İkinci elde Türkiye patlaması

İki yıldır Türkiye’de ikinci el ürünlerin alım ve satımını yapan uygulama platformu Letgo, ABD’den sonra en büyük ilgiyi Türkiye’de gördü. 22 milyondan fazla aktif ürünün Letgo üzerinden satışa sunulduğu platform en çok ikinci el otomobil listelenen pazar yeri oldu

Türkiye'de mobil cihazlar üzerinden ikinci el ürün alışverişi 4.5G mobil hızlı internet altyapısıyla büyük hız kazandı. 2016 yılının başından itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlayan ikinci el alışveriş uygulaması Letgo, ikinci el otomobil kategorisinde de Türkiye'nin en büyük pazarı haline geldi. Letgo, geçen yılın sonunda uygulamayı indiren kullanıcı sayısının dünya çapında 75 milyonu aştığını duyurdu. Girişim ayrıca, dünya çapındaki Letgo kullanıcılarının 200 milyonu aşkın listeleme yaptıklarını ve uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak birbirlerine günde 9 milyon mesaj olmak üzere, toplam 3 milyar mesaj gönderdiğini belirtti.



TÜRKİYE'DE HIZLI BÜYÜME

Hızlı büyümenin kendileri için de büyük sürpriz olduğunu ifade eden Letgo kurucu ortağı Alec Oxenford, New York'ta girişimin merkezinde Türkiye'den gelen basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu: "Biz her ülkede önce, Google üzerinden adwords ilan vererek işe başlıyoruz. Türkiye'de hızlı büyümeyi görüp kullanıcılardan aldığımız eleştirilere ve geri bildirime göre uygulamayı geliştiriyoruz. Birkaç ay sonra televizyon reklamlarına başladık. Türkiye'deki ikinci el ekonomisinin açığa çıkarılmamış dev potansiyelini gördüğümüz için Letgo'yla hızlı bir şekilde Türkiye pazarına girme kararı aldık. O günden bu yana inanılmaz bir büyümeye tanık olduk, hatta pazarın büyümesine hız kattık. Türkiye'nin Letgo gibi bir pazar yeri için dünyadaki en büyük fırsatlardan biri olduğu belli oldu. Türkiye'deki tüketiciler, bulundukları semtlerde kolayca alışveriş yapma konusunda oldukça istekliler."







500 BİN ARAÇ LETGO VİTRİNİNDE

Türkiye'ye 2016 yılı başında giren Letgo, sunduğu kullanım kolaylığı sayesinde iki yıldan kısa bir süre içerisinde ülkedeki en büyük yerel alışveriş uygulaması haline geldi. Kısa süre önce yayımlanan App Annie raporu da Letgo'nun Türkiye'de en çok indirilen ilk 5 uygulama arasında yer aldığını gösteriyor. Startups.Watch rakamlarına göre ise 2017 yılında Apple iOS platformunda en çok indirilen 7'nci uygulama konumunda. Letgo, yarım milyonun üstünde araçla ikinci el otomobil pazarında en büyük pazar yeri oldu.



Türkiye'de arabadan elektronik eşya ve mobilyaya kadar şu anda 22 milyonun üzerinde aktif ürünün Letgo üzerinden satışa sunulduğunu söyleyen girişimin Türkiye Pazarlama Direktörü Onur Kavak, kolay ve hızlı ürün ekleme yeteneklerini yapay zekâ algoritmalarına borçlu olduklarını söyledi.



İKİNCİ EL ALIŞVERİŞ ÇEVREYİ KORUYOR

2015'te Alec Oxenford ve Jordi Castello tarafından kurulan şirkete sonrasında Enrique Linares de katıldı. Arjantinli Alec Oxenford Güney Amerika'da oldukça tanınan bir girişimci. 70'in üstünde girişime melek yatırımcı olarak destek veren Alec Oxenford, Letgo uygulamasının çevreye sunduğu katkıya dikkat çekerek, "Bir ürünün baştan üretilmesi önemli bir kaynak tüketilmesine sebep oluyor. İkinci el ürünler, kullanılan pek çok cihazın ömrünün uzamasına sebep olurken önemli bir tasarruf sağlıyor.