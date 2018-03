Çiftlikbank kandırabilir yatırımcı kanmaz

Startups Watch araştırmasına göre 2017 yılında Türkiye'de 162 girişim, melek yatırımcı ve girişim sermayesi şirketiyle toplam 103 milyon dolarlık yatırım anlaşması yaptı. SPK raporuna göre Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlikbank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. Şimdi gözünüzün önüne 103 milyon dolar yatırım alan 162 girişimi getirin. Türkiye dereceleri yaparak üniversiteye girmiş, yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi üzerine uzmanlaşmış. Bu yetmemiş, ekip kurup bunları yönetmiş, önemli derecede finans eğitimi almış 162 girişim, Çiflikbank CEO'su Mehmet Aydın kadar yatırım (511 milyon TL) toplayamaması yaman bir çelişki.



YATIRIMCI DENETİMİ ŞART

Düşünün girişim sermayesi yatırımcıları girişimcilere yatırım yaparken, kişinin, ekibin bilgi birikimini defalarca sorguluyor. Finansal raporları, gelecek planlarını ve girişimin yeteneklerini masaya yatırıp karar veriyor. Evet büyük yatırımcılar hata yapabilir. Seçtikleri her girişim başarılı olmayabilir. Ancak içlerinden Çiftlikbank gibi sahtecilik olaylara rastlamak neredeyse olanaksız. Dolandırıcılıkla başarısızlığı aynı kefeye koyamazsınız. Ancak dolandırıcılığa alet olarak yaratılan ekosistemden uzak durmak şart. Yani bu tür fonlama alacak şirketlerin profesyonel yatırım şirketleri tarafından denetlenmesi şart. Bunu kamuoyu adına yapacak kurumların her türlü etkiden uzak yönetilmesi ve karar alması gerekiyor.



BAŞARISIZLIK YATIRIMCIYI KORKUTMUYOR

Falcon roketleriyle uzaya Tesla'nın yeni modelini göndermenin keyfini süren Elon Musk, başarısız roket projelerinden sonra bu noktaya geldi. Yatırımcılar girişimcilerin her hatadan ders alarak oluşabilecek risklere karşı girişimcinin nasıl tedbirler aldığına yani deneyimine bakıyor. Apple'ın kurucusu ve efsane CEO'su Steve Jobs'ın ilk döneminde kendi şirketinden kovulduğunu unutmamak şart. Yani pek çok başarılı girişimci başarısızlıklarını deneyime dönüştürecek disiplini oluşturabiliyor. Genelde yatırımcılar da girişimcinin önceki dönemde başarısızlık anında yaptıklarına dikkat ediyor.