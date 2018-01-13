Eureka Park: Girişimcilerin küresel sahnesi

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları üzerinde çalışan 20 ülkeden üniversitelerin, Techcrunch ve Kick Starter gibi girişim ekosistemi oyuncularının seçtiği girişimler, Eureka Park’ta milyar dolarlık teknoloji şirketi olma hayaliyle vitrine çıktı

Küresel bir teknoloji devine dönüşmek binlerce girişimin en büyük hayali. Dünyanın en büyük Tüketici Teknolojileri etkinliği CES Fuarı'na paralel olarak 2012'den bu yana düzenlenen Eureka Park, girişim ekosistemini bir araya getiriyor.

Toplam bin 100'ün üstünde girişime 1.5 milyar dolarlık yatırım bulmasını sağlayan etkinlik yine girişim ekosisteminin gözdesi oldu. İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan, İsrail'den, Çin'den, Hindistan'dan ve Japonya'dan toplamda 20 ülkeden yüzlerce teknoloji girişimi dev etkinlikte projelerini sergileme şansı buluyor.

Dünyanın her yerinden üniversitelerin, Techcrunch ve KickStarter gibi girişim ekosisteminin tanınan oyuncularının seçtiği yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), sanal ve artırılmış gerçeklik girişimlerinin projeleri Eureka Park'ta sahne alıyor.





Eureka Park'taki girişim ekosisteminin bulunduğu alanda ABD'nin 289, Fransa'nın 275 girişimi yer aldı. Diğer ülkeler şöyle 5 sıralandı: Hollanda 60, Çin ve İtalya ise 47 girişim.



MİLYAR DOLARLIK HAYAL

Fuarda olduğu gibi girişim etkinliğinin temel teknolojilerinden biri de yapay zeka oldu. Eureka Park girişimleri yapay zeka yeteneklerini robotlar, kameralar ve farklı projelerle ortaya koydu.

Yine en çok dikkat çeken alanlardan birini de sanal ve artırılmış gerçeklik projeleriydi.

Sanal gerçeklik oyunlardan insansız hava araçlarına, sağlıktan sürücüsüz araçlara farklı girişimlerin sahne aldığı Eureka Park, milyarlarca dolarlık teknoloji şirketi olmaya aday firmaları bir araya getirdi.







KEDİLERİ COŞTURAN ROBOT FARE

Evcil hayvanlar arasında en değerlisi kuşkusuz kedi ve köpekler. Fransız Petronics tarafından geliştirilen robot fare Mousr, kedilerin belli aralıklarla hareket etmesine sebep oluyor. Daha önceden programlanan mini robotlar kedilerine engel çıksa da yoluna devam ediyor. Kedinizin agresif veya sakin ruh haline göre robot faremizin tarzını belirliyorsunuz. Kickstarter projesi Mousr 149 dolara satılıyor.







YALNIZ MOTOSİKLETÇİNİN DOSTU

Motosiklet sürücüleri genelde yalnız seyahat ederler. Başlarına bir kaza geldiğinde haber vermeleri çok zordur. Ayrıca kime nasıl bilgi verecek durumda olmayabilirler. İşte bu konuda çözüm üreten girişim SIM kart ve GPS temelli bir altyapı ile kaza olduğu anda sağlık ve emniyet birimlerine haber veriyor. Bunu da içinde bulunan ivme ölçer ve G kuvvetinin sertliğini ölçerek kaza olup olmadığını anlayan bir çözüm. Bu şekilde kazanın olduğu yer ve anla ilgili kesin bilgiye ulaşmak mümkün oluyor.







CİLDİNİZE ÖZEL BAKIM

Teknoloji cilt bakımı için de kullanılmaya başlandı. Fransız girişimi Romy, kendi cilt bakım kreminizi yaratmaya yardımcı oluyor. Kendi yatak odanızda cildinize uyumlu, sağlıklı ve formülü tamamen size ait bir çözüm geliştirmenizi sağlıyor. Değişen iklime ne kadar uyuduğunuza ve yaptığınız spora göre sağlıklı bir formül öneriyor. Bunu yaparken ağa bağlı bir cihazı kullanılıyor. Böylece taze kozmetik ürünlerle taze cilde sahip olmak kolaylaşıyor.







SÜRÜCÜSÜZ MANAVINIZ KAPIDA

Gezerek dolaşan manavlar görünce aklıma Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki, "Domates, domates" diye sokaklarda dolaştığı kareler geliyor. Gelecekte sokak satıcılarının yerine sürücüsüz araçlarla satış yapan manavlara hazır olun. Bu konuda önemli girişimlerden birinin de Robomart olduğunu söyleyebiliriz. Test aşamasına gelen araçla siparişler dağıtılırken, her sipariş verene özel kodla otomattan ürün alır gibi kendi ürününüzü teslim alabiliyorsunuz.







GÜZEL KOKULARLA UYANMAK

Kullanıcılarını güzel kokularla uyutup güzel melodilerle uyandıran SensorWake, kullanıcılarına konforlu uyuma imkânı sunuyor. Ürün, kurulduğu zamana göre seçilen koku sayesinde bir kaç dakika önce duruyor ve güzel bir melodiyle uyandırma imkânı sunuyor. 99 dolara satılan ürünün güzel koku kapsülleri 5 dolara satılırken, 1 ay boyunca etkin koku sağlıyor.