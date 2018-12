Lojistik devi Netlog Avrupa seferinde

Entegre lojistik hizmeti veren az sayıdaki şirketlerden olan Netlog, satın alma operasyonlarını Avrupa’ya kaydırdı. Şirket, yapacağı alımlarla hem pazarı büyütmeyi hem de daha rekabetçi olmayı hedefliyor

10 bin kişilik çalışan sayısı ve 3 milyar TL'yi aşan cirosuyla bugün Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi unvanının sahibi olan Netlog gözünü Avrupa'ya dikti. "Bu işi hammaddeden imhaya kadar tamamen entegre biçimde yapabilen dünyadaki 3-4 firmadan biriyiz" diyen Netlog kurucuları Şahap ve Gökalp Çak, Avrupa'da yapacakları yeni satın almalarla küresel güçlerini pekiştireceklerini söylüyor. Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi Netlog, 2023 yılı için konulan '10 Dünya Markası' hedefini en fazla benimseyen şirketlerin başında geliyor.

2004 yılında, Şahap Çak ve Gökalp Çak kuruculuğunda; 13 TIR, 13 şoför ve 8 çalışan ile lojistik sektörüne giren Netlog, 14 yılda 3 milyar TL'yi aşkın cirolu, 10 bin çalışana sahip bir deve dönüşmüş durumda. Onlar sadece baba-oğul değil; aynı zamanda şirketin kurucuları. Netlog'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ile Türkiye ekonomisini ve gelecek hedeflerini konuştuk...



2019 nasıl geçecek?

2018'den çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Baz etkisiyle belki ilk yarıda göstergelerde bir miktar bozulma görebiliriz. Ama Türkiye gibi büyük ekonomilerde; bu performansları yıl yıl değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yapısal reformlara önem verirsek gelecekte Türkiye'nin önü çok açık.



2018'de işleriniz nasıldı?

Finansal açıdan beklentimiz doğrultusunda tamamlıyoruz yılı. Ciro olarak Netlog tarihinde ilk kez 3 milyar TL'nin üzerine çıkacağız. 74 depo, 4 binin üzerinde dağıtım aracı, 10 binin üzerinde çalışan sayısı ile sektörde lideriz. Tüm bu verilerin dışında da 2018 bizim için gerçek bir yatırım yılıydı. Netlog'un küresel büyüme vizyonu doğrultusunda çok önemli bazı yatırımları da hayata geçirmek üzereyiz. Yurtdışında büyümek için biz elimizdeki tüm kozları kullanıyoruz. Bizim gibi bir lojistik şirketi için önemli olan Türkiye'den Avrupa'ya, Afrika'ya mal taşımak değil. Küresel olmak, dünya markası olmak bu değil. Önemli olan yurtdışındaki pazarlarda belli bir yapılanmayı kurup, uluslararası bir lojistik ağını yönetebilmek.





Sektör hangi alanlarda büyüyecek? Nedir öngörüleriniz?

Isı kontrollü lojistik sektörün belki de en önem vermesi gereken ama maalesef bugüne kadar burun kıvırdığı bir iş alanı. Gıda zehirlenmeleri, bozuk gıdalar, gıda zaiyatlarının temelinde ısı kontrollü lojistiğin olmaması yatıyor. Tüm Türkiye'ye hem genel hem de ısı kontrollü dağıtım ağı sunan tek firmayız. Netlog'un ısı kontrollü lojistik markası PolarXP, 26 depo ve aktarma merkezi üzerinden 1.000'in üzerinde ısı kontrollü aracıyla Türkiye'nin her noktasına dağıtım yapıyoruz. PolarXP 7 sene içerisinde depo sayısını 26'ya çıkarttı ve tüm Türkiye'ye her gün ulaşan bir yapı kurdu. Bugün PolarXP'nin bin 200'ün üzerinde müşterisi var.



PolarXP'nin yatırım maliyeti ne kadar?

PolarXP THY'ye benziyor. Bayrak taşıyıcımızı kullanırken Türkiye'de on binlerce firma milyarlarca dolarlık değer elde ederken, THY hep bir kâr baskısındadır. PolarXP kurulduğu günden beri kâra geçemedi. Bugün yeni bir PolarXP şirketinin kurulması için en az 200 milyon dolarlık yatırım ve 5-10 senelik de yoğun bir uğraş gerekir.



AB VE BALKANLAR'I HEDEFİMİZE ALDIK



Yakında sonuçlanacak satın almalar var mı?

2014 yılında Hollanda ve Belçika'da iki çok önemli satın alma yaptık. Bugün geldiğimiz noktada moda ve tekstil alanında Avrupa'nın en büyük lojistik firmasının yüzde 50 sahibiyiz. Yakında tamamına yakını bizim olacak. Bleckmann tabii çok büyük bir operasyon. Geçen ayki Black Friday'de, Bleckmann'in İngiltere, Hollanda ve Belçika'daki depolarında 8 milyonu aşkın siparişi tüketicilere teslim ettik. İngiltere ve ABD önem verdiğimiz iki pazar. Diğer bir coğrafya da Balkanlar. Burada bölgenin en büyüklerinden birini satın almak üzereyiz. Bunun dışında Suudi Arabistan'da ciddi büyüyoruz. Körfez Bölgesi de her zaman odağımızda olan bir coğrafya.



DÜNYADAKİ 3-4 FİRMADAN BİRİSİYİZ



İhracatta hedefiniz nedir?

Türkiye'nin en büyük entegre lojistik şirketi ve soğuk zincir lojistiği lideriyiz. Bu işi hammaddeden imhaya kadar tamamen entegre biçimde yapabilen dünyadaki 3-4 firmadan biriyiz. Bu algımızı pekiştirecek daha birçok önemli yatırımımız olacak. 2017'de tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz önümüzdeki 1-2 sene içerisinde, Türkiye dışı lojistik operasyonlarımızın cirosunu 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak.