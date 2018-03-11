Ezber bozan girişimler

Akıllı telefon varken, küçük kameralara ilgi azalıyor. Satın almak yerine kiralamak yaygınlaşıyor. Girişimciler sinemadan ulaşıma, eğitimden sağlığa alışkanlıkları değiştiriyor

İnsanların sohbet ve seyahat etme, sağlık, yemek yeme, eğlence ve eğitim alışkanlıkları değişiyor. Teknoloji girişimleri insanların dijital ortamdaki tepkilerini hızlı takip edip çözüm geliştirerek hayatta kalmayı başarıyor. Girişimlerin çok azı başarılı olurken, başarısız olanlar yeni bir girişim için tecrübe kazanıyor. Otomobil arıza yapmadan sorun çıkaracak sensörler, artık yapay zekâ sayesinde hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Sağlığımızla ilgili verileri toplayan akıllı saat sayesinde acil durum olduğunda önlem alabiliyoruz. Yeni dijital alışkanlıklar kazanmamıza sebep olan akıllı telefonlar, dijital kameralar, aksiyon ve 360 derece kameralar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hayatımıza yeni bakış açıları kazandırıyor.

SOSYAL ÇIKTILARI OKUYUN

Mühendislerin ayrı, sosyal bilimcilerin ayrı departmanlarda çalıştığı dönemler geride kalıyor. Artık dijital projelerde sosyal bilimlerden gelen insanlarla mühendisler birlikte çalışıyor. Departmanlar geride kalırken takımlar dijital iş yapma ve sosyal çıktıları okuma yetenekleri sayesinde kendileri geliştirmek zorunda kalıyor. Bunun için farklı disiplinlerden insanlar birlikte çalışmak zorunda kalıyor. Girişimcilerin ve kurumların BiTaksi, Uber, Sinemia, Netflix, Dergilik gibi projeleri tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor.

İNOVASYON ADIMI

İnovasyon başlıklı bir sayfa ilk kez SABAH Ekonomi sayfalarında yayınlanıyor. Ülkelerin, kurumların, yeni teknolojilerin ve girişimlerin inovasyon yeteneklerine pazar günü yayımlanacak ONHAYAT İnovasyon sayfalarında yer vereceğiz.

SAĞLIĞIMIZ BİLEĞİMİZDE

Akıllı saatler, bileklikler ve bantlar artık anlık sağlık verilerini toplayarak bireylerin olağandışı anlarının ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Üstelik bazı hastalıklarda verilerin toplanmasına katkı sağlıyor. İnsanları paranoyak hale getirmeden, kalp ritmi, tansiyon, adım, mesafe gibi bilgiler bilinçli spor alışkanlığının gelişmesine katkı sağlıyor.

İNOVATİF ÜRÜN

Akıllı yatak indirilip okunuyor teknolojisi

Kişiselleşen dünyada çiftler aynı yatakta olsa da talepler farklı olabiliyor. SleepIQ şirketi tarafından geliştirilen akıllı yatak Number 360, kişiye özel forma kavuşturulabiliyor. Akıllı telefon üzerinden yapılan düzenlemeler çiftin ihtiyaçlarına göre düzenlenebiliyor. Örneğin, başını daha yüksekte isteyen bir eş diğerine göre farklı bir pozisyonda uyuyabiliyor. Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018 etkinliğinde sergilenen yatak "İnovasyon Ödülü" almaya hak kazandı. Yatak horlama problemi olanlara yatış açısını ayarlama olanağı sunarken, ayaklarını sıcak isteyenler için de yatağın ısınmasını sağlıyor. Ayrıca telefonunuzla kurduğunuz saatte sizi tatlı tatlı uyandırmayı başarıyor.

PATENT LİGİ



IBM patent listesinde ilk sırada

IBM, 2017 yılında yapay zekâ, bulut teknolojisi, Blockchain teknolojisi, siber güvenlik ve kuantum bilişim gibi alanlarda aldığı 9 bin 43 patentle ilk sırada yer alıyor. 25 yıldır bu listenin ilk sırasında yer alan IBM, 100 bin patent dönüm noktasını aşmış bulunuyor. Yeni patentler, ABD'nin 47 farklı eyaletinde 8 bin 500'ün üzerinde IBM araştırmacısı, mühendis, bilim insanı ve tasarımcıdan oluşan bir gruba verildi.

Bin 900 bulut patenti

Her geçen gün daha çok şirketin işlerini bulut platformunda gerçekleştirmesiyle birlikte IBM bilim adamları, bulutun gereksinimlerini tahmin etmek üzere küresel ya da yerel etkinliklerle ilgili yapısal olmayan verileri kullanan bir sistemin patenti de dahil olmak üzere 2017 yılında bin 900'ün üzerinde bulut patenti aldı. Bu sistem, talebi karşılamak üzere bulut kaynaklarının nerede ve nasıl ayrılması gerektiğini belirlemek için haber akışı, ağ istatistikleri, hava durumu raporları ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını izleyebiliyor.

