Facebook’u silmek hayatın sonu mu?

Avrupa ve ABD'de #deletefacebook yani Facebook'u silme kampanyaları başladı. Siz hesabınızı silseniz bile, anneniz babanız, yakın akrabalarınız, sevgiliniz kabul eder mi? Peki kişisel verilerinizin kullanılmasının nelere mal olduğunu biliyor musunuz? Yaklaşık 10 gündür 50 milyon Facebook kullanıcısının profil bilgilerinin ele geçirildiğinin ortaya çıkmasından sonra #deletefacebook kampanyaları başladı. Olayı ciddiye almayan ve çok uzun süre sonra açıklama yapan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, hatanın ve sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten bir bildiri yayımladı ve sert önlemler alacaklarını söyledi. Ancak bildiride özür dilemediğini belirten kullanıcıların bir kısmı Facebook hesaplarını silmeye devam edeceklerini açıkladı.

VAZGEÇMEK KOLAY MI?

?10 yıl önce Facebook hesabını oluşturan 40'lı yaşlarında bir insan Facebook uygulamasını kullanmaktan vazgeçebilir mi? Facebook sayfasından kanser hastalarına destek olan bir grup hesabını tamamen silebilir mi? 8 yıl önce arkadaşım Serdar Kuzuloğlu'nu 10 günlük bir sosyal medya dietine sokmuştum. Önce çocuklarının olduğu fotoğrafları kullanarak özel bir kampanya videosu oluşturduk. Sadece e-posta veya kısa mesaj kullanabileceği bir sosyal medya dieti başlattık. Hesabı takma isimle kullanırken yakalayan olursa diye bir ihbar hattı bile kurduk.

DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR

GÖZDEN GEÇİRMEKTE FAYDA VAR

Farkında olmadan birçok fotoğraf ve videoların Facebook albümlerinde yer almaya başladığını göreceksiniz. Üstelik başlarda çözünürlük düşükken, artık video ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak yer alıyor. Üstelik yüz tanıma yetenekleriyle birlikte Facebook'a her arkadaşımızın yüzünü etiketleyerek tanıttık. Arkadaşlarınızın özel günlerde gönderdiği duvara yazılan mesajlar, messenger üzerinden yazılan özel mesajlar sizin için önem taşıyorsa, onları da aktarmayı unutmayın. Peki Facebook olmadan arkadaşlarınızla ortak etkinliklerden nasıl haberiniz olacak? Üstelik bunlara katılan veya katılmayanları nasıl bulacaksınız? İşte Facebook'u silmeden önce tüm bu dertlerle ve bizim unuttuğumuz ama sizin için değerli olan şeyleri gözden geçirmenizde fayda var.

HAYATIN BİR PARÇASI

Yıllar sonra bu durumu bir kaç kez Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi arkadaşım İsmail Hakkı Polat ile öğrenciler üstünde uygulamaya karar verdik. Öğrencilerin çoğu 2 günlük diete dayanamadığı gibi hayatlarının bir parçası olduğunu söyledi. İşte Facebook pek çok kişi için doğum günü, evlilik ve tatil fotoğrafı, kimisi için de işinin veya eğitiminin bir parçası olabilir. Yani Türkiye'de milyonlarca insanın neredeyse ana ekranı. Sonuçta silmek çok da kolay değil.

İNOVATİF GİRİŞİM



KÂĞITSIZ KURUM HAYALİ UZAK DEĞİL

Hiç kağıt olmadan şirketin tüm iş süreçlerini yürütmeyi düşündünüz mü? Bu iddialı söz için iş sürecini hayata geçiren çözümlere sahip olmak şart. İş Bankası'nın girişim programı Workup, inovatif girişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu girişimlerden biri olan Leafinbox, kağıt üzerinden işlem yapılan ortamlarda, sürecin onaylar dahil tamamen dijitale ortama taşıyan e-imza destekli bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

