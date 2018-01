Kameranızda gizli göz var

Kameralar ve mikrofonlar konusunda paranoyak olmamız için yeterince sebebimiz var. Kameraları ve mikrofonları kapatmak için fiziksel olduğu kadar yazılım olarak da önlem alınabiliyor

Edward Snowden belgeselini izleyip etkilenmeyen, kullandığımız cihazlardaki mikrofon ve kameralarla ilgili paranoyak olmayan insan yoktur. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in dizüstü bilgisayarın kamerasını kapatması, küresel ve yerel dinleme ve görüntüleme skandalları herkesi önlem almaya itiyor. Kullanıcının haberi olmadan dizüstü veya masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kamerası aktif hale getirilebiliyor. Hatta evinizin salonundaki televizyonların üstündeki kameralara bile erişilebiliyor. Bu durum kullanıcıların önlem alması konusunda daha istekli davranmasına sebep oluyor. Sonuçta kameralar bir anda casus araçlara dönüşebiliyor. Özel hayatı olumsuz şekilde etkileyen cihazlara dönüşüyor.

YAZILIMDAN KAPATIN

Bilgisayarın ayarlarından devre dışı bırakmak için Windows ekranında "Bilgisayarım" kutucuğunu sağ tıkla açın, sırayla özellikler, donanım, aygıt yöneticisi, görüntü aygıtları sekmesini sağ tıkla devre dışı bırakmak mümkün. Ancak ihtiyacınız olduğunda aynı yollarla yeniden aktif hale getirmeniz gerektiğini unutmayın. Yine aynı şekilde mikrofonu devreden çıkarabilirsiniz. Ancak yazılımla kapatılan her şey yine açık internet bağlantısı üzerinden yazılımla tekrar devreye sokulabilir. Ancak yine de saldırı için daha üst düzey yazılım bilgisi gerektiriyor. Artık aksesuvar satıcılarında dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar için kullanılan kızaklı ya da yapışkanlı kapaklar cihazlara zarar vermeden kullanmak şart. Boyut olarak ölçümleyip kamerayı açarak doğru yere kullandığınızı mutlaka görün. Siyah bantlar kullanmak çözüm olsa da istediğiniz an kameraları kullanırken kötü görüntü oluşmasına sebep olabilirsiniz.



SİBER GÜVENLİKTE İNSAN HATASI EN BÜYÜK TEHDİT

İnsanların yarattığı güvenlik riskleri kurumların sanal ortamda yaşadığı tehditlerin temel sebebini oluşturuyor. Şirketler için en büyük siber tehdit faktörü ne fidye yazılımlar, ne spam e-postalar ne de korunmasız IoT cihazları. Ponemon Institute tarafından 612 bilgi güvenliği uzmanı ile gerçekleştirilen ankete göre en büyük siber tehdit faktörü insan hatası. Global antivirüs yazılımı şirketi Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, şirketlere insan hatasından kaynaklanan siber tehditlerden nasıl korunabilecekleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Acil durumlarda çalışanlara gerekli bilgilendirme, uyarı mailleri ve SMS'ler gönderilmeli. Çalışanların sürekli değiştirilen alfanümerik karışık şifreleri unutmamak için şifreleri yapışkanlı not kağıtlarına yazıp ekranına ve şirket telefonunun üzerine yapıştırdığı durumlar oluyor.

SİRİ DOSTU HOMEPOD 9 ŞUBAT'TA VİTRİNDE

İçinde Apple'ın sesli asistanı Siri'nin olduğu akıllı hoparlör HomePod, ABD'de 349 dolar etiket fiyatıyla 9 Şubat'ta satılacak. Amazon Echo'dan 3 yıl sonra akıllı hoparlör pazarına giren Apple, 2017 sonu piyasaya çıkacak ürünün satışını 2018'e ertelediğini duyurmuştu. Apple Watch'ta olduğu gibi geç çıkmış olmasını dert etmeyen Apple, rakipleri Amazon ve Google'dan daha farklı bir yol izlemeyi hedefliyor. Apple rakiplerine göre yine kendi fiyat politikasını uygulamaya çalışacağı için Amazon ve Google'ın daha küçük ve daha uygun fiyatlı akıllı hoparlörleriyle daha farklı bir hedef kitle planı bulunuyor. Evde ya da ofiste kullanılan akıllı hoplarlörler evdeki müzik ihtiyacının dışında sesli asistan yetenekleriyle dokunmatik ekranlardan çok sesli asistan arayüzüyle yeni cihazların hayatımıza girmesini sağlamayı hedefliyor.

İSTANBUL OYUNLARA DOYACAK

Assassin's Creed, Far Cry gibi oyun serileriyle tanınan Ubisoft'un beklenen oyunları, Far Cry 5 ön oynama, The Crew oynama ve Rainbow Six Siege turnuvası Türkiye'nin ilk global ölçekli Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı olan Gaming İstanbul'da deneyimlenecek. Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde üçüncü kez düzenlenecek fuarda, oyunseverler 1-4 Şubat arasında pek çok oyunu ilk kez deneyimleme fırsatı bulacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Gaming İstanbul, oyun sektöründe dünya devlerini buluşturma iddiası taşıyor. Gaming İstanbul önceki yıllarda PlayStation lansmanı, Tencent'in Türkiye'ye girişi, Blizzard geliştiricileriyle seminerler gibi pek çok ilkin yaşandığı bölgedeki en önemli oyun fuarı olarak gösteriliyor. Gelirleri açısından Amerika ve Avrupa kıtalarının halka açık en büyük şirketlerinden birisi olan Ubisoft, ziyaretçilere uzun süredir merakla beklenen oyunu Far Cry 5'in ön oynamasını yaptıracak.