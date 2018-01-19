Türkiye girişimde 1’inci Lig’e çıktı

Startups.Watch Girişim Ekosistemi 2017 araştırmasına göre Türkiye, 100 milyon dolar sınırını aşarak 1’inci Lig’deki ülkelerin arasına çıktı. Araştırmaya göre 162 girişim, melek yatırımcı ve girişim sermayesi şirketiyle toplam 103 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye'nin girişim ekosistemi rakamları ve tüm yıla ait istatistikleri, Zorlu Holding ev sahipliğinde startups. watch tarafından düzenlenen etkinlikle açıklandı. Startups. watch rakamlarına göre 2017'de 162 girişim melek ve girişim sermayelerinden 103 milyon dolar yatırım aldı. Özel sermaye yatırımlarıyla beraber toplam yatırımlar 177 milyon doları geçti. Böylece 2017 yılı tüm zamanların en çok yatırım yapılan dönemi oldu. Türkiye ve Polonya 2017'de erken dönem yatırımlarda 100 milyon dolar barajını geçerek bir üst lige çıktılar. Artık bu ligde Hollanda, İspanya, Belçika, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Norveç gibi ülkelerle yatırımda yarışır konuma geldi.

KİŞİ BAŞI YATIRIMDA YOL UZUN

Startups.Watch araştırmasına göre 2017 son çeyrekte yatırım anlaşması yapan 3 girişim ve yatırımcıları sahneye çıktı. Yatırımlar hız kazanmış olsa da kişi başına düşen yatırımlarda yolumuzun uzun olduğu görülüyor. Kişi başına düşen yatırımlar dikkate alındığında ise Türkiye Avrupa'da 35 ülke arasında 31'inci sıraya kadar düşüyor. Toplam yatırım anlamında yarıştığımız Polonya ise çok fazla aşağıya düşmeden 23'üncü sırada kendine yer bulmuş durumda.

KADIN GİRİŞİM YETERSİZ

Türkiye'den ve dünyadan pek çok yatırımcı ve girişimcinin katıldığı toplantıda kadın girişimcilik ve yatırımlar masaya yatırıldı. Veriler ışığında çözüm yolları ve örnekler paylaşıldı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar kadın girişimciliğin altını çizen konuşmasıyla konuya dikkat çekti. Devletin kadın girişimcilere verdiği desteklerden örnekler veren Oktar, kadın girişimciliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Girişim destekleri konusunda Kagider birçok destek vermeye hazır. Hangi programlara başvuracağınızı öğrenmeniz mümkün. Türkiye 2017'de Küresel Girişimcilik Endeksi'nde 137 ülke arasında 37'nci sırayı almış. Endekse göre en güçlü olduğumuz unsurlar ürün yeniliği, yüksek büyüme oranı ve girişim becerileri iken, en zayıf unsurlar riski kabul etme, rekabet ve girişim ağıymış."

KURUMLARIN SOSYAL GİRİŞİME İLGİSİ ARTIYOR

Toplantıda İmece platformunun bir parçası olarak söz alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, İmece'nin toplumsal meselelere çözüm yaratırken, sürdürülebilir girişim modelleri ortaya çıkarmayı hedefleyen platform olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "İmece'nin öğrenme platformu olduğunu düşünüyorum. İlk olarak günümüzün problemlerini öğreniyoruz. İkinci olarak nasıl çözüm geliştireceğimizi öğreniyoruz. Biz bu yaklaşımı Holding çalışanlarımızın bir kısmına da uyguladık. Bu süreçten sonra gördük ki, bu programdan geçen çalışanlarımız öğrendiklerini iş hayatına da uyguluyor."