DAHA AZ AĞAÇ KESİLECEK

?Erhan Tahminciler'in kurucu ortağı olduğu Leafinbox bu işlemleri yaparken hem operasyonel süreçleri hızlandırıyor hem de elektronik imza kanununa uygun olarak çalışarak, belgelerin resmi geçerliliği olacak şekilde imzalanmasını sağlıyor. Doğa dostu bir girişim olarak ortaya çıkan Leafinbox, kurumların eskisiyle kıyaslanmayacak derecede hızlı ve çevik hareket etmesini sağlıyor. Kurumsal hayatta bir kişi yılda 73 kilogram kağıt tüketiyor. Bu platformun kullanımının artması, daha az ağacın kesilmesine destek olacağı gibi, dijital dönüşümün temel süreçlerinin oluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca Leafinbox'ın en önemli özelliklerinden biri de süreci hızlandırması. Normal şartlarda müşterinize bir sözleşme gönderdiğinizde, bazen günlerce o sözleşmesinin imzalanıp geri gelmesini bekliyorsunuz. Leafinbox ile müşteriniz, bir bilgisayar faresi hareketiyle imzasını atabilecek ve çok kısa bir sürede size ulaştıracak. Böylelikle kurumların yavaş işleyen süreçten dolayı satışı kaybetmesinin de önüne geçilmiş olacak. Çünkü günler süren sözleşmeler ile karşı tarafın hevesi kaçabilir ve satın almaktan vazgeçebilir.

AR-GE İŞBİRLİĞİ

KÜRESEL ÜRÜNLER İÇİN İŞBİRLİĞİ BAŞLIYOR

Netaş ve Boğaziçi Üniversitesi 'Ar-Ge ve Ürünleştirme Çerçeve Sözleşmesi' imzaladı. Sözleşme kapsamında üniversitenin akademisyenleri ile Netaş'ın Ar-Ge uzmanları birlikte çalışarak, 5G, bulut bilişim ve nesnelerin interneti (IoT) konuları başta olmak üzere ortak Ar-Ge yaparak global pazarda yeri olacak ürün geliştirecek. İmza töreninde konuşan Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, "Türkiye'de ilk defa geliştirilen bir projenin, dünya pazarına yönelik olarak ürünleştirilmesini sağlayacağız. Atacağımız bu adım, bölgenin teknoloji üssü olma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Temel hedefimiz, global bir ürün yaratmak" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, "Kandilli Kampüsü'müzde inşaatı tamamlanmak üzere olan Bilim ve Teknoloji Merkezi'mizde kurulacak yeni laboratuvarlar, sanayi, akademi ve kamu ortaklığı ile yeni araştırmaların kapısını aralayacak. Netaş gibi deneyimli bir şirketle yanyana olmak ülkemizin kazancı olacak. Amacımız dünya ölçeğinde iddialı çalışmalara imza atmak" diye konuştu.

İNOVATİF ÜRÜNLER

OKYANUSTA "YUNUS KAMERA" RÜZGâRI

Sualtında nasıl bir dünya olduğunu merak edenler için adını yunuslardan alan akıllı kamera "The Power Dolphin", 4K video ve fotoğraflar çekiyor. Kullandığı sonar aracılığıyla da okyanus yüzeyinin topografik haritasını çıkarıyor. Sualtı zenginliklerinin farkına varmak için yetenekli kamerayı istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz.

PARMAĞINI TANIYAN EKRAN ANINDA AÇILIYOR

Akıllı telefon ve bilgisayarlarda parmak izi tarayıcıyı uzun süredir kullanıyor. Vivo parmak izini ekran üstünden tanıyan bir algılayıcı geliştiriyor. Henüz piyasaya sürülecek ürün olmasa da piksellerin doğrudan parmak izi okuyucuya dönüşmesi oldukça dikkat çekici. Ekran aktif hale gelince algılayıcı devreden çıkıyor. Parmak izini ekrana yerleştirme fikri de oldukça yenilikçi bakış açısı.