Basit ekonomik ve akıllı

Akıllı telefon kullanım oranını artırmak isteyen telefon üreticileri ve operatörler basit ve ekonomik modellere yöneldi. Google Android Oreo Go Edition özel işletim sistemi ise, harita, e-posta, YouTube gibi basit uygulamalar ve sesli asistanla ekonomik telefonu buluşturdu

GSM Birliği (GSMA) Intelligence Aralık 2017 verilerine göre 5 milyar abonenin olduğu mobil ekonomide fiyatı 1000 doları bulan amiral gemisi telefonlar pek kullanılmıyor. 100 aboneden sadece 57'si akıllı telefon kullanabiliyor. Mobil internet abonesi sayısı ise 3.3 milyar. İşte bu kullanıcıları mobil ekonomiye kazandıracak projeler hız kazanıyor. Apple'ın böyle bir misyonu olmadığına göre bu görevi Google üstleniyor. Google daha önce bu konuyla ilgili Android One platformunu duyurmuştu. Ancak bu proje Çin ve Hindistan'da pek başarılı olamadı. Sadece Endonezya ve Türkiye'de General Mobile ile yapılan işbirliği başarı getirmişti. Şimdi bu işbirliğini basit ve ekonomik giriş seviyesi telefonu Android Go platformuna taşıyan Google telefon üreticileriyle çalışmaya başlayacak. Bu işbirliğinin ilk adımlarından birini General Mobile GM8 Go Edition modeliyle Mobil Dünya Kongresi'nin olduğu Barselona'da attı. Üstelik, farklı telefon üreticileriyle farklı modeller de yine geçtiğimiz hafta duyuruldu.



BASİT VE EKONOMİK

Kullanıcıların temel bazı uygulamalara kolayca eriştiği ve akıllı telefondan bekledikleri, e-posta, internet, harita, arama gibi işlemleri yapmasını sağlayacak giriş seviyesi bir cihaz ortaya çıktı. Google Android Oreo Go Edition adı verilen cihazın içerisinde Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go ve Gmail Go'nun yanı sıra Chrome, Google Play ve Gboard gibi temel bazı uygulamalar bulunuyor. Buna yerel bankacılık gibi farklı uygulamalar da ekleniyor.



Android Oreo (Go edition), 1 GB RAM'e sahip cihazlar için; daha iyi performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkânı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. Özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, Google Go ve Google Assistant gibi karmaşık olmayan ve amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo yüklü akıllı telefonlar, ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google Play Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.



SINIRSIZ FOTOĞRAFLAR SONSUZ EKRANI VAR

General Mobile GM 8 Go, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Kullanıcılara Android'in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunan cihaz, yeni nesil 18:9'luk ekran tasarımıyla farklılaşıyor. 5 MP selfie, 13MP AF arka kamerasıyla üstün fotoğraf deneyimi yaşatan 'GM 8 Go' ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri 'portre modu (bokeh)' seçenekleri ile fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor.



KAPAĞINI DEĞİŞTİR TELEFON DEĞİŞSİN

Teknolojide çığır açan donanımıyla bir Nokia telefondan bekleyeceğiniz tüm akıllı telefon gereksinimlerini yerine getiren Nokia 1, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Telefon, 1GB veya daha az RAM'e sahip telefonlar için optimize edilmiş Android Oreo (Go edition) işletim sistemiyle satışa çıkıyor. Kolay takılıp çıkarılabilir Xprees-on kapakları sayesinde de renkli bir kullanım sunuyor. Nokia 1'i kullanarak, Google Play Store'daki WhatsApp, Facebook, Instagram veya mobil bankacılık uygulamalarını indirebiliyorsunuz.



EKONOMİK ASİSTAN CEBİNİZE ADIM ATTI

Alcatel 1 serisinde yer alan ve Android Oreo (Go sürümü) özellikli ilk akıllı telefonu olan Alcatel 1X'i sahneye çıkarıyor. Alcatel 1X ayrıca başlangıç seviyesindeki akıllı telefon kullanıcılarının kolayca soru sormaları veya bir işi yapmasını söyleyebilmeleri için Google Assistant özelliğini de sunacak. Cihaz, yüksek hız, depolama ünitesinde daha az yük ve etkili veri kullanımı için geliştirilen önceden yüklenmiş Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go ve Gmail Go'nun yanı sıra Chrome, Google Play ve Gboard popüler uygulamasıyla geliyor.



YOUTUBE KANALI İSTEYENE KAMERA

Şimdi yeni nesil video hikayeler için YouTube kanallarına çekim yapanların sayısı artıyor. Bu kameraların paylaşıma hazır, ses ve görüntü kalitesi üst seviyede olması şart. Canon, teknolojik açıdan en ileri aynasız fotoğraf makinesi olan EOS M50 modelini fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. EOS M50, muhteşem renk ve detaylara sahip unutulmaz anılar yaratmak için 4K video çekim kapasitesi, değişken açılı dokunmatik ekranı ve Canon'un en son DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip olan ilk aynasız fotoğraf makinesi. Düşük ışıklı ortamlarda net, yüksek çözünürlüklü görüntüler için 24.1 megapiksel CMOS sensöre ve en hızlı hareketlerin bile güçlü detaylarla yakalanmasını sağlayan 10 kare/sn. s��rekli çekim hızı ile geliyor.