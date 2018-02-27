Turkcell dijital servis ihracatına başlıyor

Turkcell, BiP, Fizy, Dergilik, Lifebox gibi dijital servisleri grup şirketi Lifecell Ventures üzerinden ihraç edecek. Şirket, ilk satışını Moldova’ya yaptı

Turkcell Grup şirketi Lifecell Ventures tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP, Fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM dijital servislerini diğer operatörlerin kullanımına sunuyor. Bu, dünyada ilk kez bir operatör veri temelli yeni bir dijital servis projesini küresel platformda kullanıma sunması anlamına geliyor. 2015'te başlattığı dönüşüm stratejisiyle dijital operatör haline gelen Turkcell, dünyadan milyonlarca kişi tarafından kullanılan servislerini Lifecell Ventures çatısı altında topladı. Mobil Dünya Kongresi'nde tüm operatörlere de tanıtıma sundu. İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin son yıllarda her alanda kendi teknolojilerini geliştirmeye başladığını belirterek "Şimdi dijital ihracat dönemi. İlk adımı da Moldova'ya Moldcell'e dijital servis deneyimimizi ihraç ederek yaptık" diye konuştu.

DEVLERLE REKABET

Toplantıda, Lifecell Ventures ile rekabette öne geçme zamanının geldiğini vurgulayan ve dijital veri konusunda dünyadaki emperyal yapıya dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Ventures İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Son 10 yılda telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan teknoloji devi haline gelen OTT'ler ile rekabet etmenin yolu telekom ve OTT yeteneklerini birleştirmekten geçiyor. Biz de 2015 yılında başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirerek oluşturduğumuz servislerimizi koyduk. Bugün geldiğimiz noktada fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerimiz Türkiye'de rakiplerini geride bıraktı. Şimdi bu deneyimi dünyada Telekom sektörüne taşıma zamanı" diye konuştu.

SADECE ALTYAPIYLA OLMAZ

Turkcell'in servis geliri cirosunda elde edilen başarının tesadüf olmadığının altını çizen Terzioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Telekom operatörleri sadece altyapı servisleri sağlamaya devam ettiği sürece maliyet kalemi olmaktan öteye geçemeyecekler. Telekomünikasyon sektörü talep hakkında şikayet eden tek sektör olarak öne çıkıyor. Bu aslında hızla artan data talebini gerçek anlamda gelir elde edilebilecek inovatif ürün ve servislere dönüştürememekten kaynaklanıyor. İşte bu noktadan yola çıkarak geliştirdiğimiz ürün ve servislerle çözüm sunuyor aynı zamanda da dijital ekonomilerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kendi datasına sahip çıkamayan ülkeler kaybedecek. Gelir ve ARPU'ya da pozitif etki eden servisler, aynı zamanda müşteri bağlılığının da artmasını sağlıyor. Lifecell Ventures'ın servislerini kullanan operatörler ayrıca, bu servislerin güncellemesini de düşünmek zorunda kalmıyor."

KOPİLOT VE AKILLI TARIM GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu zamana kadar geliştirdiği inovatif ürünlerle tüm dünyanın beğenisini kazanan Turkcell, yeni ürünlerinin tanıtımını GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yaptı. Araç takip sistemlerinin ötesinde benzersiz hizmetler sunan Kopilot ve hem geleneksel hem de profesyonel tarım yapanlar için büyük kolaylıklar sağlayan Akıllı Tarım Cihazı Barcelona'da iletişim endüstrisinin liderlerine tanıtıldı.