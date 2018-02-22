Geleceğin teknolojileri akıllı ve ağa bağlı olacak

Evlerden otomobillere tüm cihazların akıllı ve ağa bağlı olduğu dönem başlıyor. Samsung yeni nesil televizyon, buzdolabı, fırın ve klimaları birbiriyle konuşan akıllı ürünler olarak tasarlıyor. SmartThings üzerinden bütün cihazlar uzaktan görülüyor ve yönetilebiliyor

Akıllı telefonlar artık evde kullandığımız diğer akıllı cihazların kumanda merkezi olacak. Sadece telefonlar değil, akıllı televizyon ekranlarında çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkama işleminin tamamlandığı, fırından yemeğin piştiği mesajını görebileceksiniz. Samsung yeni akıllı cihazları orta platforma kavuşturduğu örnekleri ilk kez Samsung Forum'da iş ortakları ve medya mensuplarına tanıttı. Platform şirketi olarak hem ürün hem de akıllı servisler aracılığıyla pek çok kullanıcının uçtan uca ihtiyacını karşıladıklarını gösteriyor.



DENEYİM MAĞAZASI TÜRKİYE'DE

Dijital dünyada deneyim kültürünün önemine dikkat çeken Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Son iki yılda iki önemli adım atarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk inovasyon merkezimizi, sadece bölgeye değil, dünyaya örnek olabilecek seviyede ilk Deneyim Mağazamızı Türkiye'de açtık. Bu yıl da yine önemli bir adım atarak yeni Ar-Ge merkezimizin açılışını Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Vizyonumuz nesnelerin interneti (IoT) ile her türlü cihaza uzaktan erişilen ve cihaz deneyimini kişiselleştirmeyi mümkün kılan bir inovasyon anlayışı üzerine kurulu. Televizyonlar, ev aletleri ve akıllı telefonlardan oluşan zengin ürün portföyümüz ve 5G bağlantı alanındaki öncülüğümüz sayesinde Samsung, SmartThings üzerinden açık bir nesnelerin interneti ekosistemini yaratabilecek tek şirket konumunda" açıklamasında bulundu.



CİHAZLAR ÇEVRİMİÇİ VE AKILLI HALE GELİYOR

Samsung'un gelecek stratejisinin ayrılmaz parçasının cihazları, çevrimiçi ve akıllı hale getirmek olduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy, kullanıcıların ürünleri tavsiye etmesinin önemine dikkat çekti. Gürsoy, "Samsung, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği Bixby ve Nesnelerin İnterneti ekosistemini yaratma vizyonunda önemli bir yerde konumlandırdığı SmartThings uygulamalarıyla çoklu ürün deneyimini bir arada sunmaya başladı" dedi..



ÇİN'İN 1 NUMARASI TÜRKİYE'DE SATILACAK

Çin'in bir numaralı akıllı telefon markası olan Honor, 11 Kasım Bekârlar Günü'nde ülkenin en büyük iki e-ticaret platformu Alibaba ve Jingdong'da 600 milyon doların üzerinde satış yaptı. Marka Türkiye pazarına da girdi. Honor Global Başkanı George Zhao, "Türkiye fırsatlarla dolu ve potansiyeli yüksek bir ülke. Yeni ürün ekosistemimizle Türkiye pazarına resmî olarak giriş yaptık. En iyi ürünlerimizi ve marka deneyimimizi rekabetçi bir fiyat seviyesinde pazara sunacağız ve Türkiye'deki gençler için güçlü bir alternatif olacagız" diye konuştu.



?QLED TV'DE 8K DÖNEMİ

?Samsung'un, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Quantum Dot teknolojisine dayalı yeni QLED TV serisi 8K ekran çözünürlüğüne kavuşuyor. 85 inç büyüklüğündeki Q9 serisi yeni televizyon görüntülerin 8K'ya hazır olmasına da gerek kalmadan içeriği de uyumlu hale getiren teknolojiye sahip. 8K QLED TV serisi dünyanın ilk 8K Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle donatıldığından, televizyon izleme deneyimini interaktif bir hale dönüştürerek gerçek bir devrim sağlayacak.



EVİNİZİN KONTROL MERKEZİ

Yapay Zeka (AI) teknolojisi içeriği analiz ederek düşük çözünürlüklü görüntüleri otomatik olarak 8K resim kalitesine yükseltiyor. 8K QLED TV detay zenginleştirme, kenar düzeltme ve otomatik ses ayarı gibi özellikler geliyor. Ekran büyüdükçe pazar payını artıran Samsung, SmartThings uygulaması sayesinde TV sadece oturma odanızın değil, evinizin kontrol merkezi haline geliyor. Böylece buzdolabınızda ne olduğunu görebiliyor, ışıklarınızı kontrol edebiliyor ve termostatınızı ayarlayabiliyorsunuz.