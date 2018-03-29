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TİMUR SIRT
29 Mart 2018, Perşembe TİMUR SIRT

İnsan gözünden hassas 3 özel kameralı telefon

Arka yüzünde 3 kameraya sahip piksel canavarı ve Huawei , düşük ışıkta insan gözünden daha fazla detay yakalama yeteneğine sahip. Huawei P20 Pro, nisanda satışa sunulacak

Çinli arka yüzünde 3 kamera kullandığı fotoğraf odaklı yeni telefonu Huawei ve Huawei 'yu Paris'te özel bir toplantıda tanıttı. Huawei P20 serisinin tanıtımına sanki değil, dijital fotoğraf makinesinin toplantısına gelmiş gibiydik. Arka yüzündeki üç kamera sayesinde telefonun daha çok fotoğraf ve video çekmek için yatay kullanılacağı düşüncesine kapıldık. Telefonun arka yüzünde yer alan 3 kamera derinlik ölçmek ve telefoto yeteneğini kullanırken çözünürlükten kayıp yaşamamak için kullanılmasını sağlıyor. 5.8 inç ekrana sahip Huawei P20 ay sonunda satışa sunulurken, 6.1 inç ekrana sahip Huawei P20 Pro'nun nisanda satışa sunulması bekleniyor. Düşük ışık koşullarında iyi sonuç almayı sağlayan Huawei P20 ve Huawei P20 Pro'nun ekranın üstündeki çentikli yapısı iPhone'a benziyor. Asus gibi iPhone X'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei P20 ve P20 Pro'nun çentiği rakibinden daha küçük. Huawei P20 4 GB, P20 Plus 6 GB belleğe ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.

HAREKETLİ ANL ARI YAKALIYOR
Ön tarafında 24 megapiksel selfie (özçekim) kameraya sahip Huawei P20 Pro, süper ağır çekim kemera moduyla hareketli anların detayları rahatlıkla yakalanıyor. Modemi 1.2 Gbps internet hızlarını destekleyen Huawei P20 serisi, şu an kullanımdaki en yüksek hıza sahip. 40 megapiksel ana kamera, optik görüntü sabitleme ve telefoto yetenekleri ile arkada bulunan 3 kamera ile hızlı netleme yaparak fotoğraf çekilebiliyor. Çok uzaktaki nesnelere bile hibrit odaklama yapılabilirken, tripod kullanmadan gece fotoğraf çekilebiliyor. Bu özelliklerine bakınca profesyonel fotoğraf makinelerinin pabucunu dama atacak özellikler göze çarpıyor.

SÜPER AĞIR ÇEKİM
Akıllı telefonlar video yetenekleriyle pahalı video kameraların yerini alıyor. Ağır çekim videolar artık en çok paylaşılan görüntülerden biri olmaya başladı. Saniyede 960 kare göstererek yavaşlatma yeteneğine sahip süper ağır çekim özelliği bir sineğin kanat çırmasını bile yakalamanızı sağlıyor. Yani Huawei P20 sahip olduğu detaylar konusunda oldukça dikkat çeken yeteneklere sahip. 8.1 Oreo güncel işletim sistemiyle gelen telefon Kirin 970 çipset platformu kullanıyor.

EN PAHALI AKILLI TELEFON
HuaweI, etkinlikte özel tasarıma sahip Mate RS Porsche Design modelini de ilk kez tanıttı. Telefon sahip olduğu özelliklerle en pahalı akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. 6 inç ekrana sahip Mate RS, 40 megapiksel ana kamerası ve 24 megapiksel özçekim kamerası ile dikkat çekiyor. Telefon 6 GB belleğe, 256 GB depolama kapasitesine sahip. Fiyatı bin 600 euro.

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