Oyunlar milyarlık ihracat kapısı

ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen Global Game Jam etkiliğinde 250 takım hayal güçlerini kullanarak dijital oyunlarla evlerini yeniden yarattı. 1 milyar doları aşan dijital oyun ihracatı için yeni oyun geliştiriciler ortaya çıkıyor

2018'de yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021'de 180 milyar dolar olması bekleniyor. Sadece oyun oynayan değil, oyun oynatan olmak isteyen Türkiye, oyun geliştiricilere yönelik destekleri artırıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından açıklanan rakamlara göre dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken, bugün 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu çarpıcı istatistiklere bakılacak olursa Türkiye'de büyüyen oyun sektörü konusunda atılan adımlar büyük önem taşıyor. Türkiye'deki oyun pazarının 750 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye'de 2018'de Gram Games'in 200 milyon dolarlık çıkışına Peak Games'in 100 milyon dolarlık oyun satışları büyük cesaret verdi. Dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini 48 saatliğine tek bir tema üzerinde buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde bu yıl 8 binden fazla oyun ortaya çıkarıldı. Küresel etkinliğin Ankara ayağında 250 oyun geliştiricinin ODTÜ Teknokent ATOM'da buluşan oyun geliştiriciler "Ev sizin için ne ifade ediyor?" temasıyla renkli oyunlara imza attı. Etkinlikte, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadele oyuna dönüştürüldü.



AZ UYKU BOL EKRAN

Etkinliğe 114 ülkedeki çeşitli merkezlerde katılan oyun geliştiriciler, etkinlik sonunda 8 binden fazla oyun ortaya koydu. GGJ ATOM'daki katılımcılarca 56 oyun geliştirildi. Herkes aynı anda "Ev" temasını öğrenince hayal güçlerini, kodlama yeteneklerini bir araya getirmeye başladı. 10'uncu yılında GGJ Atom etkinliğinde 250 ekibin yarıştığı heyecanın bir kısmına tanık oldum. Gençlerle 24 saatin bir bölümünde beraber oldum. Onların heyecanını, hayallerini anlamaya çalıştım. Halının, sandalyelerin üstünde uyuyarak geçiren gençler çok mutluydu. Üstelik bu kez hemen hemen her masada ve organizasyonda kadın geliştiricileri görmek umut vericiydi. ODTÜ Rektör Danışmanı ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil ise Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki gelişmelere katkı vermek için gayret gösterdiklerini belirtti. Yozgatlıgil, ODTÜ TEKNOKENT bölgesinde 24 oyun firmasının olduğunu aktararak, "Türkiye'deki ilk ve tek ön kuluçka merkezi olan 'ATOM' kapsamında, dijital oyun sektörüne geliştirici yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Bugüne kadar desteklenen 105 gruptan 25'inin şirketleştiğini ifade eden Yozgatlıgil, bin 500'den fazla geliştiriciye hizmet verildiğini anlattı. Yozgatlıgil, 570'ten fazla oyunun geliştirildiğini belirterek, 30 milyonun üzerinde oyunsevere ulaşıldığını söyledi. Yozgatlıgil, şöyle devam etti: "ODTÜ TEKNOKENT olarak kurulduğumuz günden bu yana bütün şirketlerimizin yaptığı ihracat toplamı 1.3 milyar dolar. Biz, oyun sektöründeki bu atılımları ve desteklerimizi sürdürerek bu rakamımızı çok daha yukarılara taşıyacağız. GGJ, bizim ekosistemi desteklediğimiz en önemli etkinliklerden bir tanesi. Her sene üzerine koyarak oyunseverlerle bir araya geliyoruz."



HAYALLERİNİZİN EVİ KALBiN SENİN EViNDİR

Ve o heyecanla şu satırları paylaşmışım: "Uykusuz kalmaya değer! #ggjatom "Eğer kalbin senin evindir" diyorsan, evini canavarlardan korumaya çalışan kahraman olmak istiyorsan, dağınık odanı toplamak evinde hissetmeni sağlıyorsa, bu dünya bu galaksi senin evindir diye bir oyununun parçasıysan veya #odtü jeoloji ikinci sınıf öğrencisi Yaman Efe gibi her ev hayaline oyun müziği besteleyen altın kalbin ve yeteneğin varsa, uykusuz kalmaya değer.. Bu etkinliğin kendisi daha en başta evin olmuştur." Yarışma değil, tanışma ve işbirliğinin, bireysel değil, ekip olarak üretmenin öne çıktığı etkinlikte ev temasının herkese çağrıştırdığı şeyin farklı olduğunu görüyorsunuz. Gelin şimdi hayal edilen evlere göz atalım.

"Evin senin kalbindir" diyen oyunda kalpleri kazanmak için puan toplamak da mümkün. Pek çok geliştirici için ev sığındığın, korunaklı hissettiğin ve konfor alanı olarak tarif ettiğin yer. Bu konfor alanını korumak için pek çok canavara karşı savaşmak zorunda kalıyorsun. Yine kimi geliştirici için dünya ve galaksinin kendisini evi olarak kabul ediyor. "Dream House" oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyun oynuyor. * Ayför Nörde isimli oyunda oyuncular evlerini tekerlekler üzerinde inşa etmek için çaba gösteriyor. *"Who Are You", karısını evde bulamayan yaşlı bir adamın artık tanıyamadığı evindeki anılarla geçirdiği macerayı konu alıyor.



KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAYAN İLGİ

Aileler daha 1 yaşına gelmeden ağlamasın diye ekranı karşısına koyduğu kuşağın bağımlı olmasından yakınması oldukça manidar. Önce kendi TV dizisi veya futbol bağımlığına bir çözüm bulamayan aileler sorunun parçasıyken, çözümün bir parçası olmak için fedakarlık yapmıyor. Küçük yaşta başlayan alışkanlıklar artık yeni bir iş alanının parçasını oluşturuyor. Ancak denge kurmak için durmayı öğrenmek çok önemli. Oyun hemen her çocuğun en büyük tutkusu olmaya devam edecek. Bundan kurtuluş yok. Önemli olan çocuğunuzun oynarken, eğlenirken haz duygusunu oturtacak kuralları kendisinin almasını sağlamak.



10 YIL ÖNCE HEYECANLA BAŞLADI

Yaklaşık 10 yıl önce ODTÜ IEEE öğrencileri grubundan Ferhan Özkan beni buldu ve heyecanla projeyi anlatmaya başladı: "Timur abi ODTÜ Atom ekibi olarak Global Game Jam organizasyonunu Türkiye'ye getiriyoruz. 48 saatlik oyun geliştirme hackathonunu Atom'da düzenlemek istiyoruz" dedi. Ben de heyecanla katıldım. Hem onların heyecanına ortak oldum hem de onlara destek bulmak için pek çok tanıdığım yöneticiyi harekete geçirmeye çalıştım. Sonuçta Ferhan ve IEEE Türkiye'den pek çok ekip arkadaşı inandıkları projeyi ODTÜ Teknokent ve ODTÜ yöneticilerine kabul ettirdi. Şimdi küresel çapta onlarca ülkede ve Türkiye'de 17 şehirde gerçekleşen 48 saat süren oyun hekatonu 10 yıldır Türkiye'de büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor