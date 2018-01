Finans girişimleri coşuyor

Startups.Watch araştırmasına göre finans teknolojisi girişimleri 2017’de tüm dünyada bin 291 anlaşmayla toplam 22.5 milyar dolarlık yatırım aldı. Türkiye’de ise geçen yıl bu alanda toplam 19.18 milyon dolarlık 9 yatırım anlaşmasına imza atıldı

Dünyada finans teknolojisi (Fintech) yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Startups.Watch araştırmasına göre (FintechStartups.Co) geçen yıl tüm dünyada her aşamada Fintech girişimlerine bin 291 anlaşmayla 22.5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye'de rakamlar giderek artsa da sahip olduğumuz finans teknolojisi yeteneklerinin karşılığı olan miktara henüz ulaşamadı. Türkiye, geçen yıl 8 finans teknolojisi şirketiyle yaptığı 9 anlaşma ile 19.18 milyon dolar yatırım almayı başarırken, ülke sıralamasında 26'ncı sıraya yerleşti. Her yıl finans teknolojisi girişimlerine yapılan yatırımlarda Iyzico ve Apsiyon gibi başarılı bir veya iki örnek dikkat çekiyor. Böylece Türkiye'nin sahip olduğu insan kaynağı ve birikimle daha iyisini elde etme şansı bulunuyor.



TÜRKİYE'DEKİ SAYI HENÜZ YETERSİZ

Erken aşama Fintech girişimlerine tüm dünyada 13.6 milyar dolarlık yatırım yapılırken, 2 milyar dolarlık 140 anlaşmanın yapıldığı kripto para ile yapılan yatırımlar dikkat çekti. Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal bu girişimlerin tamamının denetimsiz olduğuna dikkat çekti. Ünsal, Türkiye'deki Fintech girişimleri yatırımları hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de oldukça başarılı finans teknolojileri ortaya çıkmaya başlasa da sayıları henüz yetersiz. Rakamlar sadece bir veya iki başarılı örnek üzerinden oluşuyor. Tohum aşamasındaki yatırımların daha fazlasının üst aşamaya geçmesi gerektiğini düşünüyorum."

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLER DAHA YETENEKLİ OLMALI

TEB Fintech Future Four'un yeni dönemini ve sunduğu destekleri anlatmak üzere gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Geçen yıl TEB Fintech Future Four Programı kapsamında start-up'lara projelerinin ilk müşterisi olma fırsatı ve ticarileşmede gerekebilecek mentorluk gibi hizmetler sunmuştuk. Finale kalan 4 proje, banka içinde final ürünü yaratmak amacıyla bankacılık mevzuat ve uygunlukları, hukuksal süreçler, ürün güvenliği ve teknoloji uygunluğu gibi alanlarda uzman ekiplerle birlikte çalıştılar. Başvurular içerisinden seçilen ve son dörde kalan 4 projeden ikisi, Zek.ai ve Chatbank TEB bünyesinde kurumsal inkübasyona alındı" diye konuştu. Mendi, Türkiye'de bankaların sahip olduğu insan kaynağı ve alyapı yetenekleri yüzünden Fintech girişimlerinin başarılı olmak için çok çalışması gerektiğini vurgulayarak regülasyon ve küresel projelerin önemine dikkat çekti.

360 DERECE İLETİŞİME HAZIRLANIN

Artık yeni veya eski kuşak pek çok kişi haberleri internet üzerinden talep ediyor. Gazete ve televizyonda olayın devamını görünce gerçeklik algısı oluşuyor. Bu itibar zinciri reklam verenler için de geçerli hale geldi. TV reklamları ile online reklamların senkronizasyonunu sağlayan Media Sync, "Senkronize Reklam Platformu" hizmeti veriyor. Hizmet, değişen yaşam ve izleme biçimine firmaların ve medya kuruluşlarının uyum sağlamasına destek oluyor. TV seyredenlerin ellerinden telefon ve tabletlerini düşürmedikleri gerçeğiyle hareket eden Media Sync, TV reklamları yayımlandığı anda reklam verenlerin online reklamlarını tetikliyor ve izleyicilerin dikkatini online ortamda da yakalamayı hedefliyor.

