Girişimcilere yatırım yapacaklar

Türk Telekom gibi mobil şebekeyi dilimleyerek dikey pazarlara odaklanmak veya Turkcell gibi dijital servisler üzerinden gelir kapısı yaratmak isteyen telekom şirketlerinin ortak noktası, girişim ekosistemine yatırım yapmak oldu

Mobil operatörlerin ve telekom altyapısı sunan şirketlerin hayatta kalması için önemli bir dönüşüm yaşıyoruz. Operatörler eski güzel kârlı günlerini mumla ararken, sürekli artan fiyat baskısı ve rekabet, Nokia, Siemens, Cisco, Ericsson, Huawei gibi devleri olumsuz etkiliyor. Mobil ve sabit altyapı birleşirken operatörler internet devlerinin karşısında hayatta kalmak için kendi girişim ekosistemlerini yaratmaya çalışıyor.

Barselona'da GSM Birliği tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, operatörlerin 5G yatırımlarından önce hayatta kalmak için doğru adımları atmasının şart olduğuna vurgu yapıldı. 2020'de 8 milyar SIM kart üzerinden ağa bağlanacak abonenin bulunacağı pazarda, operatörler farklı yöntemler deniyor. İnsan kaynağı, finans ve yönetim kabiliyetleri açısından iki farklı yöntem deneyen Turkcell ve Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde hedeflerini tanıtırken, küresel işbirliği anlaşmalarına imza attı.



YATIRIM ŞİRKETİ KURDULAR

Turkcell ve Türk Telekom'un gelecek planları farklı görünse de iki kurumun da ana stratejisini girişimciye odaklanmak oluşturuyor. Bu amaçla Turkcell Lifecell Ventures ve Türk Telekom TT Ventures adı altında iki şirket kurdu. Bu şirketlerin ilerleme yöntemleri farklı olsa da değişik kurgu ile hareket ediyor. Operatörler, 5G ve regülasyonlar sonrası belirli bir zaman sonra internet bağlantısı için yeterli olmayacak. Bu durumda operatörlerin karşısına 2 yöntem çıkacak.

Her iki yöntemin de geleceği yaratılacak girişim ekosistemindeki başarıya bağlı. Yani girişimler için doğru adres olmayı başarabilirlerse gelecek vizyonları hayat bulacak.



GELECEK AKILLI ŞEBEKEDE

Operatörlerin bugün 100 TL ödeyenle 1 milyon TL ödeyen müşteriye de aynı mobil şebeke üzerinden hizmet verdiğini belirten Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Argela tarafından geliştirilen akıllı şebeke mimarisi hakkında şunları söyledi: "Argela'nın, 5G'nin yapısını şekillendiren teknolojilerden olan global ürünü ProgRAN, mevcut mobil şebekeyi etkin bir şekilde dilimleyerek yoğun kullanımlı yerlere var olan kapasiteyi daha verimli dağıtabiliyor. Argela, ProgRAN ürününü 2017'de dünyanın önde gelen telekom operatörlerinden Telefonica, Verizon ve Orange'a başarıyla entegre etti. Akıllı şebekemizde biz de eğitim, sağlık ve enerji gibi dikey alanlara odaklanacağız. Akıllı şebekelerde sunulacak hizmetler için girişimcilerin çevik ve yaratıcı çözümlerini müşterilerimize sunacağız."



?TURKCELL DÜNYAYLA YARIŞACAK

Turkcell 3 yıl önce dijital servisleri odak noktasına alırken, mobil interneti teşvik etmek için kullanılan yüzde 5 ve 1'lik vergi oranları önemli bir avantaj sağladı. Turkcell bu avantajı küresel dijital servisleri oluşturmak ve yeni bir yol haritası çıkarmak için kullandı. Dijital servislerde Fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerini küresel ölçekte geliştirmeye odaklandı.

Son 10 yılda Telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan OTT'ler ile rekabet etmenin yolu telekom ve OTT yeteneklerini birleştirmekten geçtiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "2015'te başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirerek oluşturduğumuz servislerimizi koyduk. Bugün geldiğimiz noktada fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerimiz Türkiye'de rakiplerini geride bıraktı. Şimdi bu deneyimi dünyada telekom sektörüne taşıma zamanı" diye konuştu.



NEDEN AKILLI AĞ ALTYAPISI?

İlk döneminde oyun, müzik ve Tivibu gibi servislere yatırım yapmasına rağmen bugün neden dijital servislere değil, akıllı ağ operatörü olmaya yöneldiğini sorduğumuz Paul Doany, "Dijital servisler konusunda küresel rekabet içerisinde oyun oynamak çok zor. Oyunu ancak kendi evinizde oynayabilirsiniz. Bir dijital servis 1 veya 2 yıl sonra popüler olmaktan çıkıyor.

