‘Asistanların bilek güreşi’

Google, Las Vegas’ta ve CES Fuarı girişinde her yeri Google Assistant reklamıyla süslerken Amazon Alexa ile birlikte yüzlerce ev elektroniği, beyazeşya ve otomotiv üreticisi firmayla işbirliği konusunda yarışa girdi. Akıllı asistan konusunda rekabet kızıştı

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018'de kapılar açılmadan asistan savaşı başladı. Açılış öncesinde ilk medya gününde firmaların bir kısmı fuarda sergileyecekleri ürün ve hizmetleri basın mensuplarına tanıtma şansı yakaladı. Yarın ziyaretçilere açılacak fuar, 12 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.



DEVLER YARIŞIYOR

Basın gününde en çok göze çarpan yeniliklerin başında sonunda akıllı evi oluşturacak ortak bir altyapı konusunda çalışmalar hızlandığı gözleniyor. Bugün eve giren tüm ev elektroniği ürünlerinin akıllı asistanlar tarafından yönetilmesi için teknoloji devleri yarışta. Google Assistan ve Amazon Alexa CES'te en hazırlıklı iki platform oldu. Microsoft ve Apple ise bu konuda herhengi bir işbirliği adımı henüz atmadı. Microsoft Cortana Windows işletim sistemi dışında işbirliği adımlarını daha hızlı atması gerekirken henüz yavaş. Apple ise kapalı platformun yarattığı engelleri aşmak zorunda.



SESLİ KOMUT YÖNETİMİ

Akıllı cihazların birçoğu sesli komutlarla yönetilecek. Sonunda akıllı evler hayal ya da senaryo olmaktan çıkacak. Akıllı cihazların birbiriyle çalışması da oldukça önemli. 'Ok Google' diye seslenilecek Google Assistant uyumlu bin 500'den fazla cihaz, 225 marka var. Amazon markalar ve cihaz konusunda Google'ın önünde yer alıyor. Amazon'un iş birliği yaptığı markalar arasında Türkiye'den Arçelik ve Vestel de var.







BAŞI DERTTE CEO AÇILIŞTA KONUŞUYOR

Bugünlerde işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açığıyla başı dertte olan Intel CEO'su Brian Krzanich, CES açılış konuşmasını bugün yapacak. Son dönemde şirketin ve kendi geleceğini tehdit eden güvenlik açığı konusunda soruları yanıtlar mı bilinmez ama Krzanich, verinin geleceği nasıl şekilendireceğini anlatacak.



OTOMOBİL FİRMALARININ VİTRİNİ

Asistan yarışı otomotiv sektörüne de sıçradı. Apple CarPlay ve Google Android Auto yarışı fuarda da var. Ancak bu sefer sesli asistan konusunda ilginç örnekler karşımıza çıkmaya başladı. Güney Koreli Hyundai internete bağlı aracında Android Auto kullanmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi Google Assistant kullanmaya başlıyor.



SAĞLIĞIMIZ GÖZÜMÜZDE

Fuarda yaşlılara yönelik anlık sağlık bilgisi kontrolü ve takibi için kullanılan gözlük, bileklik ve saatler dikkat çekecek. Örneğin İsrailli ICI Vision firmasının prototip gözlüğü yaşlandıkça insanların gözlerinde artan problemlere karşı çözüm geliştiren çözümler de fuarda sergilenecek.