Yapay zekâ ve robot şovu başlıyor

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te bu yıl yapay zekâ ve sesli komut rüzgârı esecek. Tüketici elektroniğinde her cihaz yapay zekâ ile akıllanırken, evde sesli komutla çalışan cihazların sayısı da artıyor. Fuarın ana ürünleri arasında TV’ler yer alacak

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018 (Consumer Electronic Show), 9 Ocak Salı günü Las Vegas'ta kapılarını açıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklikten sağlık teknolojilerine, tüketici elektroniğinden otomotive 4 binden fazla şirketin katıldığı fuar 12 Ocak'a kadar açık olacak. CES Fuarı'nı ziyaret etmesi beklenen 200 bin katılımcı, Google ve Amazon'un sesli asistan konusunda bilek güreşine şahitlik edecek.



4K VE 8K YARIŞI BAŞLIYOR

Fuarın ana ürünleri arasında yine televizyonlar bulunacak. OLED ve QLED yarışının dışında tüm içerikler 4K ve 8K olarak karşımıza çıkacak. Güney Koreli LG ve Samsung yine başı çekerken, Çinli üreticiler sahip oldukları markalarla CES 2018'e çıkarma yapacak. Sadece televizyonlar değil, projektörler de 4K çözünürlükle duvarları süslemeye başlayacak. Televizyonlarda artırılmış gerçeklik görüntüleri konusunda oyun konsolları dışında telefonlardaki içeriği de kullanıyorlar. Sürücüsüz ve elektrikli otomobiller ve insansız hava araçların fuarın dikkat çeken diğer bir ürünü de olacak.







SÖZDEN ANLAYAN ROBOTLAR

Fuarda dikkat çeken şeylerin başında robotlar geliyor. Çocuklarınıza oyun arkadaşlığı yapan ve aynı zamanda kamera olarak da kullanılan robotlar günlük hayatı değiştirmeye aday olduklarını gösterecek.







DUVARINIZ DEV EKRANA DÖNÜYOR

Projektör konusunda beklentileri yukarı çeken LG, 150 inç ekranı duvarınıza taşıyor. LG 4K UHD projektör sahipleri, 4K içerik konusunda sıkıntı çekmeyecekleri gibi projektörün webOS 3.5 akıllı TV ara yüzünde yer alan popüler online yayın servislerinin sunduğu 4K içeriklerden yararlanabilecek. Cihaz sahip olduğu teknik özelliklerin yanı sıra USB, Ethernet ve HDMI yuvalarıyla beraber kablosuz klavye ve fare kullanımına yönelik kablosuz bağlantı seçeneklerini de destekliyor.