Armut dünya markası oluyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi Armut, 6 ülkede üç markayla faaliyet göstererek sınırlarını aştı. Şirket, 2017’de kontratlı hizmet sektörüne kazandırdığı akıllı algoritmalarla 1.3 milyon talep aldı. Yılı da yüzde 72 büyümeyle tamamladı

Evde duvarların boyanmasından marangozluk ve tesisat işlerinin yapımına kadar pek çok kontratlı hizmeti, açık pazar yerine dönüştüren teknoloji girişimi Armut, 2017'de elde ettiği büyümeyi yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmek için kullanacak. Son dönemde yaşananların tersine ABD'den tersine beyin göçü ile dönen Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim'in kurduğu Armut girişimi Türkiye'de kontratlı hizmet sektörüne algoritma zekası ile kalite kazandırıyor. Türkiye'de elde ettiği hızlı büyüme oranlarından sonra farklı kategorilerde ve yurtdışında büyüme hedefini ortaya koyan Armut en hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi oldu. Hizmet sektörüne kazandırdığı algoritma zekası Armut'un dünya markası olmasına katkı sağlıyor. Armut, 2017'de 6 ülkede, 3 markayla yüzde 72'lik bir büyüme elde etti.

HOMERUN MARKASIYLA YURTDIŞINDA

ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan pazarlarına HomeRun markasıyla giren Armut, önümüzdeki dönemde global büyümesini sürdürmeyi ve internet girişimciliği alanında Türkiye'den çıkan bir dünya markası olmayı hedefliyor. 192 bini geçen hizmet vereni ve ulaştığı iş hacmiyle ülkemizde açık ara lider konumunda olan Armut, hizmet sektöründeki kaliteyi ve memnuniyeti yükseltmeye "Armut Garantisi"yle devam edecek. Online hizmet sektörünün dünyada ve Türkiye'de hızlı biçimde büyüyeceğini aktaran Armut Kurucu Ortakları Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim, olağanüstü bir emekle kurdukları ve tutkulu ekip arkadaşlarıyla küresel markaları HomeRun ve Türkiye'de nakliye alanına odaklanan yeni girişimleri Rahat Taşın ile hizmet sektöründeki iddialarını daha fazla artıracaklarını belirtti. Değim, "Deloitte'un Fast 500 EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) programında 500 şirket arasında 40'ıncı sırayı aldık. Tüm bu başarıları 6 farklı ülkeden yeteneklerin içinde olduğu 70 kişilik ekibimizle, global bir marka bilinciyle çalışarak gerçekleştirdik. 2018'de de tüm operasyonlarımızı İstanbul'dan yöneterek, tersine beyin göçü konusunda kendi ekosistemimizde yarattığımız çeşitlilikle büyümeyi sürdüreceğiz" dedi.

TEMİZLİK 3 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ

Hizmet alanların en çok ilgi gösterdiği kategorilerin başında yer alan temizlik alanında son 3 yılda 10 kat büyüme yakaladıklarını ifade eden Başak Taşpınar Değim, 2017'de 183 bin 899 temizlik talebi alarak önemli bir rekorun altına imza attıklarını da açıkladı. Hemen Rezervasyon iş modeliyle hizmet alanların anında ve kolayca temizlik uzmanlarına ulaştığını hatırlatan Değim, İstanbullular'ın yaşadığı bu rahatlığı 2017'de İzmirli ve Ankaralılar'a sunmaya başladıklarını belirtti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GARANTİ VE ŞEFFAFLIK

Armut Kurucu Ortağı Erol Değim ise şirketin ülkemizde hizmet sektörünü daha şeffaf hale getirdiğini ve hizmet verenlerden kaynaklanan memnuniyetsizliklerin büyük oranda önüne geçtiğini hatırlatarak, "Yorum sistemimiz ve akıllı algoritmamız sayesinde de bunu seneler içinde iyi bir seviyeye taşıdık. Kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla hizmet almaları için 2017'de 'Armut Garantisi'yle hizmetlerimizi güvence altına aldık" dedi.

MUHASEBE DE VERGİLER DE BULUTTA

Vergi ve muhasebe işleri şakaya gelmez. Özellikle vergi konusunda karmaşık ve sürekli güncellenen detaylarda kaybolmak istemeyen KOBİ ve şahıs şirketleri için bulut tabanlı çözümlere sıcak bakıyor. Sürekli artan donanım, yazılım güncelleme ve hizmet maliyetinden kurtulmak isteyen girişimciler için bulut tabanlı çözümler daha çok gündeme geliyor. Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot'un başarılı girişimleri arasında yer alan Uzman Vergi, vergi mükelleflerinin muhasebe işlemlerini ve vergi beyanlarını yapabilecekleri bulut tabanlı muhasebe ve vergi beyanı çözümü. Çözüm için özel donanım almanıza veya yazılım güncelleme ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kanuna göre, kendi beyanını verebilen mükellefler, Uzman Vergi ile hiçbir vergi mevzuatı bilgisi olmadan günlük gelirgider, aylık çalışan ve envanter kayıtlarını girerek muhasebe ve vergi beyanı, SGK ve bordro işlemlerini kendileri yapabilir. Yasal kazanç defterlerini çevrimiçi tutabiliyor. Vergi dönemlerini takip etmenize gerek kalmıyor. Beyan verme ve ödeme dönemleri kısa mesaj (SMS) ve e-posta ile üyelere aktarılıyor.

