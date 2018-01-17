Şehirler fiber hızda akıllanıyor

15.4 milyon eve fiber taşıdıklarını söyleyen Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Yıllardır akıllı şehirler oluşturmak için ileri teknolojiye yatırım yapıyoruz” dedi

Akıllı şehirlerin gündeme geldiği dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te fiber hızında internet altyapısının şehirlere yaptığı katkı hakkında bilgi veren Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türkiye'de 15.4 milyon evi fiber hızla kapsadıklarını belirtti. Önal, "Yıllardır akıllı teknolojilere yatırım yapıyoruz. CES'in de bu yıl 'yeni odak alanı' ilan ettiği akıllı şehirler konseptini, biz 2015'ten bu yana uyguluyoruz. Evlerin yüzde 98'ine sabit hat ve nüfusun yüzde 81'ine mobil genişbant LTE hizmeti sağlıyoruz. 246 bin kilometrelik fiber altyapımızla Türkiye'yi geleceğe bağlayacak iletişim altyapısının da ana omurgasını üstleniyoruz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik adımlarımızla Türkiye'yi geleceğe bağlıyoruz" diye konuştu.

SIRADA YENİ ŞEHİRLER VAR

"Hedefimiz Antalya, Karaman ve Kars'ta başlattığımız akıllı şehir uygulamalarının sağladığı olanakları ve kaynak tasarrufunu Türkiye'de pek çok ile yaymak" diyen Ümit Önal, şehirlerin sorunlarına teknoloji ile akıllı çözümler getirerek belediyelerin teknolojik dönüşümlerine de destek olduklarını vurguladı. Önal şöyle konuştu: "Biz akıllı şehir çözümlerimizi 6 ana başlıkta topluyoruz. Akıllı çevre, ulaşım, yaşam, ekonomi, toplum ve yönetim başlıkları altında sunduğumuz uygulamalarla şehir hayatını kolaylaştırıyoruz."

HEDEF GENİŞBANT

Türkiye'de yüzde 48'ler seviyesinde olan internet penetrasyonunun Avrupa'da olduğu gibi yüzde 70'lere çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Ümit Önal, "İnternet kullanımının yaygınlaşmasına yönelik hizmetlerimizi artıracak genişbant abone sayımızda ciddi artışlar sağladık. Abone sayımız 9.4 milyona ulaştı. Tivibu abone sayısı 2017 3. çeyrekte 202 bin artışla 2.5 milyona çıktı. Tivibu ev abonelerinde ise yine halka arzdan bu yana rekor bir çeyreksel kazanım yaşandı. 3'üncü çeyrekte toplam 135 bin artışla 1 milyona ulaşan toplam Tivibu ev abone bazında 9 aylık artış rakamı ise 352 bin oldu" dedi.

250 OFİS TTMM'YE DÖNÜŞÜYOR

2017'de müşteriye dokundukları tüm kanallarda iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ümit Önal, sözlerine şöyle devam etti: "Toptan ve perakende satış kanallarımızı optimize ettik. Türkiye çapında bayilik hizmeti veren 250'nin üzerindeki Türk Telekom ofisini Türk Telekom Müşteri Merkez'lerine (TTMM) dönüştürüyoruz. Adeta birer teknomarket gibi hizmet verecek TTMM'ler ve bayilerimizle birlikte tüm perakende satış noktalarımız müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birer deneyim alanları haline getiriyoruz. 2016'nın son çeyreğinde mükemmel müşteri deneyimi için EMPATİ programını başlattık. 33 bini aşkın çalışanımızın her birinin sorumluluk aldığı EMPATİ programı kapsamında sorunları tespit ettik, yol haritamızı belirledik ve bu iyileştirmelerin meyvelerini şimdiden toplamaya başladık. Artık müşterilerimizden daha az şikâyet, daha çok teşekkür alıyoruz. 2018 EMPATİ'nin somut sonuçlarını daha fazla alacağımız bir yıl olacak."