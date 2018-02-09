Her girişimcinin hayali Silikon Vadisi’nde 6 ay!

Türkiye’den başarılı girişimleri Silikon Vadisi’ne taşıyacak hızlandırma programları, 3S Landing Pad çatısı altında birleşti. Sağlık, finans, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenimi ve nesnelerin interneti (IoT) girişimleri 6 ay ekosistemin kalbinde yer alacak

Girişimcilerin en büyük hayali işini küresel başarı hikayesine dönüştürecek Silikon Vadisi'nde büyümek. Küresel girişim sermayesi şirketlerinin yer aldığı ekosistemin kalbinde 3 farklı hızlandırma programı 3S Landing Pad adıyla işbirliği yapmaya başlıyor. Finans ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve makinelerin öğrenimi girişimcileri projelerini Silikon Vadisi'ne taşıma şansı yakalayacak.



500 BİN DOLAR DESTEK

StartersHub, küresel ölçekli girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli Starcamp tarafından hayata geçirilen 3S Landing Pad, dünyanın dört bir yanından başarılı girişimcileri altı ay boyunca Silikon Vadisi'nde küresel pazarlara açılmalarını sağlıyor. Farklı ülkelerde, kendi pazarlarında gelir elde etmeye başlamış teknoloji girişimcilerinin başvuru yapabildiği platform, geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren girişimlere destek oluyor. Silikon Vadisi'ndeki ortak çalışma alanlarında, işlerini ABD pazarı ve küresel pazarlar için ölçeklendirecekler. Bu tür programlarda Silikon Vadisi'nde çalışma süreleri genel olarak 2-3 hafta olarak belirlenirken, 3S Landing Pad girişimleri altı ay boyunca dünya startup ekosisteminin kalbinde çalışacak. Programa seçilen girişimler StartersHub'dan program esnasında 40 bin dolar finansal destek, programın sonunda da StartersHub ve ortaklarından 250 bin dolara kadar devam yatırımı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde katkı elde edecek.



DEVLERLE BULUŞMA ŞANSI

Silikon Vadisi'nde çalıştıkları süre boyunca ABD'nin en iyi mentorlarının gözetiminde işlerini geliştirecek olan girişimciler, yoğun bir iş ve satış geliştirme deneyimi kazanacaklar. Altı ay boyunca yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı olan girişimciler, bu sayede iş modellerini ABD'nin en büyük girişim sermayesi şirketlerini doğrudan anlatma ve yatırım alma fırsatı yakalayacak. Silikon Vadisi ve ABD pazarında hızlı büyüme için gerekli geliştirme araçlarını kurumsal iş ortaklarıyla birlikte hazırlama imkânı bulacak girişimciler, bu işi mevcut pazarlarında geliştirebilecek.



AKILLI GÜVENLİK ASİSTANI GÖREVE HAZIR

Evde ya da ofiste akıllı telefonunuz üzerinden takip edebileceğiniz, ileri düzey görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojileri geliştiren Eyedius girişimi, artan güvenlik ihtiyacına akıllı çözüm geliştiriyor. Eyedius, mevcut kameralar aracılığıyla ortamı kullanıcısının yerine 7/24 izleyerek, kontrol altında tutuyor ve kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş senaryolar dahilinde tehlike anında uyarılar üretiyor. Kamera görüntülerini sürekli izlemek ya da kontrol etmek zorunda kalmayan kullanıcılar, yalnızca gerekli zamanlarda hem bilgisayarından hem de cep telefonundan gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor. StartersHub XO girişim hızlandırma programı mezunu olan Eyedius, StartersHub ve Boğaziçi Ventures 600'er bin TL yatırım aldı. İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang 2017'yi toplam 2 milyon TL'nin üzerinde yatırım ve birincilik ödülü almıştı. Eyedius, Türkiye güvenlik pazarındaki varlığını yıl boyunca güçlendirdikten sonra, 2018 bitmeden küresel pazarda da yer edinmeyi hedefliyor. Konut, otel, bankacılık gibi pek çok farklı sektördeki müşterine akıllı ve uygun maliyetli çözüm üretiyor.