PERAKENDENİN GELECEĞİNİ GİRİŞİMLER ŞEKİLLENDİRİYOR

Türkiye'den küresel arenaya çıkan finans ve perakende girişimlerinin sayıları giderek artıyor. Yapay zekâ projeleri gerçekleştiren akademik kökenli girişimler uluslararası perakende devlerinin dönüşümünde öncü rol oynuyor. Avrupalı melek ve girişim sermayesi yatırımcıları Türkiye'yi girişim konusunda radarına aldı. BIC Angels uluslararası işbirlikleri ile küresel potansiyeli bulunan girişimlere Avrupa'nın en büyük ekosistemlerinden Berlin'in kapılarını açıyor. Techstars Metro Accelerator işbirliğinde perakendenin geleceğine yön verebilecek yenilikçi girişimleri mercek altına alan BIC Angels, başarılı girişimlerin Berlin'de gelişimine katkıda bulunuyor. BIC Angels ve Techstars Metro Accelerator, Türkiye'de ve Almanya'da gerçekleşecek etkinliklerde her iki kurumun işbirliği içerisinde hareket edeceğini duyurdu. Metro Accelerator for Retail Yönetici Direktörü Jag Singh, panel kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Metro Accelerator for Retail olarak yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye önem verdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. En son gerçekleştirdiğimiz Techstars programında iki Türk girişimcimiz vardı. Türkiye'de büyük bir yeri olan Metro'daki ortaklarımız, Türkiye'nin yenilikçi şirketlerinin potansiyelini görerek bizlere destek verdiler.

KOBİ'LERE KOLAY E-TİCARET ANAHTARI

Elektronik ticaret uzmanlık gerektirmeyecek kadar basitleşiyor. İnternette köşebaşı mağaza yapmanın ipucunu girişimciler öğretiyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'tan destek alan Propars, KOBİ'lere e-Ticaret çözümü sunuyor. Günümüzde işi büyütmenin yolu sokakta köşebaşında yer tutmaktan daha çok dijital dünyaya iş yapmayı öğrenmekten geçiyor. Eğer bugüne kadar e-Ticaret'e mesafeli durduysanız, internet girişimcisinin çevikliğiyle hazırlanmak mümkün hale geldi. Ürünlerinizi internette de satarsanız dükkanınızın önünden geçen müşterilerle sınırlı kalmaz, milyonlarca müşteriye kolayca ulaşırsınız. e-Ticarete ilk adımı atarken Türk Telekom'un girişim hızlandırma programına katılan Propars'ın e-Ticaret çözümü oldukça uygun bir tercih olabilir. Hem çok satış yapıp işini büyüten binlerce KOBİ'den biri olursunuz, hem de Propars sayesinde e-Ticaret hayatınıza zahmetsiz geçersiniz.

STOK TAKİBİNDEN KURTULUN

Sistemi kullanmazsanız e-Ticaret'in çetrefilli yollarında kaybolup asıl hedefinizi şaşırabilirsiniz. Stoklarınızı bütün satış sitelerinde güncel tutmak, onlarca ürünün fiyatını değiştirmek, bir sürü siteden gelen mesaj ve siparişlerle ilgilenmek çok zaman alıyor. Ücretsiz deneme olanağından faydalanarak Propars'ı ilk adımı atabiliyorsunuz. Sadece bir kez yüklediğiniz ürünlerinizi Propars tüm bu sitelerde tek tuşla otomatik satışa çıkartıyor. Her ürün için tek tek ilan açmakla uğraşmıyorsunuz. Binlerce ürün seçtiğiniz mağazalarda sadece birkaç saniyede satışa çıkmış oluyor. Propars, satış yaptığınız bütün sitelerde stokları güncel tutuyor. Bir siteden sipariş gelince, tüm sitelerde stoku gerekli sayıda azaltıyor. Yani her adım birbiriyle entegre şekilde çalışıyor. Stoku azalan ürünler için önceden uyarı alıyorsunuz. Stok takibi ve yönetimi yapmakla uğraşmıyorsunuz.