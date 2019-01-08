Televizyon ekranları kıvrılıyor, servis araçları sürücüsüz gidiyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te kıvrılan TV ekranları ve sürücüsüz servis araçları dikkat çekti. 11 Ocak’a kadar açık kalacak fuarda 4 bin 500 katılımcı dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, insansız hava aracı, sürücüsüz otomobil ve tasarruflu teknolojilerle sahne alıyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2019 (Consumer Electronic Show) 24 farklı ürün kategorisinden 4 bin 500 katılımcı firmanın ve 6 bin 500 gazetecinin katıldığı dev etkinlik kapılarını açtı. 8-11 Ocak arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nde yaklaşık 180 bin teknoloji meraklısının ziyaret etmesinin bekleniyor. Televizyon ekranlarının perdeler gibi kıvrılabildiğini fuarda sergilenirken, standında sürücüsüz servis araçlarını tanıtan Bosch yetkileri 2020 yılında 1 milyon, 2025 yılında 2.5 milyon servis aracının sürücüsüz olacağını vurguladı. Bosch sürücüsüz servis aracını sergilerken 2020 yılında 1 milyon sürücüsüz servis aracının kullanılacağı vurguladı. İnce çerçeveli dizüstü bilgisayarlar, tabletler, insansız hava araçları, güvenlik hizmetleri ve akıllı sürücüsüz araçlar Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki standların ardından birkaç yıl içinde tüm teknolojiler hayatımıza giriyor. Bu yıl televizyon ekranlarının bile kıvrıldığı, enerji tüketiminin şeffaflaştığı, her yıl biraz daha robotlaşan dünyada yeni güvenlik önlemleri karşımıza çıkıyor.

250 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bosch, Asus, Hisense, Hyundai, Intel, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, TCL ve Toyota gibi markalar yeni ürün ve servislerini ilk kez CES 2019'da görücüye çıkardı. Bosch, Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2019'da nesnelerin interneti ve yapay zeka alanında kaydettiği ilerlemeyi ve ağa bağlı çözümlerini sergiliyor. Bosch, yeni tür bir mobiliteyi somut hale getiren servis aracı konseptinden gıda ürünlerinin saklanmasına ilişkin tavsiyelerde bulunan ağa bağlı buzdolaplarına kadar dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında çok sayıda çözümünü sunuyor.

2020 yılında internete bağlanan nesnelerin yaratacağı ekonomi 250 milyar dolara ulaşması beklediklerini ifade eden Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, şirketin 2019 yılındaki hedefinin ağa bağlanan cihazların daha güvenli, tasarruflu ve daha az stres yaratacağını vurguladı. 2020 yılında 230 milyon evin internete bağlanacağını tahmin ettiklerini belirten Markus Heyn, internet olan evlerin oranının yüzde 15'e ulaşmasını bekliyor. Her iki telefondan birinde Bosch tarafından üretilen sensör bulunduğuna dikkat çeken Markus Heyn video tabanlı yangın algılama sistemi örneğini vererek, "Akıllı görüntü analizi kullanan güvenlik kameraları, sistem sensörlerinin ısıyı ve dumanı algılamasından bile önce sadece birkaç saniye içinde yangınları tespit edebilecek. Böylece yangınlar, konvansiyonel yangın veya duman alarmı sistemlerinden çok daha önce tespit edilebilecek. Bu özellik sayesinde yaşamların kurtarılmasında kritik bir faktör olan zamandan tasarruf sağlanacak" ifadelerini kullandı.

RAKİPLER ORTAK OLDU

Apple ve Samsung'un akıllı telefonda amansız rekabeti devam etse de televizyon tarafındaki işbirliği genişliyor. Samsung Electronics, 2019 model Samsung Akıllı TV'lerde iTunes Film ve TV Programları ile Apple AirPlay 2 desteği sunacağını duyurdu. 2018 model Samsung Akıllı TV'ler ise yazılım güncellemesiyle bu desteğe kavuşacak. Yeni bir iTunes Film ve TV Programı uygulaması, sektörde bir ilk olarak 100'den fazla ülkede yalnızca Samsung Akıllı TV'ler için çıkacak. Samsung Akıllı TV'ler dünya genelinde 190 ülkede AirPlay 2 desteği vermeye başlayacak. Samsung Akıllı TV'lerdeki yeni iTunes Film ve TV Programı uygulaması ile Samsung müşterileri sahip oldukları iTunes arşivine erişebilecek. Samsung, Micro LED teknolojisini geçtiğimiz yıl CES'te ödüller alan The Wall adlı 146 inç Micro LED ekranla birlikte tanıtmıştı. Mikro LED TV ekranlar konusunda Samsung'dan müjde geldi. Mikroskobik LED yongaları arasındaki açıklığı azaltan ultra hassas dizilimli yarı iletken paketleme sürecindeki teknik gelişmeler sayesinde, Samsung daha küçük ve evlere daha uygun 75 inçlik etkileyici bir 4K Micro LED ekran üretmeyi de başardı.

ELEKTRİK CANAVARINI BULUN

Bosch Phantom platformu kurumların ve evlerin enerji tüketimini anlık olarak ölçümleyip analiz etmek üzere geliştirilmiş. Bugün pek çok sektörde önemli maliyet kalemi haline gelen enerji tüketimini bölge, cihaz üzerinden sorgulama şansı veriyor.

