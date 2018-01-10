Dünya Kupası’na dev TV’ler hazır

TV üreticilerini 2018 Dünya Kupası heyecanı sardı. OLED ile QLED yarışına MicroLED, 4K projeksiyon TV ve lazer TV eklendi. Televizyonlar evin duvarını kaplayarak 254 ekranın üstüne çıktı

Dün Las Vegas'ta kapılarını açan CES Fuarı'na dev ekranlı yapay zekâ yeteneklerine sahip akıllı televizyonlar damga vurdu. Yaklaşık 170 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda ana ürünlerin başında televizyon geliyor. Bu yıl 2018 Dünya Kupası finallerinin olması TV üreticilerini de heyecanlandırıyor. Bu yüzden televizyonların 254 ekranın üstünde boyuta taşındığını görüyoruz. Üstelik televizyonlar akıllı telefondan tabletlere pek çok farklı ürünler birlikte kullanılıyor. 4K televizyonlarda en çok 132 ve 165 ekran boyutu tercih ediliyor. Henüz 8K tartışmaları sürse de şimdilik 4K içerik artık standart hale gelmiş durumda.



İÇERİK SERVİSLERİ ARTIYOR

Grand View Research'ün araştırmasına göre 2025 yılında 4K TV pazarının 380.9 milyar doları bulması bekleniyor. Akıllı televizyonlarda içerik servisleri konusunda rekabet kızışıyor. Sadece Kuzey Amerika'da içerik hizmetleri gelirlerinin yüzde 35 artması pek çok internet devinin iştahını kabartıyor. LG, Samsung, Hisense fuarda tanıttıkları dev ekranlarla rekabetin içinde farklılaşmaya çalışıyor. Türk Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finallerine kalmayı başaramasa da Arçelik ve Vestel gibi yerli TV üreticileri etkinlikten faydalanarak ihracatını yukarı çekmeye çalışıyor.



4K TELEVİZYONLARDA EKRAN BÜYÜYOR

Dünyada en çok tercih edilen 4K televizyon boyutu 132 ve 165 ekran oldu. Yapay zekâ, televizyonların kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmek için kullanılıyor. Ses sistemi için ev sineması tercihleri artıyor.



120 BİN DOLARLIK KULAKLIK ŞOVU

CES Fuarı ses sistemleri konusunda oldukça seçici bir ziyaretçi kitlesine sahip. Sınırsız harcayan insanlar için mücevher gibi sunulan 120 bin dolarlık Focal Utopia by Tournair fuarın en değerli kulaklığı. Fuarda tavşan kulağı gibi hassas müzik dinleyicilerine her tür kulaklık sunuluyor.



ASİSTAN BUDDY GÖREVE HAZIR

Robotların CES 2018'de kapladığı alan sürekli büyüyor. Özellikle küçük çocuklarla sosyal iletişim kurabilen kişisel asistan robot Buddy'nin gözleri güvenlik kamerası olarak kullanılabiliyor.