Vergi bilgisine ihtiyacınız yok

Kullanırken vergi bilgisine ihtiyaç duymaksızın işlemleri yapabiliyorsunuz. Vergi Uzmanı uygulamasında oldukça kolay ve zaman almadan oluşturulacak çözüm için çaba harcanıyor. Sadece gelir makbuzları ve gider faturalarını girmeniz yeterli oluyor. En güncel vergi mevzuatı algoritması ile tüm hesaplamaları websitesi otomatik yapıyor. Yani kendi muhasebesini tutma hakkı olan herkes kullanabiliyor.

GÖZLER HER GÜN 3 SAAT UYGULAMA EKRANINDA

Girişimciler üniversite gençlerinin her gün 196 dakikasını ayırdığı mobil uygulamalardan biri olmak için yarışıyor. Sosyal ağlardan kalan zamana ulaşmaya çalışıyor. Yemek yerken sohbetlerden, vapurda seyahat ederken manzaradan, seyahatlerde anı yaşamaktan alıkoyan mobil uygulamalar üniversite gençlerinin her gün 196 dakikasını çalıyor. Bu çarpıcı sonucun elde edildiği araştırma mobil uygulamaların niye bu kadar önem kazandığını ortaya koyuyor. Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ile yapılan "Üniversite Gençleri Mobil Uygulama Data Araştırması 2017" sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre gençlerin her gün zamanlarının 3 saatten fazlasını yani 196 dakikasını cep telefonlarındaki uygulamalara ayırdığı ortaya çıktı. Bu gençlerin 24 saatlerinin ortalama 107 dakikasını başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Youtube ve Snapchat'te geçirdiğine dikkati çeken Ünsal, "Aslında en çok vakit geçirilen ilk üç uygulamaya baktığımızda gençler, zamanlarının 56 dakikasını Instagram, 47 dakikasını WhatsApp ve 21 dakikasını Youtube uygulamalarına ayırıyor" dedi.





SOSYAL AĞLAR

Serkan Ünsal, gençlerin akıllı telefonlarından her gün ortalama 13 dakika müzik dinlediğini, 15 dakika oyun oynadığını ve 14 dakika da diğer uygulamalarda vakit geçirdiğini dile getirdi. Üniversite gençlerinin günde zamanlarının ortalama 112 dakikasını Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi Facebook'a ait uygulamalarda geçirdiğinin altını çizen Ünsal, "Yani gençler telefonda geçirdiği zamanın yüzde 57'sini Facebook'a ait uygulamalarda geçiriyor." ifadesini kullanıyor.

VİDEOLAR VE HİKâYELER DÖNEMİ

Araştırmaya göre Instagram ve YouTube uygulamaları öne çıkıyor. Instagram'ın hikâyelerini çekenler, kuruyemiş yer gibi izleyenleri çoğaltmış. Her yaştan YouTube ekranına bakan insanların sayısı da artıyor. Serkan Ünsal, 2017'de bir önceki yıla göre WhatsApp uygulamasında geçirilen sürede değişiklik yaşanmadığını belirterek, "Instagram'da süre 18 dakikadan 56 dakikaya, Youtube'da 4'den 21 dakikaya çıktı" dedi.

WEBRAZZİ 2017 KAZANANLARI BELLİ OLDU

İnternet-teknoloji dünyasında 2017'nin en iyileri belli oldu. Yaklaşık 123 bin kişinin katıldığı halk oylaması sonucu belirlenen Webrazzi Ödülleri 2017'nin kazananları açıklandı. Oylama sonucunda 'Yılın Girişimi' kategorisinde birinciliği Sinemia aldı. Yılın finans teknolojileri (Fintech) girişimi BKM Express, IoT girişimi Evreka ve yılın SaaS girişimi de Paraşüt oldu. 'Yılın Girişimcisi' Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, 'Yılın Yatırım Şirketi' Vestel Ventures, 'Yılın Melek Yatırım Ağı' Şirket Ortağım, 'Yılın Girişim Hızlandırıcısı' İTÜ Arı Çekirdek, 'Yılın Melek Yatırımcısı' ise Mustafa Sandal oldu. 'Yılın E-Ticaret Sitesi' Hepsiburada, 'Yılın Pazar Yeri' n11.com, 'Yılın İlan Sitesi' ise Sahibinden.com seçildi. 'Yılın En başarılı YouTube Kanalı' Onedio olurken, 'Yılın Dijital Bankacılık Uygulaması' İşCep, 'Yılın Dijital Markası' ise Netflix oldu. Bu yıl Webrazzi Ödülleri'ne yeni bir kategori daha eklendi. Bu kategori de 'Yılın Blockchain Girişimi oldu. Yeni alanda ipi göğüsleyen ise BTC Türk. Yarışmaya katılan ve kazanan herkesi kutlarız.