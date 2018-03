Girişimler Avrupa’da buluştu

Avrupa’nın en büyük girişim etkinliği “Four Years From Now” yeni fikirlerin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Kadın ve dijital sağlık gibi yeni girişimler, milyonlarca euroluk yatırımların kapısını aralıyor

Avrupa'da düzenlenen en büyük girişimci etkinliği "Four Years From Now" (4YFN) Mobil Dünya Kongresi'ne paralel olarak Barselona'da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Eski fuar alanındaki etkinlikte 600'den fazla girişim, 8 bin 600 metrekarelik alanda yapay zekâdan eğitime, nesnelerin internetinden sağlığa farklı çözümler geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bazı girişimciler sahnede projesini anlatma fırsatı yakalarken, etkinliği destekleyen kurumlardan ve yatırımcılardan destek alması sağlanıyor.

DİJİTAL SAĞLIK VE KADIN

Kurumlar, yatırımcılar ve medya kuruluşlarıyla girişimleri bir araya getiren etkinlikte stant açma şansı yakalayan girişimler Avrupa ekosistemine doğrudan entegre olma fırsatı yakalıyor. Avrupa'daki Dijital Sağlık ve Güzellik Teknolojileri Buluşması'na dönüşen 4YFN etkinliği yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Avrupa Ağa Bağlı Sağlık Birliği (European Connected Health Alliance - ECHAlliance) tarafından desteklenen etkinlikte sağlık girişimleri, potansiyel yatırımcılara ulaşma imkânı buluyor. Kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik girişimci yarışmasının da finali Barselona'da düzenleniyor. Biz de etkinliğe katılan bazı girişimleri yerinde inceleme şansı yakaladık. Girişimcilerin projelerini kendi hazırladıkları standlarda görmeyi başardık.

ÇOCUK OKULDAN GELİNCE HABERİNİZ OLSUN

Araç takip sistemleri gelince çocuğunuzun servis problemi çözülüyor mu? Asla çözülmeyeceğine inanıyorsanız, bir de teknolojik bir çözümünü deneyin. Okul minibüsünün geliş gidişini haber veren bir uygulama olsa işinize yaramaz mı? Çocuğun okula geliş gidişlerinin aile, okul idaresi, servis şirketi tarafından kontrolünün yapılmasını sağlayan bu çözüm, sürücü ani fren yaptığında veya çocuğu eve bırakmadığında tüm tarafların kısa mesajla uyarılmasını sağlıyor. Geliştirilen uygulama, aile ve diğer kontrol mekanizması kadar, okul idaresinin de her durumu anlık izlemesine yardımcı oluyor.

ETİNİZİ KEYFİNİZE GÖRE PİŞİRİN

Mutfakta yeterince marifetli biri olsanız da dağınık biri olabilirsiniz. Sık sık pişirdiğiniz eti, tavuğu, balığı mangalda ya da tavada unutmak gibi bir derdiniz mi var ? Bu durum teknolojiyle fazla haşır neşir olanların olağan sorunu oldu. O zaman akıllı bir termometre işinizi görebilir. Barselona'da düzenlenen 4YFN etkinliği derdinize çare olacak her girişimciyi barındırıyor. Meater, akıllı bir termometre ve ete, tavuğa akıllı termometreyi iliştirdiğinizde akıllı termometre uyarılar geçmeye başlıyor. Telefon ekranında ne kadar süre sonra kaç dakika beklemeniz gerektiği yazıyor. Ürün internet üzerinden 69 dolara satışta. "Keşke birden fazla termometrem olsa" diyen kalabalık aileyseniz fiyatı 120 doların üstüne çıkan 4'lü akıllı termometreye sahip olabilirsiniz.

CANLI VİDEO PLATFORMU

Artan mobil internet hızı ciddi anlamda video platformlarının sayısını artırıyor. Canlı video platformları da yoğun ilgi çekiyor. 4YFN etkinliği video platformunda iş yapan girişimcileri de bir araya getiriyor. İnteraktif yayın, web veya uygulama üzerinden kullanılabilen farklı bir girişim projesi. Kolayca canlı yayın yapma olanağı sunan platformun sunduğu çözüm pek çok kurumsal kullanıcı için hayati bir çözüm oluşturuyor.

