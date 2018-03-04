Dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Türk Telekom’un iştiraki Argela’nın Silikon Vadisi’nde kurduğu Netsia, dünyaya akıllı şebeke yetenekleri ihraç ediyor. Selim Sarper, “Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi

Gelecek nesil akıllı ağlar ve 5G konusunda uzman Türk Telekom'un Ar-Ge şirketi Argela, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ürün ve servislerini tanıttı. Dünya telekom devleriyle masaya oturmak için Silikon Vadisi'nde kurdukları Netsia ile kongrede ön plana çıkan Argela, 5G standartlarını belirleyen teknolojilerini dünyaya satıyor. Gazetecilerle bir araya gelen Argela'nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper, "Netsia ile dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz" dedi. Akıllı ağ ve şebekeyi dilimleme teknolojisinin operatörlerin yeteneklerini değiştireceğini belirten Selim Sarper, dünyaya teknoloji satarak ülke ekonomisine katkı yaptıklarına dikkat çekti. Sarper, yakında devreye girmesi beklenen 5G teknolojisinin gelişmesine büyük katkı yapan ProgRAN (Programlanabilir Radyo Erişim Ağları) ürünlerinin global anlamda önemli bir marka olduğunun altını çizdi. İspanyol Telefonica'ya entegre ettikleri bu ürünün demosunu yapıp 5G'deki yenilikleri dünyaya gösterdiklerini belirten Selim Sarper, şu bilgileri verdi: "ProgRAN, teknolojinin şampiyonlar ligi. Türk mühendisliğini dünyanın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz."



AMELİYATA MÜDAHALE

Sarper, ProgRAN'la ilgili şu örneği verdi: "Doğu'da bir ilde bir ameliyat yapıldığını ve doktorun da İstanbul'da olduğunu düşünelim. ProgRAN, doktora ve ameliyat odasına özel olarak tasarlanmış bir 5G ağı sağlayacak. Bu ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak. ProgRAN sayesinde televizyon kanallarına ayrı bir ağ sağlanarak kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi mümkün olacak."



MİLAT YERLİNİN DE YERLİSİ

Selim Sarper, 'Yazılım Tanımlı Ağlar'ın (MİLAT) Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Argela'ya tek yüklenici olarak verdiği proje olduğunu söyledi. Bu projeyi iki yılda yaparak teslim ettiklerini belirten Sarper, şunları anlattı: "Bu alanda yetenek kazandık. MİLAT'la kamu kuruluşları ve bakanlıklar için 5G teknolojisi ile çalışan milli ve güvenli bir ağ inşa ediliyor. Dolayısıyla kamu güvenliğinde kullanılacak bir konsept. Bu proje de yerlinin yerlisi. Türkiye'yi ve bizi dünyada önemli oyuncular arasına sokacak."



VODAFONE DA KULLANSIN İSTERİZ

Dünyada pek çok operatörde kullanılan ürünlerini Turkcell'in de kullanmasından memnun olduklarını belirten Selim Sarper, ürünün Vodafone tarafından kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruyu "Vodafone henüz kullanmıyor. Ancak kullanılmasından büyük memnuniyet duyarız" şeklinde yanıtladı.



ULAK CARİ AÇIĞI AZALTACAK

Argela'nın, ULAK projesi ile yerli baz istasyonu geliştirdiğini ve cari açığın azalmasına katkı sağladığını belirten Selim Sarper, teknoloji ithalatına bağımlılığımızı azaltacak olan ULAK'ta Aselsan ve Netaş ile birlikte çalıştıklarını vurguladı. Sarper, "Bu sayede Türkiye için altyapı ve işgücü yaratımında kullanılmak üzere kaynak sağlanmış olacak" dedi.