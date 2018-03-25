Hayatı değiştiren inovatif şirketler

Sadece ürünleri ve servisleriyle değil, Ar-Ge yetenekleriyle de dikkat çeken Apple, Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler, en inovatif şirket sıralamasında ilk 5’te yer alıyor

Yeni ürün geliştirme, Ar-Ge kaynaklarını ve girişim sermayesi fonlarını doğru yöneten kurumlar yenilikçi ruhlarını korumaya devam ediyor. Şirketlerin inovatif yeteneklerini değerlendiren Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayımlanan "2018 En İnovatif 50 Şirket" sıralamasında teknoloji şirketleri başı çekmeye devam ediyor. İnovatif şirketler sıralamasının ilk 5'inde Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Samsung yer alıyor. Özellikle platform şirketlerinin ilk 4 sırayı alması oldukça dikkat çekici. Microsoft'un üçüncü sırayı almasında Nokia'dan miras kalan patent ve yetenekler olduğunu söylemekte fayda var. 9'uncu sırada yer alan Uber ve hemen ardından 10'uncu sırada yer alan Alibaba ilk kez listeye giren şirketler oldu.

GİRİŞİMLERLE GENÇLEŞİYORLAR

Aslında halka açılan şirketlerin önemli bölümü girişimcilerin heyecanından çok yatırımcı ve müşteri odağında çalışmaya başlıyor. Bu yüzden Google, Facebook gibi teknoloji devleri bile yenilikçi ruhlarını kaybetmemek için Ar-Ge çalışması kadar, yeni girişimlere yatırım yapmak zorunda. Sonuçta yatırımcılarının doymak bilmeyen kâr hırslarını dizginlemeyi başaran şirketlere her zaman rastlanmıyor. İnovatif 50 şirket sıralamasında yer alan şirketten 11 tanesi dijital yerliler sınıfına giren girişimlerden oluşuyor.

YÖNETİCİLER ÖNCÜ OLM ALI

Dijital dönüşüm olarak tanımlanan değişimi yaşayacak kurum sayısı çok değildir. Tüm işletmeyi etkileyen strateji, operasyon ve organizasyonda büyük değişiklikler yapılması gerekiyor. Genelde bu dönüşümün önündeki en büyük engel, dijital uçurumu fark etmeyen, patron ve yöneticilerden oluşuyor. Güçlü inovasyon yeteneğine sahip şirketlerin yüzde 79'u, yenilik süreçlerini doğru bir şekilde dijitalleştirdiklerini vurguluyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası dijitalleştirilen süreçlerin şirket için gerçekten fazla bir şey yapmadığını, yeni olasılıkları benimsemenin bir yolunu henüz bulamadıklarını belirtti.

LİSTEYE YENİ GİRENLER VAR

2018 yılı en yenilikçi şirketlerle ilgili raporda, dijital yeniliğin durumu ve şirketlerin dijital programlarına yeniden odaklanmaları inceleniyor. En iyi 20 sıralamasında Tencent de listeye yeni girmeyi başardı. Airbnb, SpaceX, Cisco Systems, Orange ve Marriott da başka şirketlerin yerini almayı başaran kurumlar arasında yer aldı.

EN İNOVATİF 10 ŞİRKET

1- Apple

2- Google

3- Microsoft

4- Amazon

5- Samsung

6- Tesla

7- Facebook

8- IBM

9- Uber

10- Alibaba