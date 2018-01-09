Akıllı hayatın kapıları açılıyor

Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bugün kapılarını açıyor. Fuara yapay zekanın kullanıldığı ürünler ve Tesla’ya rakip sürücüsüz elektrikli otomobil Byton damga vurdu

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bugün ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen basın toplatısıyla kapılarını açtı. Geleceğin teknolojilerinin görücüye çıkarıldığı fuara, bu yıl yaklaşık 4 bin teknoloji şirketi katılıyor. Tüketici Teknolojisi Birliği (Consumer Technology Assocation- CTA) ödülü alan parlak projelerin de sergilendiği CES Unvield etkinliği basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Etkinliğe katılan firmalardan bir bölümü basın tanıtımlarında sergileyecekleri ürün ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Fuarda mobil ödemeden sürücüsüz elektrikli otomobile, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamasından sağlık uygulamasına kadar pek çok farklı teknolojik ürün ya da hizmetin sergilenmesi bekleniyor. Teknolojinin geldiği en son noktayı işaret eden yenilikçi ürünlerin sergilendiği CES Unveiled ve medya günü etkinliğine bu yıl binin üzerinde basın mensubu ve endüstri analisti katılım göstermesi bekleniyor. Etkinlikte yapay zeka içeren yazılımlarla akıllı hale gelen elektrikli bisikletler, çeviri yapan kulaklıklar ve sosyal iletişim kuran robotlar büyük ilgi gördü.



150 ÖNEMLİ GİRİŞİM

Dört gün sürecek fuarda ayrıca içtiğimiz suya ihtiyacımız olan mineralleri karıştıran akıllı bardaklardan, bisiklet veya motorsiklet kasklarına takılan akıllı sinyal çözümüne kadar 150 yenilikçi proje sergilendi. Tüketici Teknolojileri Birliği'nin tahminlerine göre ABD'de tüketici teknolojisi endüstrisi gelirlerinin 351 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İnternet üzerinden sunulan servislerdeki artışın yüzde 35'lere ulaşacağı tahmin ediliyor.



HER KILIĞA GİREN DİNAMİK KART

CES'te tanıtılan ürünler arasında akıllı mobil ödeme kartları da dikkat çekti. Dynamics Inc adını taşıyan girişim, farklı banka kartlarını sadece bir tuşla değişitiriyor. Ürün banka kartının yanı sıra sadakat, ulaşım veya otel kapısını açan akıllı karta dönüşebiliyor. Firma şimdilik birlikte çalışacağı bankaların ismini ve sayısını açıklamasa da ilk etapta ABD'deki bankaların yüzde 20'sinin kullanmasının beklendiği ifade ediliyor. İçinde elektronik SIM bulunan kartın maliyeti konusunda henüz bir bilgi yok.



TESLA'YA RAKİP ÇİNLİ BYTON

CES 2018'de elektrikli ve sürücüsüz otomobil yeteneğine sahip Çinli Byton da sahne aldı. 2019'da 45 bin dolara piyasaya sürülecek olan Byton sesli komutları algılıyor ve sürücünün sağlığını anlık takip ediyor. 5G yeteneklerine sahip otomobilde yatay konumlandırılan antenler bulunuyor. 400 ve 500 kilometre menzile sahip iki farklı modeli bulunan aracın pillerinin 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edildiği iddia ediliyor.



DUVAR KADAR LED TV

Dev ekran serisini daha yukarı taşıyan Samsung, fuarda 146 inç MicroLED televizyonu tanıttı. Farklı parçalara bölünerek de kullanılabilen dev ekran evde sinema efekti yaratma imkânı sağlıyor. Üründe akıllı telefonlarda kullanılan Bixby sesli asistanlar da kullanılmış. Ayrıca 8K yapay zeka entegre edilen QLED TV de ilk kez basın gösteriminde tanıtıldı.