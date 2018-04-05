Bedava sandık verilerle aldık

Kullanıcıların bedava sanıp verilerini emanet ettiği Facebook skandalı sonrası tüm girişimleri küresel ve yerel çapta yeni regülasyon tehditleri bekliyor. Yani her yeni veya eski uygulama tüketicinin verisini isterken sebebini iyi düşünmek zorunda

Facebook'un kullanıcılardan topladığı verilerle ilgili her gün yeni bir endişe daha ortaya çıkıyor. Kullanıcıların dışında regülasyon otoritelerinin de uyanık olmasını gerektiren sorun, özellikle uygulama geliştirici ve küçük girişimler için regülasyon engellerinin çıkmasına da sebep olabilir. Peki dijital verileri satın alan kurumların ve reklam şirketlerinin hiç mi suçu yok? Reklam verenler sorumlu değil mi? İnsanlar, kullandıkları sosyal ağ uygulamalarının tam olarak onlarla ilgili neleri bildiğini merak ederken, bu verilerin nasıl pazarlandığını da bilmek zorunda. Telefon konuşmaları, hatta telefon kapalıyken yapılan konuşmalar, mesajlar, fotoğraflar, videolar, ziyaret ettiğimiz tüm internet siteleri ve uygulamalar kısacası tüm dijital hayatın izlenmesi insanların yaşadığı korkuyu büyütüyor.



PLATFORMLAR NE YAPACAK?

Facebook skandalı iş yapma biçimlerini etkilediği gibi, platformların market itibarını daha sıkı takip etmesine yol açtı. Zincirleme bir reaksiyona sebep olan bu durumla birlikte bir yazılım geliştirici veya girişimin gelir kalemiyle ilgili tüm yollar kapanabilir. Bu gelişmeler Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook gibi platform şirketlerinin kararlarını doğrudan etkileyebilir. Android cihazlarda telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar hakkında meta veri topladığının ortaya çıkması aynı zamanda milyarlarca akıllı telefon kullanıcısını doğrudan etkiliyor. Bu uygulama marketlerdeki işleyişi, onay mekanizmalarını ve regülasyonu doğrudan etkileyecek. Şimdiye kadar toplanan veriler ne olacak?



REKLAM ŞİRKETLERİ MASUM MU?

Eğer bir uygulamada verilerin toplanmasına izin vermek istemiyorsanız, paralı versiyonların kullanılmasına rıza gösterecek kaç kullanıcı olabilir? Dijital platformlar geleneksel kanaldan reklam çalarken, verebileceklerinden fazlasını vaat etmiş olabilir. Bu ahlaksız teklifi kabul eden reklam şirketlerinin hiç mi sorumluluğu yok? Bu konuda hizmet satın alan tüm kurumlar altın bulan aç gözlü define avcıları gibi davranmıyor mu? "İlk fark eden biz olduk. Millet uyanana kadar ne toplasak kâr olur" diyen bir uyanıklar ordusuna sahip değilmiyiz? Tüketiciler, verilerinin değeri olduğunu ve Facebook'un iş modelini destekleyen reklam pazarını üzeceklerini fark edebilir. Bunu anlatacak birileri olmalı.



YENİ YÖNETMELİKLER GELECEK

Tüm platform sahipleri oyunun kuralları değişirken sessiz kalamaz. Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcı verilerinin ele alınış biçiminde büyük çaplı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Google, Amazon ve Microsoft'un yazılım geliştiricilere sundukları araçlar dışında etik konusunda eğitim vermesi ve yeni yönetmelikler belirlemesi şart.



ANDROİD 4K TV EKRANLARI BÜYÜDÜ

Sony, yüksek çözünürlüklü 4K HDR görüntü kalitesine sahip iki yeni TV serisi XF83 ve XF70'i satışa sunuyor. X1 işlemcili XF83, 70 inç büyük boyutlu ekranda yüksek kaliteli görüntü imkânı sağlıyor. Android TV özelliği taşıyan XF83 serisinde kullanılan teknolojiler, görüntüyü temizlemek ve ekran üzerindeki paraziti azaltarak görüntüleri daha fazla detay sunacak şekilde netleştirmek için çalışıyor. Android TV ile XF83 4K HDR TV, filmlere, TV programlarına ve binlerce uygulamaya anında erişim sağlarken, oyun cihazı olarak da kullanılabiliyor. TV severler programları ya da filmleri Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer uygulamalar üzerinden izleyebiliyorlar. Dahili bir internet tarayıcısı bulunan XF70, PlayStation4 ve PlayStation4 Pro oyunlarına erişim sağlıyor.



İNTERNET VİTRİNİNE YENİ TELEFONLAR

Türkiye'de akıllı telefon pazarına yeni oyuncular giriş yapıyor. Çinli Honor da iki modeliyle Türkiye pazarına giriş yaparken, internet ve mağaza kanalını birleştirecek bir ortak seçerek Teknosa ile anlaştı. Honor, amiral gemisi özellikli dört kameralı 9 Lite ve tam ekranlı 7X modellerini, Teknosa'nın websitesi ve mağaza kanallarında satışa çıkartıyor. Honor 7X ve Honor 9 Lite, Teknosa web sitesinde kısa bir süre için ön siparişe indirimle satışa sunulacak. Honor, kurulduğu 2013'ten bu yana rekabetçi ürünlerini 74 ülkedeki 80 milyon hayranına ulaştırdı. Honor 9'un daha uygun fiyatlı modeli Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki toplam dört kamerası ve FullView HD ekranı ile dikkat çekmeye çalışacak. 5.2 inç ekrana sahip Honor 9 Lite'ın çift mercekli 13 MP + 2 MP kameraları, telefonun hem ön hem de arka yüzünde yer alıyor. Böylece istenen her anı eşit netlikte yakalamak mümkün oluyor.