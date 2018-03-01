Türk Telekom’dan 3 sektöre yatırım

Yeni dönemde enerji, sağlık ve eğitim sektörlerine odaklandıklarını söyleyen Türk Telekom CEO’su Doany, “Atılması gereken adımları atarak, 3.5 milyar liralık yatırım yapacağız” dedi

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, geçen yıl eyleme aldıkları beş yıllık stratejik plana ilişkin ilk sonuçları paylaştı. 2017'de çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve bundan aldıkları güçle 2018'e iddialı hedeflerle girdiklerini söyleyen Doany, "Stratejimizi işletmelere yönelik planladık. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için belirli hedeflere odaklanıyoruz. Telekom operatörlerinin yatırım yapması gerekiyor. Gerekli riskleri alacağız, atılması gereken adımları atacağız. Enerji, sağlık ve eğitim sektörlerine ciddi anlamda katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.



GİRİŞİMCİLİK ODAK NOKTAMIZ

Yeni dönemde maliyeti düşük, değeri yüksek projelere yöneldiklerini belirten ve girişimciliği odak noktası olarak konumlandırdıklarını anlatan Doany, şöyle devam etti: "Türkiye'ye yatırım vizyonumuz çerçevesinde, yerli ve milli teknolojileri dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ilk adımı atarak Doctor Turkey şirketine yatırım yapıyoruz. Bu yatırım hastanelerin yükünü hafifletip, sağlık bütçesinde de önemli avantajlar elde edilmesini sağlayabilir." 5 milyon indirilme sayısına ulaşan TAMBU'yu da diğer operatörlere sunmayı düşündüklerini ifade eden Doany, "İlgilenen iki operatörle temas halindeyiz" dedi.



MÜKERRER ALTYAPI MİNİMUM OLMALI

5G'de ortak altyapı konusuna da değinen Doany, şunları anlattı: "2-3 yıldır bunu konuşuyorlar. 25 yıl daha konuşmaya devam ederler. Biz küçük operatörlerin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Hedefimiz ortak değil mükerrer altyapı çalışmalarını minimuma indirmek. Erişim noktası operatörler bize 10 yıllık taahhüt verilirse çok uygun şartlarda onlarla çalışmayı düşünüyoruz. Bir üniversite ile çalışmamız söz konusu." Doany, bireysel alanda ise kablosuz evlerin bağlanması konusunda çalıştıklarını anlattı.



ELEKTRİKLİ OTO ŞARJI ÖNEMLİ BİR ALAN

Ektrikli araçların şarj edilmesi konusunun gelecekteki önemli büyüme alanlarından biri olacağını belirten Doany, "Bu konu Türkiye için de çok önemli. Enerji Bakanımız da bu konunun önemine dikkat çekti. Biz bu sektöre odaklandığımız zaman aslında iş planları 15 yıl ötesine gidiyor. İnsanların enerji ihtiyacı artacak ve bunun yenilenebilir kaynaklardan gelmesi istenecek" diye konuştu. Doany, Afrin Operasyonu ile ilgili olarak "Devletimize, hükümetimize katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.