"Fikir değil ekibe yatırım yapıyorum"

Türkiye girişim sektörünün önde gelen isimlerinden Aslanoba Capital’in kurucusu Hasan Aslanoba, “Diğer ülkeler büyük bir hızla hareket ederken zaman kaybına tahammülümüz yok” dedi

Türkiye'de girişim ekosisteminde melek yatırımcı olarak akla ilk Hasan Aslanoba geliyor. Aslanoba Capital'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba yatırımlarından ve girişimlerinden elde ettiği deneyimi Kolektif Stories buluşmasında paylaştı. Türkiye'nin girişim ekosistemine yatırımdan başka şansının olmadığını vurgulayan Aslanoba, "Diğer ülkeler büyük bir hızla hareket ederken zaman kaybına tahammülümüz yok. Ara öyle açılabilirki, akıl işiyle çalışan ülkeler diğerlerini uzaylı gibi geride bırakabilir. Kurumlar ve ülkenin dönüşüm için hiç zamanı yok. Anında harekete geçmek zorunda. Kas işiyle iş yapan fabrikalar, işyerleri dönüşürken, değişim beyaz yakalıları da etkileyecek. Yapay zeka yazılımları artık pek çok işi daha rahat çözmemizi sağlayacak. Değişime hazır ülkelerin girişimleri her işi ele geçirmeye başladı bile. Bundan kaçış yok" diye konuştu.



BİREYLER DÖNÜŞEBİLİR

Devletin, belediyelerin ve regülasyon kurumlarının aldığı kararların yurtdışından gelen yatırım kararlarını doğrudan etkilediğinin altını çizen Aslanoba, "Bitaksi önemli bir yatırımın eşiğinde olduğu dönemde sırf bu kararlar yüzünden yatırımcı ürktü. Şimdi bu konuda tüm özel kurumların ve devletin seferberlik ilan eder gibi hareket etmesi gerek" diye konuştu. Bireylerin dönüşümüne dikkat çeken Hasan Aslanoba, "Kurumlar dönüşemez ama bireyler dönüşebilir. Yeter ki işinize odaklanın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Neleri eksik neleri iyi yaptığınızı düşünün ve müşterilerinizi iyi dinleyin. Onlar size gitmeniz gereken doğru yolu gösterecektir" şeklinde girişimcilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.



FİKİR DEĞİL TAKIM ÖNEMLİ

Yatırıma başladığı ilk dönemlerde girişimde fikre çok önem verdiğine dikkat çeken Aslanoba, "Yatırım yaparken fikir birinci önceliğimdi. Şimdi daha çok ekibe ve kurucusunun becerilerilerine odaklanıyorum. Bir işi farklı kılan fikir değil, uygulayan ekibin yetenekleri başarıyı doğrudan etkiliyor. Fikir değil, girişimin kurucusuna ve ekibine önem vermeye başlıyorsun. Önemli olan takım çalışmasının altından kalkabilmek ve paylaşmaya açık olmak. Yoksa aynı şeyi düşünen belki de yüzlerce girişimci var" diye konuştu.







GİRİŞİMCİ OLDUĞUM İŞLERDE BAŞARISIZDIM

Kolektifhouse da düzenlenen buluşmada girişimcilerin sosyal medya üzerinden ve salondan gelen sorularını da yanıtlayan ve oldukça samimi açıklamalar yapan Hasan Aslanoba, Erikli hariç diğer girişimlerinde neden başarısız olduğunu şöyle anlattı: "Ben Erikli'de profesyonel olarak çalışırken her detaya hakimdim ve işime çok odaklıydım. Bu yüzden iyi bir başarı yakaladık. Ancak erken aşama yatırımcı olmaya soyunduktan sonra girişimci olarak da işler yapmak için çaba harcadım. Ama şimdi odaklanamadığım için başarısız olduğumu görüyorum. Ben artık sadece iyi bir erken aşama yatırımcısı olmaya devam edeceğim ve sadece bu alana odaklanacağım."

yatırımı var.



DEĞERİNİ BULMADAN ÇIKIŞ YAPMAM

Türkiye ağırlıklı olmak üzere toplam 120'nin üstünde yatırımı olduğunu söyleyen Aslanoba, "Başarısız olan girişimler de var. Ancak genel olarak baktığımda doğru girişimlere de yatırım yapmışım. Startups. Watch rakamlarına göre geçtiğimiz yılın en çok yatırım alan ilk 10 yatırımından 5'inde benim de katkım var" diye konuştu.