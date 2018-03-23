İnternet, gün geçtikçe hayat tarzımızı değiştiriyor. İnternette her 1 dakikada 156 milyon e-posta ve 16 milyon mesaj gönderilirken, 4.1 milyon kez video izleniyor. Facebook’a 900 bin kez giriş, Google’da 3.5 milyon arama yapılıyor

Dijital girişimler artık hayatımızda daha çok zaman kaplamak için ekranlarda yarışıyor. Google aramalardan, Facebook, Twitter ve YouTube gibi video, metin ve fotoğraf paylaşmak için kullanılan uygulamalar alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Dijital hayatın 1 dakikası içinde 156 milyon e-posta ve giderek kullanımı azalsa bile 16 milyon kısa mesaj gönderiliyor. 1 dakikada YouTube'da 4.1 milyon, Netflix'te ise 70 bin saat video izleniyor. Google'da 1 dakikada 3.5 milyon arama yapılırken, uygulama mağazalarına 342 bin uygulama yükleniyor.

DAHA UZUN ZAMAN YARIŞI

1 dakika içerisinde Facebook kullanıcıları 900 bin kez ağa giriş yaparken, 46 bin 200 kez Instagram'da video veya fotoğraf paylaşımı yapılıyor. Snapchat'te ise yine 1 dakikada 1.8 milyon paylaşım gerçekleşiyor. Aslında 1 dakika içinde yapılanlar tüm bu küresel uygulamaların ulaştığı değişimi anlatıyor. Gözümüzü 1 dakika bile ayıramadığımız ekranlar üzerindeki yarışta Google, Facebook ve Twitter gibi ücretsiz kullanılan uygulamalar kullanıcı verilerinden elde ettiği gelir için yarışıyor. Kullanıcıların uygulamada kalma süresini artırmaya yönelik rekabet sayesinde, büyük veri, yapay zeka ve makinelerin öğrenimi konusundaki teknolojilerle farklı alanlara taşınıyor. Bunun yanı sıra yarışa yerel uygulamalar da dahil olmaya başlıyor. Küresel rakiplerinin dahil olamadığı yerel derinliğe ulaşan girişimler, daha önce elde edilmiş alışkanlıkları takip ediyor. Örneğin, Whatsapp yerine Çin, Güney Kore ve Japonya'da farklı uygulamalar kullanılıyor.

DİJİTAL DÜNYADA 1 DAKİKAYA NELER SIĞIYOR?

* 156 milyon e-posta gönderiliyor.

* 16 milyon kısa mesaj gönderiliyor.

* 4.1 milyon YouTube videosu izleniyor.

* 3.5 milyon kez Google'da arama yapılıyor.

* 900 bin kez Facebook hesabına giriş yapılıyor .

* 452 bin kez Twitter'da mesaj gönderiliyor.

* 342 bin uygulama indiriliyor.

* 70 bin saatlik Netflix videosu izleniyor.