E-TİCARET RAKAMLARI



İnternette alışveriş hızı hiç kesilmedi

Elektronik ticaret tüm alışkanlıkları değiştiriyor. Amazon ve Çinli Ali Baba dünyanın en büyük perakende devleri haline gelirken, sahip oldukları teknolojilerle alışkanlıklarımızı temelinden sarsıyor. Türkiye'nin ilk önemli girişimleri elektronik ticaret alanında doğdu. Üstelik ABD'de elektronik ticaret vergi desteğiyle büyürken, Türkiye'de girişimciler kendi adımlarını attı. 31 Ocak tarihinde gerçekleşen banka ve kredi kartlarının e-ticarette kullanımı için onay düzenlemesinin sektörü nasıl etkileyeceği önemli tartışma konularından biri oldu. Türkiye'de düzenlemeler ve kanunlar genelde tepki sonucu ortaya çıktığı için teşvik etmekten çok yeni bürokraratik engellemeye dönük olur. Bu da inovatif girişimlerin en büyük sıkıntısını oluşturuyor. Yapılan düzenlemenin elektronik ticareti nasıl etkilediğini Webrazzi e-ticaret 2018'de yanıtlayan İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Bölüm Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, reddetme oranlarının arttığını, fakat bu artışın günlük ortalama e-ticaret alışveriş adedini etkilemediğini belirtti.

78 milyon işleme ulaştı

Kaygalak, yıllık işlem hacmiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "2017 yılında 26.1 milyar TL hacme ulaşan İş Bankası, toplamda 78 milyon adet işlem gerçekleştirdi. En çok işlem 24 Kasım yani Black Friday gününde gerçekleşirken, gün boyunca 516 bin 840 işlem gerçekleşti. Saatlere bakıldığında ise hafta içi yapılan işlemlerin yüzde 50'si 13:00 - 20:00 arasında gerçekleşirken hafta sonu yapılan işlemlerin yarısı ise 17:00 - 01:00 saatleri arasında gerçekleşti. 2017 yılının Aralık ayında 1.04 milyon olan günlük ortalama e-ticaret alışveriş adedi, Ocak ve Şubat aylarında 1.09 olarak seyretti. Aralık ayında toplamda 286 milyon TL'lik e-ticaret alışverişi yapılırken, Ocak ayında 323 milyon, Şubat ayında ise 303 milyon TL alışveriş yapıldı.

DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR



Dergi ve gazeteler indirilip okunuyor

Dergi yayıncılığıyla ilk kez 1991'de tanıştım. 1993'te PC Magazine dergisiyle SABAH grubuna adım atarken 10 yıl önce kaybettiğimiz dergiciliğin duayen ismi Ercan Arıklı ile tanışma şansı buldum. Yayın Yönetmeni ve Bilişim Yayınları Koordinatörü olduğum dönemde Ercan Bey ile hararetli tartışmalar yapardık. Nokta dergisini bize örnek gösterdiğinde zamanın çok değiştiğini artık bir bayide 500'den fazla dergi olduğunu söylerdim. Şimdi 2018 yılında Turkcell Dergilik'te Şubat'ta yaklaşık 3.2 milyon dergi okunurken, 854 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı. Dergilik hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturarak, okuma alışkanlıklarını değiştiriyor. Dergilik uygulamasında şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 2.2 milyon kullanıcı toplamda 4.1 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaşmış oldu.

510 yayın indirilip okunuyor

Dergilik'ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Şubat ayında da çok sayıda yayın, Dergilik'in raflarındaki yerini aldı. Şubat'ta Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. 2018'in ilk iki ayında yaklaşık 8.5 milyon yayın okuyucular tarafından indirildi.

İNOVASYON SIRALAMASI

İnovasyon Ligi'nde 43'üncüyüz

İlk 5 sırada İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD ve İngiltere'nin olduğu İnovasyon Sıralaması'nda Türkiye 43'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin sıralamadaki yerini daha yukarı taşıması için sadece temel eğitimde değil, meslek içi eğitim konusunda çıtayı yukarı taşımalı. Dünyada yenilikçilik (inovasyon) konusunda çıta sürekli yukarı taşınıyor. Araştırmalar kimi sektörde hızlı, kimisinde yavaş robot yazılımlara veya robotların kendisine devredilen işler konusunda karamsar tablolar ortaya çıkıyor. Dünya İnovasyon Ligi sıralaması açıklanınca Türkiye, 17'inci sıradaki İsrail ve 30'uncu sıradaki Güney Kıbrıs'ın bile gerisinde 43'üncü sırada yer alıyor. Ülkelerin Araştırma ve Geliştirme yetenekleri, bilişim teknolojileri ihracatı, araştırmacıları, teknoloji girişimi yatırımları gibi farklı kriterlere göre sıralama yapılıyor. Türkiye, 35'inci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı üçüncü bölgede yer alıyor.