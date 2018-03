Eğitim için Apple zili çaldı

Eğitim dünyası için özel bir program açıklayan Apple, öğrenci ve öğretmenlerin daha yaratıcı olmasını sağlayacak özel yazılımları ve Apple Pencil kalem ve 9.7 inç iPad'i öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sundu.

Apple'ın yeni eğitim özel programı "Everyone Can Create" (Herkes yaratıcı olmasını sağlama), öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı ve fotoğrafçılığı herhangi bir konudaki ders planlarına entegre etmelerini eğlenceli ve kolay hale getiren yeni ve ücretsiz bir ders programı.



ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

Bu yeni ders programı, Apple'ın öğretmenlerin öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına göre ve yaratıcı yetenekler kazandırmak için hazırladığı, kodlama eğitimini de içiren "Everyone Can Code" (Herkes kod yazabilir) girişimine katılıyor.

Google'ın ChromeBook özel bilgisayarı, Microsoft'un Windows tabanlı özel eğitim çözümüne karşı alternatifler sunan Apple, yeni araçlarını tüm dünyada eğitime özel bir programa dönüştürüyor. Everyone Can Create, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha da yaratıcı olabilmeleri için yeni 9.7 inç iPad'den yararlanacak şekilde tasarlanmış durumda. Okullar için indirimli fiyatlarla sunulan yeni iPad, büyük Retina ekran, A10 Fusion çip, gelişmiş kameralar ve sensörlerle hiç olmadığı kadar çok yönlü ve yetenekli olmasının yanı sıra benzersiz bir taşınabilirlik, kullanım kolaylığı ve tüm gün dayanan pil ömrü sağlıyor. iPad, öğretmenlere ve öğrencilere App Store'daki iPad için üretilen 1.3 milyondan fazla uygulamanın yanı sıra Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, Clips ve iMovie gibi ücretsiz, güçlü ve yerleşik uygulamalara erişme olanağı da veriyor.



OKULLAR İÇİN HAZIR UYGULAMA

Apple, öğretmenlerin ödev hazırlamalarına, öğrencilerin ilerlemelerini görmelerine ve sınıfta uygulamaların gücünden yararlanmalarına yardımcı olan, yeni okul uygulamasını da duyurdu. Okul uygulaması, Apple'ın dünyanın her yerindeki okullarda iPad'in sınıfa entegre edilmesine yardımcı olmak için kullanılan derslik uygulamasının başarısını temel alıyor. Okul ve derslik uygulamaları öğretmenlerin ve idarecilerin Apple teknolojilerini okullarına en iyi şekilde entegre etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.



KİŞİSEL EĞİTİM ŞART

Eğitimin her çocuk için kişiselleştirilebilen bir çözüme kavuşması şart. Sonuçta her çocuğun seviyesi yaş ile değil, merak ve öğrenme yetenekleriyle sınırlı. Okul uygulaması, öğretmenlerin ödev hazırlamalarına, öğrencilerin ilerlemelerini görmelerine ve heyecan verici yeni yollarla uygulamaların gücünü sınıfa taşımalarına yardımcı olan yeni bir uygulama. Okul'da web bağlantılarından PDF'lere ve belgelere kadar neredeyse her tür içeriğe sahip ödevler oluşturmanın ve göndermenin kolay bir yolu olan Handouts özelliği bulunuyor. Öğretmenlerin öğrencilerin iPad'lerini yönetmelerine yardımcı olan, derslerde öğrencilere yol göstererek geride kalmamalarını ve çalışmalarını paylaşmalarını sağlayan derslik uygulaması artık Mac'te kullanılabilecek.