KADIN VE EĞİTİM

İmece Platfomu adına konuşan Duygu Kambur, "Günümüzde sosyal meselelere verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek toplum için ortak değer yaratan girişimleri ortaya çıkarmaya çabalıyoruz. İlk olarak kadın ve eğitim meselelerine odaklandık. Bu konudaki girişimleri ortaya çıkarmak için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kadın ve kız çocuklarının eğitime erişimi için çaba harcıyoruz" diye konuştu. 2017'de yapılan yatırımların yüzde 7.6'sını kurumlar yaptı. Kurumlar kuluçka, hızlandırma ve hackathon gibi girişimlerle yakınlaşmaya çalışıyor.

EN BÜYÜK İLGİ FİNANS TEKNOLOJİSİNE

?Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin gibi kripto para teknolojisi 18.6 milyon dolar yatırım ile yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alan bir önceki sene olduğu gibi yine Fintech oldu. Blockchain ve crypto dünyasındaki gelişmeler henüz Türkiye'ye yatırım anlamında yansımasa da, 2018 yılında bu alana olan ilginin artacağı öngörülebilir.

GELECEK NESİL DİJİTAL EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Anne babaların en büyük derdi dijital kirlilik içerisinde çocuklarını geleceğe hazırlayacak doğru eğitim araçlarına ulaşmak. Startups.Watch etkinliğinde sahneye çıkan Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un girişimlerinden MentalUP, çocukların hafıza, dikkat, odaklanma, görsel zeka ve sözel zeka gibi zihinsel becerilerini geliştirip potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bilimsel beyin egzersizi uygulaması olarak dikkat çekiyor. Çocukların yaşına ve potansiyeline uygun egzersizleri otomatik olarak belirleyen altyapısı sayesinde MentalUP sayesinde çocuklar potansiyelini keşfederken, anne, baba ve öğretmenler detaylı performans raporları sayesinde MentalUP üzerinden çocuğun gelişimini kolayca takip edebiliyor. Toplantıda daha sonra sırayla Toyi, Pacer, Coder Bilişim Akademisi ve Wing girişimleri sahne aldı.

KADINSIZ KALKINMA MODELİ OLANAKSIZ

Kadınların dijital okur yazarlıklarına yapılan yatırımların daha güçlü etki yarattığını belirten Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey, "Kadınsız kalkınmanın olanaksız olduğuna dair TÜİK aralık ayında bir rakam açıkladı. Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 civarında. Erkeklerin iş gücüne katılma oranı ise yüzde 73 ila 74 civarında. Yani yaklaşık 2 katı bir fark var. Eğer eğitim artarsa bu fark azalıyor. Kadınlar interneti kendini geliştirmek, gelişmeleri takip etmek ve eğitim için kullanıyor. Kadınlar interneti şart olarak görüyor. 10 kadından 7'si sosyal medya dışında kendisini geliştirme yeteneğine sahip değil. 10 kadından 8'i işini kendi başına kuruyor. Bu kadınların 6'sı işine kendi başına devam ediyor. 3 kadından sadece 1'inin internet sitesi var" dedi.

DAHA ÇOK YAZILIMCIYA GİRİŞİMCİYE İHTİYAÇ VAR

Türkiye'de tohum girişim yatırımlarındaki artış hızı yetersiz olsa da hızlı büyüme devam ediyor. Ancak aynı şeyi uluslararası seviyeye taşınan girişimler için söylemek zor. Yani Seri A ve Seri B yatırımlarının sayısı az. Bu konuda kurumsal girişim sermayesi yatırımlarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Türk Telekom girişim sermayesi şirketi kurarak sektörde ciddi adımın sinyalini verdi. Girişim hızlandırma programı Pilot dışında 5G, yapay zeka, sağlık ve nesnelerin interneti konusundaki çoğunluk hissesinin girişimcilerde kalacağı yatırımlara hazırlanıyor. Avrupa'da en çok yatırım yapılan Birleşik Krallık ve Almanya'da 800 binin üzerinde yazılımcı varken Türkiye ise 123 bin seviyesinde kalmış. Polonya'da rakam bizim iki katımız.