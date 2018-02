Trilyon dolarlık mobil ekonomi kapıları açıyor

Toplam 1 trilyon doları aşan gelire sahip GSM Birliği tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi Barselona’da bugün kapılarını açıyor. Tüketicilerin daha akıllı telefonla buluşmayı beklediği etkinlikte, girişimciler yapay zeka, VR, AR ve nesnelerin interneti projelerine destek ve müşteri ararken, operatörler 5G konusunda deneyimlerini paylaşacak

GSM Birliği (GSMA - GSM Association) tarafından düzenlenen 2 bin 300 katılımcı ve yaklaşık 100 binin üstünde profesyonelin ziyaret etmesinin beklendiği Mobil Dünya Kongresi kapılarını bugün açıyor. 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 5G deneyimleri tartışılacak ve yol haritası gündeme gelecek. GSMA tarafından açıklanan Ericsson araştırması verilerine göre sadece operatörlerin gelirlerinin 2016 yılı sonu itibarıyla 1.05 trilyon doları aşan mobil ekonomi, 2020 yılı sonunda 1.14 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2016 yılı sonu itibarıyla 4.8 milyon insan mobil şebekeye abone olurken, 2020 yılında bu rakamın yaklaşık 5.7 milyar aboneye ulaşacağı tahmin ediliyor. Girişimciler ise hayata geçirmek istedikleri projelerini 4YFN etkinliğinde tanıtma ve anlatma fırsatı bulacak. Toplamda trilyonlarca dolarlık mobil ekonominin paydaşları bir araya gelecek. Mobil ödemeden 5G altyapsına, girişimcilikten mobil oyunlara her girişim projelerini kongrede anlatma fırsatı bulacak.



YENİ TELEFONLAR TANITILIYOR

Samsung'un kamera ve yapay zeka konusunda fark yaratmaya çalışan yeni akıllı telefonu Galaxy S9 ve S9 Plus ilk kez fuarda tanıtılıyor. Yine Sony, telefon piyasasının efsane markası Nokia yeni modellerini ilk kez Mobil Dünya Kongresi açılmadan tanıtacak. Akıllı telefonlar yine kamera özellikleri, ekranları ve bağlantı hızlarını etkileyen modemler dışında sahip olduğu yapay zeka yetenekleriyle yarışacak. Yine sesli komut ve sesli asistan yetenekleri telefonun dokunmatik ekranı dışında kolay kullanımında destek olacak.Türkiye'den 3 operatör ve iştirakleri de GSM Birliği tarafından verilecek Glomo 2018 ödüllerine farklı kategorilerde aday olduğunu açıklandı. Ödül sahipleri yarın yapılacak törende açıklanacak.



RAKAMLARLA MOBİL DÜNYA EKOSİSTEMİ

4.8 milyar olan Mobil Abone Sayısı yüzde 4.2 artışla 2020 yılında 5.7 milyara ulaşacak. Böylece abonelerin toplam dünya nüfusuna oranı yüzde 65'ten yüzde 73'e yükselecek.



Mobil veri trafiği 2016 sonundan 2020 sonuna kadar yüzde 47'lik artış kaydedeceği tahmin ediliyor.



2016 yılının sonunda operatörlerin toplamı 1.05 trilyondan 2020 yılında 1.14 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.



Mobil ekosistemin doğruran ve dolaylı olarak 2016 yılı sonunda 28.5 milyonluk bir istihdam sağlarken, 2020 yılında bu rakamın 30.9 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.



ROBOT ARTIBO EĞİTECEK

Bu yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi geleceğe yönelik eğitim projesiyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Temel seviyede yapay zeka ve kodlama eğitiminin verildiği Artibo projesi etkinliği geleceğin eğitim sistemi hakkında yeni bir deneyim yaşatacak. Artibo robotu AI ve kodlama eğitiminin yaygınlaşması için bir araç olarak kullanılacak. Yine girişim ekosisteminin katıldığı eski fuar alanında şehir merkezinde yer alan 4YFN etkinliğinde yüzlerce girişim projelerini anlatma şansı yakalıyor.





ÇİFT KAMERALI SAMSUNG S9 SAHNEDE

Samsung'un çift kameralı yeni Galaxy S9 modeli farklı kamera deneyimi, yapay zeka yetenekleri dikkat çekiyor. Telefon tanıtılmadan sızan bilgilerden çok farklı değil. Galaxy S9'un 5.8 inç, S9 Plus'ın 6.2 inç sonsuz ekrana sahip olacak. Farklı renkleriyle Mart sonunda vitrine çıkacak Galaxy S9'un Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality - VR, Augmentet Reality - AR) yetenekleriyle de dikkat çekiyor. S9 Plus'ın 12 megapiksel çift kamerası düşük ışıkta video ve fotoğraf yetenekleriyle fark yaratmaya çalışıyor. Emojiler için Disney karakterlerinin de olduğu 18 ayrı karakter tercih edilebiliyor. Ayrıca süper ağır çekim videolar da kullanıcının farklı bir deneyim yaşaması için özel olarak yeniden tasarlanmış. Geniş açı ihtiyacı da yine S9Daha çok video ve fotoğraflar için mikro SD kart ile depolama kapasitesi artırılabiliyor. Tüketici deneyimiyle birlikte paylaşımlardan kısa sürede performansı görmüş oluruz. Samsung Galaxy S9'un Türkiye başlangıç fiyatı 4 bin 599 TL, Galaxy S9+ başlangıç etiket fiyatı ise 5 BİN 199 TL olacak. Telefon

1 Mart itibarıyla Türkiye'de satılmaya başlanacak.



NOKİA 8110 4G DÖNDÜ

1 yılda 11 farklı ürünle tüketiciye yeniden merhaba diyen Nokia, küresel pazarda bulunduğu satış noktalarını artırdı. Küresel pazarda 70 milyon cihaz satışını gerçekleştiren Nokia, Mobil Dünya Kongresi öncesinde 5 yeni telefonu tanıttı. Nostaljik bir modeli yeni nesil şebekelere entegre ederek Nokia 8110 4G'yi Mart ayında pazara sunacak HMD Global, Nokia 1, Nokia 6, Nokia 7 Plus ve Nokia 8 Sirocco modelini tanıttı. Android one işletim sistemi desteğiyle çıkardığı telefonlara Nokia 8 Sirocco modeliyle amiral gemisi metal tasarıma sahip ürünü de ekledi. Nokia, HMD Global tarafından yeniden dönüş yaparken 8110 4G ile nostaljik ürünü pazarlama ürünü olarak kullanıyor. Nokia fotoğraf konusunda eski ortağı Zeiss ile işbirliğini yeniden canlandırdı.