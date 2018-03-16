Melek yatırım ağı Keiretsu Forum Türkiye, 2018’in ilk aylarında 10 farklı girişime 25 bin ila 500 bin dolar arasında melek yatırım gerçekleştirecek. Hedef 2018’de 10 girişime 15 milyon TL yatırım

Küresel yatırım ağlarının ilgilendikleri ülkelerden biri de Türkiye. Son dönemde alınan yatırımlar yeterli olmasa da ilginin devam etmesi umut verici. Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, 2018 yılında başarılı girişimlere daha fazla destek olmayı hedefliyor. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, 2018 yılının ilk aylarında belirledikleri hedefler kapsamında yaklaşık 10 farklı girişime melek yatırım seviyesinde destek olacaklarını belirterek, "Keiretsu Forum olarak her bir girişime 25 bin ila 500 bin dolar arasında melek yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da ortalama yatırım turlarımız 200 bin ila 300 bin dolar arasında gerçekleşecek. Hedefimiz geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 10 milyon TL'lik yatırımı bu yıl 15 milyon liraya çıkarmak" diye konuştu.



200 BİN DOLAR CİVARI

Hem Türkiye'de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı olan Keiretsu Forum Türkiye, 2017'de girişimcilere verdiği desteği 2018'de de artırarak sürdürmeyi amaçlıyor. Sadece Türkiye'de geçtiğimiz yıl, 8 girişime 10 milyon TL'lik yatırım yapan Keiretsu, bu yıl sonuna kadar ise geçen yıl yapılan yatırımı 1.5 kat artırarak yaklaşık 10 farklı girişime 15 milyon TL'lik melek yatırım ile destek olmayı hedefliyor.



26 FARKLI YATIRIM YAPTI

KeIretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Talu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2012'den bu yana 26 farklı yatırıma baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine ağırlıklı yatırımlar yaptık. Fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş startupları süreçlerimize dahil ediyoruz. Startuplar aldıkları yatırımı ürünlerini geliştirmek, farklı pazarlara açılmak ve ekiplerini büyütmekte kullanıyor. Startupın inovatif ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması ve kurucu ekibin startupın hedeflediği sektör hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması da yatırımcılarımızın diğer dikkat ettiği kriterleri oluşturuyor."



"GİRİŞİMCİLER BAŞARISIZLIKTAN KORKMASIN"

Girişimciliğin başarı hikâyeleriyle anıldığını, oysa başarısızlığın da girişimcileri korkutmaması gerektiğini belirten Esra Talu, girişimciliğin vatanı olan ABD'de dahi 10 girişimden 9'unun başarısız olduğunu hatırlattı. Esra Talu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu rakamlar girişimciler için motive edici bir istatistik değil belki ama bir gerçek ve bunu dikkate almakta fayda var. İyimserlik ve pozitif düşünmek bir girişimcide olması gereken özellikler olsa da her girişimcinin bir miktar gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu gibi istatistikler girişimcileri vazgeçmeye değil daha akıllıca davranmaya teşvik etmeli. Girişim kurumların, yeni nesil dijital müşteriyi tanıma, hızlı çözümler oluşturup hayata geçirme konusunda önemli tecrübeye ve yapay zeka dahil olmak üzere pek çok güncel teknoloji yeteneğine sahip."