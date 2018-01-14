18 milyar dolarlık eğlence

Türkiye’nin eğlence sektöründe hızla büyüdüğüne dikkat çeken ATRAX Fuarı’nın organizatörü Nergis Aslan, “Sektör yabancı yatırımcının da gözdesi. Bu yıl yeme-içme dahil sektörün büyüklüğü 18 milyar $’a çıkar” ded

Dünyada eğlence sektörü 2 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de pazar yeme-içme dahil 13 milyar dolarda... Rakamın bu yıl 18 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye, sektörde en hızlı büyüyen 9 ülke arasında. Hal böyle olunca yabancı ve yerli yatırımcıların da ilgisi yüksek. Önümüzdeki ay eğlence sektörü oyuncularını buluşturacak ATRAX Fuarı öncesinde Tureks Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan ile bir araya gelip, sektörü konuştuk.

Türkiye'de eğlence sektörünün durumu nedir?

Sektör son 10 yılda adım adım yükselişe geçti. Dünya ile açığı kapatıyor. Kamusal alanlardaki çocuk parkları, spor ve aktivite bölümlerinde yapılan yenilikler, AVM ve otellerdeki eğlence tesisi yatırımları ve tema parkları ile Türkiye, yabancı yatırımcının da gözdesi. Dünyadaki şehirler eğlence, park ve rekreasyon alanları ile farklılaşıp markalaşıyor. Bunlar turizmi etkiliyor.

Marka parkımız olsa turizm gelirlerimiz artar mı?

Elbette... Paris Disneyland'a bakın. Her yıl ortalama 14 milyon ziyaretçi alıyor. Florida'da daha çok büyüklere hitap eden parklar yapıldı. İspanya'nın San Fermin Festivali dünyada büyük yankı uyandırıyor. Turizm şirketleri buralara özel turlar düzenliyorlar. Yurtiçiyurtdışı festival, eğlence parkı turları tek başlarına paket olarak satılmaya başladı.



TÜRKİYE NE YAPABİLİR?

Türkiye pazarının geniş ve yatırıma müsait olması, stratejik konumu ve birçok yabancı firmanın ilgisini fırsata çevirebilir. İstanbul'daki akvaryum dünyanın en büyük tematik akvaryumu... Bu, Türkiye'nin adını ön plana çıkarıyor. Müzeler de bu konuda atakta. Madame Tussaud gibi özel müzeler de sektörü destekliyor. Bütün bunlar ilerleyen dönemde artacak.

140 MİLYON EUROLUK İŞ BAĞLANIR



ATRAX'a kaç kişi katılacak?

Türkiye'de eğlence ve etkinlik denince akla ilk gelen fuar ATRAX. 1-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl eğlence-etkinlik sürecini geniş anlamıyla ele alarak farklı ziyaretçi potansiyeliyle bir sinerji yaratmak istiyoruz. Geçen yıl fuarda toplam 100 milyon euronun üzerinde iş bağlantısı gerçekleşti. Bu yıl rakamın 140 milyon euroya çımasını bekliyoruz. Fuara 200 firma katılacak.

YEDİ GÜNDE 6 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Çin'in en büyük üç gayrimenkul yatırımcısı arasında yer alan Country Garden Holdings'in 36 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yang Huiyan, bu yıl Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kazancını artırmasıyla birlikte servetine yedi günde 6.1 milyar dolar ekledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre gayrimenkul şirketinin payı 10 Ocak itibarıyla yüzde 24 yükseldi. Varlıkları da 29.7 milyar dolara çıktı. Ülkesinin en zengin kadını olan genç milyarder Yang, şirketin varisi olması nedeniyle 2005'te babası Yang Guoqiang'ın tüm hisselerini devralmıştı.