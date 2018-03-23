‘Kiralık Robot’ ilanlarına hazır olun

Türkiye'nin bilişim teknolojileri şirketlerinden biri olan BimSA, "Yeni İşgücü Çözümleri" kapsamında şirketlerin operasyonel süreçlerini hızlı, güvenilir ve minimum hata ile dijitalleştirme yolunda çalışmalarına devam ediyor. Çalışanların sağlık sorunlarına neden olan ve angarya işleri olarak görülen veri girme, bilgilerin sisteme aktarılması, kontrolünün sağlanması gibi elle yapılan ve rutin işlerin tamamını yapabilen robotlar, şirketlere zaman tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda bu robotlar, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini de ekonomik olarak tamamlamalarına zemin hazırlıyor.

SÜREÇLERİ HIZLANDIRIYOR

?BimSA müşterilerine verdiği süreç danışmanlığı ve otomasyon hizmeti ile dijitalleşme yolculuklarına önemli bir katkı sağlıyor. Robotlara rutin işlerin dijitalize edilip yazılıma yüklenmesi sonucunda şirketler, manuel işlerini bireysel çalışmayla kıyaslanamayacak denli hızlı tamamlama imkânı elde ediyor. BimSA'nın "Yeni İşgücü Çözümleri"nin bir diğer önemli özelliği de "İzleme ve Hata Yönetimi Hizmeti". Bu sayede hatalar eş zamanlı fark ediliyorken, yazılıma yükleniyor ve bir daha tekrarlanmaması sağlanıyor.

RUTİN İŞLER ROBOTA KALDI

?BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, "Bizim modelimiz, müşterilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmesinden, yazılımın efektif kullanılmasından ve zaman tasarrufu sağlamasından dolayı tercih ediliyor. Bu model sayesinde rutin işlerin tamamını çalışanın üzerinden alıyor, beyaz yakalıya nitelikli iş üretebileceği zamanı yaratıyor ve onu angarya olarak tabir edebileceğimiz işlerden kurtarıyoruz. Hata oranı nerdeyse yüzde 0. Yeni işgücü olarak nitelendirebileceğimiz robotlar 365 gün, 7/24 aralıksız çalışabiliyor. Şirketler de robotu kullandıkları dakika kadar ödeme yapıyor. Dolayısıyla hem zamandan, hem de bütçeden tasarruf etmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

ENDÜSTRİ 4.0

Satın almak maliyetli

Robot satın almanın maliyetli olduğunu ve danışmanlık hizmeti olmadan tek başına bir anlam ifade etmediğini belirten Taşman, "Robot kiralama, şirketlerin ihtiyaçları olduğu kadar hizmet almalarını kolaylaştıran, danışmanlık hizmeti sayesinde operasyonel süreçlerin hatasız bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyan bir yöntem. Robotu satın almak oldukça maliyetli. Ayrıca bu robotun, yani yazılımın nasıl kullanılacağı da çok önemli. Eğer yazılımı doğru kullanacak bir uzman kadro oluşturmak istenirse de, ekstra maliyete katlanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ



Sinema ekranında yapay zekâ izleri

Herkes sinemada kendi sevdiği filmlerden listeler oluşturmaya bayılır. Rekabeti en iyi Kemal Sunal filmleri, en iyi Yılmaz Güney filmleri şeklinde uzatabilirsiniz. Ancak teknoloji meraklılarının sevdiği şeylerin başında yapay zekâ filmleri geliyor. Bu noktada teknoloji mi sinemaya ilham verir, yoksa sinema mı teknolojiye sorusu akıllara geliyor. Özel Sinema Kulübü Sinemia, bu tartışmayı bu kez yapay zekâ üzerinden açıyor. Yapay zekânın yalnızca bir hayal olabileceği yıllarda çekilen filmlerden son dönemin heyecan verici bilim kurgu maceralarını, Sinemia editörlerinin listesinde bir araya geliyor. Son dönemin teknoloji gündemini sıkça meşgul eden yapay zekâ teknolojileri, neredeyse 100 yıldan beri sinemada işlenen popüler bir konu. Artık bilim kurgu filmlerinde anlatılanlara her zamankinden daha da yakınız. Sinemia'nın editörleri bu filmleri bir uygulamada derledi.

