Instagram’ın yatırımcısı Insider’ı seçti

Türk girişimi Insider, Google, Apple, YouTube, Instagram ve Whatsapp gibi dünyanın en büyük 1.500 şirketin yatırımcısı Sequoia Capital’den yatırım alan ilk Türk girişimi oldu

Aldığı Seri B yatırımıyla 100 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Insider, dijital ortamda müşteri edinme ve elinde tutma araçları sunuyor. Insider platformu sadece Türkiye'de değil, küresel pek çok şirkete kullanım şansı veriyor. Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen 11 milyon dolarlık yatırım turunda Insider'ın değerinin 100 milyon dolara yakın olduğu söyleniyor. Girişim kurumların, yeni nesil dijital müşteriyi tanıma, hızlı çözümler oluşturup hayata geçirme konusunda önemli tecrübe ve yapay zeka dahil olmak üzere pek çok güncel teknoloji yeteneğine sahip.



KİŞİYE ÖZEL DENEYİM

Insider platformu, derin öğrenme, yapay zeka, makine öğrenme algoritmalarıyla yetenekleri geliştiriyor. Kurumların mobil uygulama platformlarında müşteri hareketlerini anlık eğerlendirip harekete geçebileceği araçlar sunuyor. San Francisco merkezli Crunchbase tarafından ABD dışındaki en iyi üç kadın CEO'su arasında gösterilen Insider'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, yeni ekonomideki deneyim kavramına vurgu yaparak, şunları anlattı: "Müşteriler markalara bağlı kalmak için daha kişisel ve pürüzsüz deneyimler talep ediyorlar. Herkese kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için müşteri davranışını anlamayı ve tahmin etmeyi sağlayan gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri gerekli. Biz bu araçları kolay kılacak çözümler üretiyoruz."



DEV FONUN TÜRKİYE'DE İLK YATIRIMI INSİDER

Sequoia Capital bugüne kadar 250'den fazla şirketin halka arz ve satın alımlarını sağladı. Bugüne kadar yapılan en büyük satın alımlardan biri Sequoia'nın yatırımcısı olan WhatsApp'in Facebook'a satılması oldu. Galata Business Angels (GBA) yatırım ortaklığının 2014'te yapmış olduğu yatırımın ardından 2018 yılındaki 3 milyon dolarlık çıkışı, 30 kat çarpanla Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşen en büyük melek yatırımcı çıkışı oldu.