NAD+ düzeylerini korumanın diğer bir yolu NAD+ IV Terapi, seviyelerinizin güçlü kalmasını sağlayabilir. Böylece sağlıklı bir metabolizmayı ve yüksek enerji seviyelerini koruyabilirsiniz. Ayrıca, avokado, buğulanmış balık ve yer fıstığı gibi B vitamini içeren çiğ gıdalar diyetinizin parçası olmalı. Ayrıca her gün 2-3 bardak inek sütü içerek NAD+ düzeylerini yükseltebilirsiniz. Bu sağlıklı yiyecek seçeneklerini eklerken, tükettiğiniz ekmek, pirinç ve diğer beyaz un ürünlerini de sınırlandırmalısınız. Bunun yerine diyetinize B vitamini yüksek daha az işlenmiş tam tahıllar eklenmeli.



GÖZ ALTI MORLUKLARINA ÇAY BANYOSU



Göz altı morluklarını azaltmak için neler yapılmalıdır?

Günde en az 7 saat uyuyun. Düzenli uykuya dikkat edilmeli. Mümkünse her gün aynı saatte yatın ve uyku alışkanlığı edinin.

Günde en az 1,5-2 litre su tüketin.

Yatmadan önce göz makyajı temizlenmeli, mümkünse E, C, A vitaminleri, hyalüronik asit ve peptidler içeren göz altı kremleri kullanılmalıdır.

Göz altları, yüze güneş kremi sürülürken ihmal edilmemelidir.

Akdeniz diyetine uygun beslenilmeli, protein, vitamin, mineral ve kalsiyum kaynakları dengeli tüketilmelidir.

Aşırı tuz tüketimi vücuttaki su miktarını azaltacağı için, tuz tüketimini sınırlandırın.

Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır.

Alerjik bir bünyeniz varsa, alerjik etkenlerden uzak durulmalıdır.

Göz altlarını kapsayacak şekilde gözlere günde 10 dakika uygulanan soğuk çay banyosu, göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilir.



NAD+ İLE YAŞLANMAYI DURDUR



Mucizevi sağlık iksiri NAD + IV Terapisi nedir?

Nikotinamid Adenin Dinükleotidinin kısaltması olan NAD+ vücuttaki her hücrede bulunan ve birçok süreçte yer alan bir koenzimdir. Vücuttaki en önemli rollerinden biri oksidasyonredüksiyon (redoks) reaksiyonlarıdır. Bu reaksiyonlar metabolik sistemin bir parçasıdır ve yiyecekleri vücudun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürür.Vücut doğal olarak NAD+ üretir, ancak koenzimin genel seviyeleri zamanla azalır ve yaşa bağlı patolojilerle sonuçlanan hücresel değişikliklere yol açar. NAD IV tedavileri güçlü koenzimi doğrudan kan dolaşımınıza vererek hücrelerinizin hemen kullanımına sunar. NAD tedavilerinin süresi kişinin sağlık durumuna göre değişmektedir.

NAD IV tedavilerinin etkileri nelerdir?

Yaşlanma sürecini yavaşlatır, yaşlanmayı tersine çevirir. Cildin sağlıklı görünmesini sağlar.

Beyin sağlığını ve nörolojik işlevi iyileştirir.

Zihinsel netliği geliştirir.

Beyin yenilenmesini iyileştirir.

Enerji seviyelerini artırır.

Genel yorgunluğu azaltır.

Kas fonksiyonunu ve atletik performansı geri yükler.