IŞIK KAPILARI AÇIYOR

Lightbee uygulaması kapıların kilidini açarken yüksek güvenlik talebine karşılık vererek çalışıyor. Uygulamada kullanılan telefon ışığı anahtarı bulmak için tutulurken uygulamanın kendisi bir anahtara dönüşüyor. Her kilidin benzersiz bir ışık örneği oluşturduğu çözüm oldukça pratik güvenlik uygulamasına dönüşüyor. Telefonun ışığı ile yaratılan girişim fikri oldukça farklı çözümleri bir araya getiriyor. Kişiselleştirilmiş güvenlik duvarı basit bir çözümü mobil platforma taşımayı sağlıyor.

UZMANLARLA BULUŞMA İMKÂNI

"Four Years From Now" (4YFN) fuarında standı bulunan markalar arasında Mercedes- Benz de yerini alıyor. Hackathon Serisi sonucundan küresel bir başarı öyküsü olarak ortaya çıkan "DigitalLife Campus" kapsamında, Hack.IAA, Hack.Singapore, Hack.Berlin, Hack.TechCrunch ve Hack.Bangalore takımları fikirlerini sergiliyor ve uzmanlarla bir araya geliyor. Mobil Dünya Kongresi, yazılım ve donanım olmak üzere iki farklı dünyadan uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlayan uluslararası bir platform. DigitalLife Campus serisi "hackathon", bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerine yönelik katılımcıların bir araya gelmesini sağlıyor. Mercedes-Benz standında bir araya gelen katılımcılar, geleceğin teknolojilerine birlikte karar veriyorlar.



TT VENTURES'IN İLK YATIRIMI DOCTOR TURKEY

Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom CEO'su Paul Doany ile bir araya geldiğimizde, Türk Telekom Kurumsal Risk Sermayesi şirketinin ilk yatırımının neden Doctor Turkey olduğunu sorduk. Küçük şirketlerin yenilikçi fikirleri ve çevikliklerinden faydalanmanın önemine dikkat çeken Doany, yeni dönemde Türk Telekom'un girişimciliği odak noktası olarak konumlandırdığını söyledi. Şirket olarak girişimciliği ön planda tuttuklarını belirten Doany, "Warren Buffett gibi önemli bir yatırımcının neden ilk yatırımının sigorta ve sağlık sektörüne yönelik olduğunu düşünün. Sağlık alanında sayısız kurum var. Günümüzün sürekli değişen dünyasında, küçük ve daha çevik şirketlerin yeni teknolojiler üretmede hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle, Türk Telekom olarak girişimciliğe büyük önem veriyoruz. Çünkü bu değişim dönemine girişimciliğin telekom operatörleri için yenilik ve değer yaratmanın en önemli gücü ve kolaylaştırıcısı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk kez bir Kurumsal Risk Sermayesi şirketi olan TT Ventures'i kurduklarını vurgulayan Doany, "Bu gelişme heyecan verici, çünkü küçük şirketler büyüdükçe Türk Telekom'a değer katacak ve hep birlikte ülke ekonomisine önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak" dedi.

"3 SEKTÖRE YATIRIM YAPACAĞIZ"

TT Ventures'ın, ilk etapta sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki girişimlerin takibe aldığını ifade eden Doany, yeni yapılan yatırımla ilgili şu bilgiyi verdi: "Sağlık alanında geçtiğimiz günlerde ilk adımı attık. Türkiye'de online sağlık hizmetleri alanındaki ilk girişimlerden biri olan Doctor Turkey şirketine yatırım yapıyoruz. Sağlık profesyonellerine 7/24 anlık erişim platformu olarak kurulan Doctor Turkey, hastalara hastaneye gitmeden ilk adım sağlık danışmanlığı hizmeti sunuyor. Hastalar randevu aldıkları doktorlar ile internet üzerinden görüntülü arama yöntemiyle yüz yüze görüşebiliyor. Eğer gerek görülürse bu hastalar hastaneye yönlendiriliyor. Bu tabii hastalar kadar, hastanelere de avantaj sağlayan bir iş. Eğer yaygınlaşırsa Türkiye'de hastanelerin yükünü hafifletip, sağlık bütçesinde de önemli avantajlar elde edilmesini sağlayabilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık, enerji ve eğitim gibi farklı sektörlerde aktif olarak kullanılması ülkemize büyük bir verimlilik sağlayacak ve biz Türk Telekom olarak ülkemizin ve vatandaşımızın faydasına olacak her türlü kolaylığı yaratmaya büyük önem veriyoruz."