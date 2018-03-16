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TİMUR SIRT
16 Mart 2018, Cuma TİMUR SIRT

Teksas’ta Türkiye’den girişimler sahnede

Dünyadan 113 ülkeden her yıl binlerce girişimcinin katılıdığı ABD'nin Austin şehrinde gerçekleştirilen South by Southwest () girişim etkinliğinde 'den girişimler de yer aldı. Sinemia Kurucusu ve CEO'su Rıfat Oğuz pek çok ünlü girişimci ile birlikte etkinlikte konuşma yapan girişimler arasında yer aldı. Texas Austin'de düzenlenen dünyanın en büyük dijital inovasyon etkinliği South by Southwest'te (SXSW) Trade Show fuarında Türkiye'den başarılı girişimler İş Bankası, THY, Mercedes, PictaWorks tarafından desteklenen alanında yer aldı. Etkinlik kapsamında 14 Mart'a kadar açık olan TurkishStation stant alanında Workup girişimlerinden Overstruct ve Pacer'ın ürünleri, İş Bankası desteğiyle sergilendi.

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