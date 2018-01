Tek mağaza çoklu servis

Türkiye’nin 3 büyük telekom operatörünün gündeminde ev, ofis, mobil müşterilerine çözüm ve tüm hizmetlerin sunulduğu ortak mağazalar var. Operatörler, 5G için kullanım senaryoları oluşturma yarışına da girecek

Türkiye'de bireylerin ve kurumların dijital dönüşümünde 3 büyük operatör öncülük yapıyor. Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone Türkiye'nin üçüncü çeyrek verilerinde internet servisi gelirlerinin, ses gelirini geride bıraktığını görmüştük. 2018 yılı yeni vergi oranları, yeni servisler ve dönüşümün yılı olacak. Operatörler yerel servisleri güçlendirmek için girişimcilerle daha fazla işbirliği yapacak. Sonuçta her servis için yeni bir insan kaynağı ihtiyacı ve departman yaratmak yerine girişimcilerle işbirliği yapmak pazar payını büyüten adım olacak. Eğitim konusunda Fatih Projesi konusundaki detaylar ilerleyen aylarda ortaya çıkacak.



5G KULLANIM SENARYOLARI

Operatörlerin 5G altyapısı hazırlığı için fiber yatırımı ve kullanım senaryoları da öne çıkacak. Ayrıca 5G konusunda deneyim ve kullanım senaryoları öne çıkacağından sağlık, eğitim, nesnelerin interneti ve yapay zeka konusundaki uzman girişimlerle işbirliği hayata geçecek. Operatörler kullanım senaryoları için de girişimcilerle işbirliği yapmak zorunda kalacak.



TEK MAĞAZA VE PORTAL

Operatörler internet sitelerinde ve mağazalarda müşteri kullanım senaryolarına göre değişimler yaratıyor. Deneyim alanları artık mağazaların kaçınılmaz bir parçası olurken, ev, ofis gibi farklı kullanım senaryolarına göre özel bölümler oluşturuluyor. Tüm mağazalardaki cihaz ve servis satışlarını anlık olarak takip etmek isteyen operatörler, münhasır mağazaların sayısını artırıyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone mağzalarına yatırım yaparken, aksesuvar ve cihazları alacakları portalları da oluşturmaya başladılar.



ÇOKLU SERVİS ADIMLARI

Önceleri çoklu oyunlara, internet, telefon, içerik hizmetleri olarak bakılırken, şimdi çoklu oyunun adı, video, müzik, güvenlik ve akıllı ev gibi farklı özel senaryolara evrildi. Eskiden pek çok şeyi ücretsiz veya özel fiyatla sunan operatörler bu yıl kâr-zarar hedefleri oluşturacak. Bu, Turkcell ve Türk Telekom'un küresel ve bölgesel ölçekte içerik girişimi adımları için de şart.



ODAĞIMIZDA SOSYAL İNOVASYON OLACAK

Yeni nesil teknolojilere vurgu yapan Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, bir yandan yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik gibi yeni teknolojilerden, diğer yandan da insansız depolar, fabrikalar, araçlar, sürücüsüz kamyonlardan bahsedildiğine dikkat çekti. Terzioğlu, "Şunu da düşünmemiz gerekiyor. Örneğin ABD'de kamyon şoförlüğü en yaygın mesleklerden biri. Ülkede 3.5 milyon kamyon şoförü var. Sürücüsüz kamyonlardan bahsediyorsak, bu insanların geleceğiyle ilgili yenilikçi fikirler geliştirmeye de ihtiyaç var" dedi. Burada sosyal inovasyon kavramının gündeme geldiğine dikkat çeken Terzioğlu, şöyle devam etti: "Biz de tüm dezavantajlı gruplara inovasyonla fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon Suriyeli misafirimiz var. 600 bini ilköğretim çağındaki çocuklar. Biz bu kardeşlerimizin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayarak entegrasyonlarını sağlayabilmek adına 'Merhaba Umut' projesini geliştirdik. Bu projemiz iki kez uluslararası büyük ödüle layık görüldü."



GİRİŞİM SERMAYESİ ŞİRKETİ GELİYOR

Türk Telekom'un Girişim Sermayesi şirketiyle ilgili yatırımlar konusunda ilk adımı attıklarını ifade eden CEO Paul Doany, "Bizi diğer şirketlerden ayıran ve gelecekte de büyümemizde büyük bir fark yaratacağına inandığımız önemli bir diğer özelliğimiz, uzun zamandır geleceği parlak genç şirketlere yatırım yapmamız. Bu kapsamda geçmişte Argela, Innova ve Sebit'e yaptığımız yatırımların bugün meyvelerini topluyoruz. Kuracağımız Kurumsal Yatırım şirketi ile geleceğin şirketlerine yatırım yaparak hem Türk Telekom'a hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz" dedi. Mevcut altyapıyı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini, daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Paul Doany, "Türkiye'de yüzde 48 seviyelerinde olan internet penetrasyonunu yüzde 70'lerdeki AB ülkeleri seviyelerine yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



ORTAK FİBER YATIRIMI, TEK ÇATIDA SERVİS

Sabit, mobil ve içerik servislerini de kapsayan toplam telekomünikasyon hizmetleri geliştireceklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetler konusunda daha fazla seçenek ve daha yüksek kalite sunacağız. Bugün artık, sabit ve mobil hizmetlerin iç içe geçerek tek çatı altında sunulması yönünde her geçen gün daha da güçlenen bir trend var. Tümüyle bir toplam telekomünikasyon şirketi olacağız. Ev ve ofisler için sabit hat ve televizyon hizmetleri de dahil müşterilerimizin iletişime yönelik her tür ihtiyacını tek noktadan karşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Toplam telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasında altyapının geliştirilmesinin önemli rol oynadığına vurgu yapan Deegan, "Ortak fiber yatırımlarının teşvik kapsamına alınması, fiber şebekelerin en ücra köşelere kadar hizmet sağlamasını ve bilgi toplumu olma yolunda herkesin fiberden yararlanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.