Evlerde, ofislerde, hastanelerde, okullarda, veri merkezlerinde, fabrika ve atölyelerde her kurum enerji tüketimi konusunda radikal tedbirler almak istiyor. Artan enerji maliyetleri konusunda önlem almak için önce elektriği tüketen cihazları veya süreçleri tesbit etmekten geçiyor. Oysa hangi saatte, hangi departman ya da bölümde hangi cihazların enerji tüketimindeki payını ölçme olanağınız olsa tasarruf etme şansı artardı. Bosch Phantom platformu enerji tüketimini anlık olarak ölçerek sürecin şeffaflaşmasını sağlıyor.

Restoranlarda veya perakende mağazalarda açık bırakılan ı��ıklar, cihazların tükettiği enerji ölçümlendiği anda önlem almak veya cihazlarda nasıl değişim yapılacağı konusunda karar süreci kolaylaşır. Bir restoran zinciri hangi mağazada hangi saatte elektrik tüketiminin arttığını Bosch Phantom platformuyla anında takip edebiliyorsunuz.

TV EKRANLARI AKLIMIZLA OYNUYOR

Akıllı televizyonların perdeler gibi kıvrılıp toplandığını, izlerken yine eski haline döndüğünü göreceğimiz zaman artık gerçek oldu. LG'nin CES 2019'da tanıtacağı son ürünü mantığa meydan okuyan görünüp kaybolabilen bir ekrana sahip dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'sini görücüye çıkardı. Kıvrılabilen LG SIGNATURE OLED TV R, kullanıcıları klasik televizyon sınırlarından kurtarıp, kendi kişisel alanlarını belirleme konusunda özgür bırakıyor.Apple AirPlay 2 ve HomeKit uygulamalarını destekleyen televizyonda kullanıcılar, AirPlay 2 desteğiyle, iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları LG Signature OLED TV R'lerinde kolayca oynatabilecekler. Apple'ın kendisi CES'te yok ama adını TV ekranlarında görmeye devam ediyoruz. Apple HomeKit desteğiyle, kullanıcılar, Home uygulamasını kullanarak veya Siri ile iletişime geçerek TV'lerini kontrol edebilecekler. Bunlara ek olarak LG'nin 2019'daki AI TV serisine yeni eklenen Amazon Alexa desteği ile de sadece sesli komut vererek TV'lerini kumanda edebilecekler. 'Yarı Görünüm' seçeneği, LG Signature OLED TV R'nin kısmen açılmasını ve tam ekran gerektirmeyen özel işlemlerin yönetimini sağlıyor.

ÇERÇEVESİ İNCE HER YERİ EKRAN

Dizüstü bilgisayarlar tıpkı telefonlar gibi kalın çerçevelerin yükünü üstünden atmaya çabalıyor. Her bilgisayar ekranı aktif çalışma ekranını büyütmeye gayret ediyor. ASUS, ZenBook serisinin yeni modeli ZenBook S13'ü, Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2019'da kullanıcıların beğenisine sundu. Güçlü özellikleri ve şık görüntüsüyle öne çıkan dizüstü bilgisayar, kullanıcılarına performans ve taşınabilirliği bir arada sunuyor. 13,3 inç boyutunda çerçevesiz Full HD NanoEdge ekranıyla ZenBook S13, dünyanın harici ekran kartına sahip en ince bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Yüzde 95'lik gövde ekran oranına sahip olan bilgisayar, harici GeForce MX150 ekran kartı ve çok çekirdekli son teknoloji Intel işlemcilerin gücünü, ultra taşınabilir kompakt bir dizüstü bilgisayarda bir araya getiriyor. Geniş ve hızlı SSD depolama seçeneği ve 14 saate varan pil ömrüyle ZenBook S13, kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunuyor. ZenBook S13, ince çerçeveli NanoEdge ekranı ile, pazardaki en yüksek gövde ekran oranına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Çerçeveleri 2,8 mm yer tutan ekran sayesinde kullanıcılar, yüzde 95'lik bir oranla, ekranın neredeyse tamamından faydalanıyor. Bilgisayarın üst bölümünde videolu görüşmelerde kullanılabilecek HD kalitede bir kamera bulunuyor, üst bölümdeki ekstra çıkıntı sayesinde bilgisayarın kapağını açıp kapamak kolay hale geliyor.

SÜRÜCÜSÜZ SERVİS ARAÇLARI GELİYOR

Bosch'un CES fuarında sergilediği sürücüsüz servis aracı katılımcıların dikkatini çekti. 2020 yılında 1 milyon sürücüsüz servis aracının kullanımda olacağı tahmin ediliyor. Sürücüsüz servis araçlarının 2025 yılında 2.5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bosch'un sürücüsüz servis aracına rezervasyonu akıllı telefon veya tabletinizden yapıyorsunuz. Paylaşımlı veya özel kullanım seçeneğini işaretliyorsunuz.

Araç içindeki tüm ekranları kullanıp kişisel çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Araç içindeki sensörler inerken unuttuğunuz eşya olursa sesli ve ışıklı olarak sizi uyarıyor.