Enerji, sağlık ve eğitim gibi dikeylere odaklanmak uzun vadede telekom operatörlerine daha çok avantaj sağlar" ifadelerini kullandı.



RİSKLER VE AVANTAJLAR

Türkiye'nin kendine özgü pazar ve regülasyon koşullarının hem yerel fırsatları öne çıkardığını hem de risk oluşturduğunu belirten Doany, "Operatörler küresel rekabete hazır olmalı.

Operatörlerin sahip oldukları müşteriler, kimlik ve ödeme verisi önemli bir avantaj sağlıyor.

Küresel rekabette internet devleriyle servisler konusunda yarışmak kolay değil. Bunun için sadece regülasyon ve veri politikalarına değil, kullanıcıları yanına çekmek için girişimlere yatırım musluğunu açmalı. Türk Telekom ve Turkcell Girişim Sermayesi şirketleri ilk adımı attı. Ancak devamının gelmesi şart" diye konuştu.







EL ELDEN, AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR

Girişimcilerin en kritik anlarında aldığı mentorluk eğitimi, hatadan dönmeleri konusunda büyük önem taşıyor. KolektifHouse'un deneyimli lideri Ömer Abi, (Erkmen) mentorluk konusunda temel soruları yanıtlamamıza yardımcı oldu.

Mentor ne yapar?

Akıl ve moral hocası, uygun olduğu girişimcilerle gerek oldukça telefonla bile olsa görüşüp sorularına ve sorunlarına cevap bulmaya çalışır veya soru sorarak yardımcı olur.

Her girişimci mutlaka mentor almalı mı?

Yüzde 90 evet! Daha önceki deneyimler önemli. Damdan düşenin derdinden anlamakla ilgili. El elden akıl akıldan üstündür.

Doğru mentorluk nasıl alınır?

Girişimcilerin uzmanlaştıkları alanda bilgi ve deneyime sahip, uygun (karşılıklı birbirini anlayan) mentorları bulup onlarla iki tarafın da üzerinde anlaştığı bir düzende gerektikçe görüşme düzeni oluşturmak gerek. Girişimciler içinde oldukları bir hızlandırma programı (varsa) gereği veya ikili anlaşmalar da kurulabilir. İdeal mentor az da olsa yatırım yapmış olandır. Yani daha önce damdan düşmüş biri, girişimcinin halinden anlar.







MERCEDES AKILLI ŞEHİR GİRİŞİMCİLERİNİ TOPLUYOR

Girişim ekosistemine bir defa yatırım yapan kurumlar bundan kolay kolay vazgeçemiyor. Girişimciler, bir şekilde kurumlara bulaşmayı başarıyor. Mercedes-Benz Türk, 2017'de kutladığı 50'nci yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk Startup'ı 2018 yılında da sürdürmeye karar verdi.

"Bize Startup'ını söyle, sana desteğini verelim" sloganıyla başlangıcı yapılan Mercedes-Benz Türk Startup'ın bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin rehberliğinde "Akıllı Şehirler" olarak belirlendi.

Mercedes-Benz Türk Startup'ın bu temasına uygun olarak, hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan Startup fikirleri bu sene jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu yıl belirlenen kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 Startup'a çeşitli ödüller verilecek.



BÜYÜK ÖDÜL 50 BİN TL

3 farklı kategoride en iyi 3 Startup'a 50 bin TL'lik büyük ödül verilecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle, ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendirmeye devam ediyor.



KİRA GELİR VERGİSİNİ TELEFONDAN HESAPLA

Gelir vergisi hesaplarına girmek için uzman olmanız gerekmiyor. Sahip olduğunuz gayrimenkuller için bir vergi hesabı yapmak için uygulama indirmek yeterli olabilir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, 2017 yılı içinde elde ettiğiniz konut kira gelirleriniz için ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini "Kira Gelir Vergisi Hesaplama" uygulamasıyla kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Geçen yıl, konutunu kiraya veren ve kira tahsilatı yaparak gelir elde eden kişiler için vergi dönemi 01 Mart 2018 tarihi itibarıyla başladı. Beyanname verme tarihi 26 Mart 2018'de sonlanıyor. Eğer siz de 2017'de kira geliri elde ettiyseniz, Vergi Dairesi'ne beyanname verip vermemeniz gerektiğini, beyanname vermeliyseniz, "Gerçek" veya "Götürü" gider yöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kira gelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi ve belgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemeniz gereken vergi tutarını uygulama üzerinden öğrenebilirsiniz. Ödeyeceğiniz vergi miktarını öğrendikten sonra Vergi Daireleri'ne ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine beyannamenizi verebilirsiniz. Kira gelir verginizi, mart ve temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz.