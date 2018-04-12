Akıllıya bakılıyor ekonomik alınıyor

Tüketiciler akıllı telefonlarda kamera, tasarım ve yetenek yarışını yakından takip etse de son kararı verirken cüzdanına göre seçim yapıyor. Bu yüzden her markanın üstün yetenekli amiral gemisi yanında ekonomik sürümü dikkat çekiyor

Tüm akıllı telefon markaları Pro, Plus gibi üstün özelliklere ve yeteneği sahip modellerle dikkat çekse de ekonomik ve yetenekleri sınırlı telefonların satış oranı daha yüksek. Büyük ölçüde ithalata dayalı sektörde fiyat duyarlı müşterilerin oranı yüzde 60'ın çok üstünde bulunuyor. Dövizdeki dalgalanma sırasında tüketiciler ya alım kararını erteliyor ya da benzer özelliklere ve tasarıma sahip erişilebilir fiyatta telefon modelini tercih ediyor.

Türkiye'de erişilebilir fiyatlarda yarışın çok sert olmasının bir sebebi de yerli markalar. Akıllı telefonlardaki fiyatlar yerli markaların rekabet avantajı yüzünden vergiye rağmen uygun fiyatlar oluşmasına sebep oluyor.

Vestel Venus, General Mobile, Casper gibi yerel markaların deneyimleri ve yetenekleri arttıkça küresel rakiplerine kök söktürüyor. Apple iPhone X fiyatını yüksek bulanlara, önceki modelleri ve iPhone SE gibi küçük ekran alışkanlığı olan kullanıcılara ekonomik öneriler sunuyor. Samsung Galaxy serisinde amiral gemisi Note 8 veya S9 alamayanlar için A ve J serisi modellerle tüketiciye uygun fiyat sunuyor. Son olarak Çinli Huawei de P20'nin önce Lite modelini piyasaya sürüyor. 19:9 oranında 5.84 inç IPS LCD ekran taşıyan P20 Lite, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışıyor.



ERİŞİLEBİLİR FİYAT POLİTİKASI

Arka yüzünde çift kamera barındıran cihaz, derinliği algılıyor ve portre modunda çekim yapmayı mümkün hale getiriyor. 3 bin mAh bataryadan güç alan Huawei P20 Lite, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemcisi, 4GB RAM, 64 GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir depolama kapasitesine sahip. Fiyatı amiral gemisi modellerinde olduğu gibi 5 bin TL civarında değil, 2 bin 500 TL altında fiyatla satılıyor.



İPHONE'UN ÇENTİK MODASI ARTIYOR

Önce Asus, sonra Huawei ve şimdi de yeni telefon modelleri iPhone X çentiğine sahip ekran tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Markalar bu benzerlikten çok rahatsız değil, aksine bizim çentik oranımız daha küçük diyorlar. Aslında bu tasarımın en önemli sebeplerinden biri de uygulama geliştiricilerin Apple'ın değişikliğine hızlı uyum gösterme çabasından faydalanması oluyor. En önemlisi de tüketicinin dikkatini çekecek ekran büyüklüğünü ve tasarımı yakalamak.