Büyük verinin içinde 50 milyon ‘küçük insan’

Sizi annenizden, eşinizden, sevgilinizden daha çok tanıyan Facebook, tuttuğunuz futbol takımını, konum bilgisi, dini inanç ve siyasi görüşünüzü, mahrem birçok bilgi gıda veya sağlık şirketlerine, siyasi partilere satılabilir. Üstelik siz paylaşmasanız bile...

50 milyon Facebook kullanıcı verilerinin dünyanın siyasi tarihini degistirecek oylamalara alet edilmesi iddiası günlerdir tartısılıyor. Skandal, Facebook hisse degerlerini düsürse de sirketin tepe yöneticilerinden hâlâ ses yok. Cumhuriyet ve Demokrat parti senatörleri Mark Zuckerberg'i ifade vermeye çagırdıgı belirtiliyor. 2014'te Avrupa'da büyük sayılacak bir ülke kadar insan nüfusunun verilerini, Facebook'ta basit bir anket uygulamasıyla Cambridge Analytica sirketi elde ediyor. Tesadüfe bakın ki, sirketin yatırımcılarından Mercer ailesi Trump'ın en büyük destekçisi.

SEÇİMLERİ DE ETKİLEDİ

Geçtigimiz hafta görevden alınan Cambridge Analytica sirketinin CEO'su Alexander Nix, ABD'de kritik eyaletlerdeki seçimde kisiye özel kampanya yürütülmesini saglayarak, Trump'ın seçimi kazanmasını saglıyor. Aynı uygulamanın Ingiltere'deki Brexit kararının çıkmasında da kullanıldıgı belirtiliyor. Facebook'un bedava sundugu fotograf ve video paylasım hizmetlerine erisirken, verilerinizin kullanılacagını unutmayın. Facebook, 2014'te verileri toplayan Cambridge Analytica sirketini, "Topladıgınız verileri silin" eposta mesajıyla uyarmıs ve sorumluluktan kurtulmus. Anket uygulamasını indirmeseniz bile, sizin ya da arkadasınızdan biri profil bilgileri ele geçirilmesine sebep oluyor. Facebook degil, büyük veriye sahip tüm sirketler için tehit geçerli. Kullanıcıların kisisel veri ve yalan haber konusunda dikkatli olması sart.

EĞİTİM ATÖLYELERİ OLUŞTURMALI

Aile bireylerinin hassas olduğu ulusal ve manevi konularda ortaya çıkan paylaşımlar, konum bilgisiyle her türlü yasadışı ve kötü niyetli güçlere hedef belirleme şansı sunuyor. Ulusal ve kutsal değerlere sahip çıkma mesajı diye gördüğünüz bir paylaşım bu tür verilerin toplandığı sinsi bir plan olabilir. Örneğin, Rusya merkezli hesaptan ABD'nin Teksas eyaletinde bir şehirde ırkçı ve ırkçılık karşıtı insanların karşı karşıya getirildiği ortaya çıktı. Bunu engellemek için yeni medya okur yazarlığı konusunda atölyeler oluşturup yalan haberlerin nasıl yapılıdığı konusunda eğitimler verilebilir.

SİLMEK FAYDA ETMİYOR

Sosyal medyada #deletefacebook etiketiyle facebook uygulamasının silinmesi için kampanyalar başlatıldı. Türkiye'de siz silseniz de anneniz, akrabalarınız veya arkadaşlarınız silebilir mi? Bu işten gelir elde eden onlarca şirket ve birey bu uygulamadan hemen vazgeçebilir mi? Türkiye'de yeni kimlikleri almış insan sayısı Facebook'a üye ve fotoğrafını paylaşan abonelerden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani oy kullanma yaşına gelmiş insanların yüz tanıma ve profil bilgilerini elinde tutan kurum muhtarlar veya nüfus idareleri değil, Facebook.

DENEYİMLE FARK ORTAYA ÇIKIYOR

Akıllı telefon modelleri artık her yıl güncelleniyor. Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9 ve S9+ dısarından bakınca önceki modele göre temel bir farklılık görünmüyor. Apple iPhone 6 Plus ile iPhone 8 Plus arasında da temel bir tasarım farkı yok. Artık telefonlara hakim olan sey deneyim ekonomisi. Yani telefonun sahip oldugu yazılım, islemci ve sensörlerden kaynaklanan farklar deneyimi degistiriyor. Bu yüzden kullanım konusunda deneyimi anlatırken megabaytlardan, karmasık detaylardan söz etmeden ürün deneyimini anlatacagız.

KAMERA HIZLI VE FARKLI

Samsung Galaxy S9+ kutusundan çıkarırken temel bir fark yok. Ancak kulaklıklar daha farklı bir ses deneyimi yasayacagımızın isareti olmayı basardı. Profesyonel kamerayla çekim yaparken arkayı bulanıklastırıp objeyi öne çıkaran alan derinligi hilesi, artık tüm telefonlar farklı isimlerle kullanıyor. S9+ kamerasında bir martıya, portre çekerken farklı nesneleri "canlı odak" seçenegiyle kullanabiliyorsunuz.

MARTININ KANATLARINDA SÜPER AĞIR ÇEKİM

Samsung Galaxy S9+ kamerasının fark yarattığı deneyimlerden biri de super ağır çekim modu oldu. Vapurdan atılan simitleri kapmak için kanat çırpan martıların yarattığı görüntüyü süper ağır çekim olarak izlemenizi tavsiye ederim.