KADIN GİRİŞİM



Girişimlere kadın çalışan



Genç girişimler gün geçtikçe birbirleriyle tatlı bir rekabete giriyor. Kadın çalışanların sayısını ve aldığı sorumluluğu artırmayı hedeflediği yarışta her girişim 3 aylık kadın istihdam rakamlarını açıklayacak. Rakamlar pek çok girişim istatiğinde olduğu gibi Startups.Watch tarafından düzenlenen çeyrek buluşmalarında açıklanacak. Bu güzel yarış Iyzico kurucu ortakları arasında yer alan Tahsin Işın'ın, PayPal'in kadın çalışan oranını paylaşımı ile başladı. Twitter paylaşımında yüzde 43 kadın ve yüzde 57 erkek çalışana sahip PayPal ile kendi girişimlerini karşılaştıran Tahsin Işın, yüzde 37'lik oranın yüzde 40'ın üstüne çıkması gerektiğini vurguladı. Armut.com Kurucusu Başak Taşpınar Değim, kendi oranlarını yüzde 55 olarak açıkladı. Ardından Iyzico Kurucu Ortağı ve CEO'su Barbaros Özbugutu, düzenli olarak paylaşacakları bu verileri Startups.Watch Kurucusu Serkan Ünsal'ın tutmasını önerdi. Biz de #aydinlikicinyaris etiketini koyduğumuz bu güzel yarışın beyan usulü açıklanan ilk sonuçlarını buradan verelim.

HAFTANIN GİRİŞİMİ



Dijital müşterilere de 'hoş geldin' demeliyiz



Yeni nesil müşterilere kişiselleştirilmiş "dijital güler yüz" bildirimi oluşturan girişim Fitbit, internet sitelerinin ziyaretçilerini ve gelirlerini artırılmayı sağlıyor. Yeni nesil müşteri ilişkileri yönetimi, aslında eski geleneklerden çok da farklı değil. Yani müşterinin kapıdan içeri girdiği anda "hoş geldiniz" diyerek karşılamanın ortamı değişti. Artık kişiye özel bildirimlerle kullanıcıların ziyaretlerini artıracak "dijital güler yüz" diyebileceğimiz teknolojiler pek çok internet sitesinin gelirlerinin artırılmasını sağlıyor.

YENİ DİJİTAL YETENEK

Türk Telekom'un girişim hızlandırma Pilot'unun 5'inci dönem mezunları arasında yer alan Frizbit, kişiselleştirilmiş anlık web bildirimleri ile web sitelerinin trafik ve gelirlerinin artırılmasını sağlayan pazarlama otomasyonu aracı. Dijital pazarlamacılar, Frizbit ile doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye göndererek, kullanıcıları sitede değilken dahi onları tekrar web sitelerine çekebiliyor ve kampanyalarını tek bir arayüzden yönetip raporlayabiliyorlar. Yani yeni nesil müşterilerin internet sitesinde daha çok zaman geçirmesini, kampanyalardan haberdar olmasını sağlayan mesajlar oluşturulmasını sağlıyor. Ancak bu mesajlar oluştururken akıllı bir şekilde kısa, basit ve anlaşılabilir olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yeni nesil müşteriler için kas geliştirmiş olmak büyük önem taşıyor. https://frizbit.com/

GİRİŞİM ETKİNLİK



Gökyüzünü hedef seçen girişimlere



Havacılık endüstrisinde sadece sivil ulaşım hizmeti için binlerce farklı tedarikçiyle çalışan şirketler var. Boeing gibi dev havacılık şirketleri girişimciler olmadan rekabette hızlı davranamayacağını anlayan kurumlar arasında yer alıyor. Bu yüzden de girişim hızlandırma programlarını hayata geçiriyor. Havacılıkta dünya devi Boeing'in Türkiye'de yürüttüğü eğitim programlarından biri olan ve geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Airpreneurs programının ikincisi, gençleri daha girişimci kılmak ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak için yine Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle yeniden yola çıktı.