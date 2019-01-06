1 trilyon dolarlık Çin istilası

Çin’in 70 küresel dev firması, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde Türkiye’ye gelecek

Çin'in 1 trilyon doları yöneten, 500 milyar dolar satış hacmiyle küresel birer dev olan 70 firması İstanbul'a geliyor. Gıdadan teknolojiye, otomotivden havacılığa önemli sektörlerin işadamları, şirket yöneticileri ve yatırımcılarından oluşan heyet 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek "Bir Kuşak Bir Yol-Geleceğe Birlikte Yön Verelim" konferansına katılacak.



KİMLER GELİYOR?

İstanbul'da düzenlenecek etkinliğe aralarında Çin'in en büyük havayolu şirketi Air China, dünyanın en büyük süt ürünleri üreticisi YILI, film şirketlerinden 21th Fox, Çin'in en büyük sosyal medya platformu YIDIAN, bilgisayar şirketi Lenovo, lüks araba markası Infinity, bilgisayar firması HP, çip üreticisi Qualcomm, internet devi Alibaba başta olmak üzere dünya devi birçok marka katılacak. Türk-Çin kültürel etkileşimini artırmak, ekonomik, ticari ve teknolojik işbirliği kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenecek konferansla, iki ülkenin firmaları arasında yapılması planlanan somut projeler masaya yatırılacak. Çinli firmaların Türkiye'ye yatırıma davet edileceği konferansın turizm sektörüne de faydası olacağı belirtiliyor.



ÇİNLİ TURİST ARTACAK

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 43 ülkede 56 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktasıyla çok geniş bir uluslararası bağlantıları olduğunu, Türkiye'nin dilini, kültürünü, akademik ve bilimsel kapasitesini tanıttıklarını söyledi. Enstitü'nün Çin ve Türkiye arasında çok yönlü bir köprü görevi üstlendiğini anlatan Ateş, "'Misafirimiz Olun' projesi kapsamında Türkiye'ye getirdiğimiz kanaat önderleri, gazeteciler ve sanatçılar şimdi Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi için çalışıyor. 2018'de Çinli turist yüzde 97 arttı. Çinli turist sayısının 400 bini aşarak rekora gideceğini öngörüyoruz. Bu etkinliklerle 1 milyon Çinli turist hedefini kısa sürede yakalarız" dedi.