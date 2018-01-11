Dünya Kupası TV ihracatını % 20 artırır

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te 65 ve 75 inç OLED akıllı televizyonlarını, akıllı beyaz eşyaları ve dijital reklam panolarını tanıtan Vestel'in CEO'su Turan Erdoğan, OLED ve MicroLED dışında teknolojilerin başarılı olacağına inanmadığını söyledi. Turan Erdoğan, "MicroLED teknolojisi şu an için ev kullanıcılarından çok kurumsal pazarı hedefliyor. Satışlarımızın önemli bir bölümünü Avrupa'ya yapıyoruz. Biz genelde çift haneli yıllardan umutluyuz. Dünya Kupası dolayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 15 ile 20 arasında artış bekliyoruz. İhracata olumlu yönde etki yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

EKRANLAR BÜYÜYOR

4K yayınlarla birlikte talebin 55 ve 65 inç büyük ekran televizyonlara yöneldiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz 75 inç televizyonu burada sergiliyoruz. Yakın zamanda 100 inç ve üzerinde televizyonların üretimine başlıyoruz. Büyük ekran trendi artık Türkiye ve dünyada etkin."

TELEVİZYONDA YENİ KUMANDA

Akıllı televizyonlarda deneyim değişiyor. Kumandalara artık online film ve müzik servislerine tek tuşla ulaşmayı sağlayacak tasarımlar geliyor. Bu değişimin kumanda deneyimini nasıl etkileyeceğini sorusunu da Turan Erdoğan şöyle yanıtladı: "Doğru bir gözlem. Artık sesli komutlar varken fiziksel olarak dokunmak istenmiyor."

RÜYALAR GERÇEK OLUYOR

CES Fuarı'nda sergilenen dünyanın ilk bağımsız Daydream VR gözlüğü olan Lenovo Mirage Solo, sanal gerçeklik deneyimlerini keşfetmenin en yeni yollarından birini sunuyor. 3 boyutlu fotoğraf ve video çekmek için kullanılan kamera dikkat çekiyor.