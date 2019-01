21.5 milyon dolarlık yatırım aldı

San Francisco’da 1.5 yıl önce kurdukları FireFly girişimine 21.5 milyon dolarlık yatırım alan iki Türk girişimci, Uber ve Lyft sürücülerinin otomobillerine konum bazlı akıllı reklam panosu asıyor. FireFly 30 sensörle geleceğin veri odaklı akıllı şehir ve mobil yaşam işlerini fonluyor

Teknoloji girişimleri topladığı verilerle, bunları gelecek nesil işe dönüştürüyor. Akıllı veri toplama girişimlerinden biri de Kaan ve Onur Günay kardeşlerin kurduğu FireFly oldu. San Francisco'da 1.5 yıl önce kurdukları FireFly girişimine, NFX öncülüğünde birkaç girişim fonundan 21.5 milyon dolar yatırım alan Günay kardeşler, akıllı ve dinamik reklam modeliyle geleceğe yönelik akıllı şehir ve akıllı mobil yaşam projelerinin fonlamasını gerçekleştiriyor. FireFly'ın iş planına dikkatlice bakacak olursak, buzdağının üstünde konum tabanlı, dinamik, akıllı reklam panoları bulunuyor. Buzdağının altında ise akıllı şehir ve mobil çözümlere yönelik toplanan veriler yatıyor. Üniversite öğrenimini ABD'deki Brown Üniversitesi'nde yapan FireFly'ın CEO'su Kaan Günay, eğitiminin ardından iş hayatına atılıyor. Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Kaan ve Onur Günay kardeşlerin veri odaklı girişiminin başlangıcı, 18 ay önce Mayıs 2017'de Sanfrancisco Havalimanı otoparkında, Uber ve Lyft sürücülerine dağıtılan kartlarla başlıyor.



% 10 EK KAZANÇ SAĞLIYOR

Kaan Günay'ın yaptığı teklifin zamanlaması Uber ve Lyft sürücülerinin kazançlarının düşmesinden çokca yakındığı döneme denk gelince akıllı reklam panosu hedefine ulaşıyor. Aylık gelire eklenen ortalama yüzde 10'luk kazanç, sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Kaan Günay, yaptıkları konum bazlı akıllı reklam panolarını şöyle anlatıyor: "Bizim teklifimize nasıl yanıt vereceklerini merakla bekliyorduk. Kısa zamanda çağrı merkezi kurarak artan talebe yanıt vermeye başladık. Reklam panoları sürücülerin bulunduğu konum ve zamana göre reklam almasını sağlıyor. Yani trafiğin yoğun olduğu anda bile reklam panoları sürücülerin sürekli düşen gelirine ve daha çok çalışmasına neden olan tıkanmayı aşmalarını sağlıyor. Geçtiği semte göre özel reklamlar yayınlanıyor. Örneğin bir spor salonunun önünden yolcu alırken spor markaları ilanı, deniz kenarında yemek saatinde ise restoranların ilanları yayımlanıyor."



SÜRÜCÜ UYGULAMASI GELİYOR

FIREFLY'IN bir sonraki hedefi, sürücülere yönelik uygulamayla hizmet verdikleri alanda çeşitliliği artırmak olacak. Girişimin zamanlaması, Uber ve Lyft sürücülerinin kazandıkları paranın sürekli azaldığı döneme denk gelmesi, FireFly'a katılan sürücülerin hızla artışından belli oluyor. Kaan Günay yeni kullanıma sunacakları uygulamayla ilgili şu bilgiyi verdi: "Şubat ayı sonunda yeni uygulamaları sürücülerin kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Uygulama, sürücülerin tüm başvuru süreçlerini mobil olarak yürütmemizi sağlayacak. Uygulamanın içinde biraz da oyunlaştırma yönünü artırarak daha iyi sürücüleri seçmemizi sağlayacak. Ayrıca bütün sürücülerle iletişim ödeme gibi süreçleri bu uygulama üzerinden takip etme şansı bulacağız."



TAKSİDEN ÇOK UBER VE LYFT SÜRÜCÜSÜ VAR

UBER, Lyft gibi yeni nesil ulaşım hizmeti sunan girişimleri kullananların sayısı 3-4 yıl içinde katlandı. SanFrancisco, New York gibi şehirlerde çeşitli regülasyon kararları ortaya çıktı. Ancak yine de bu girişimler ulaşım hizmetlerindeki alışkanlıkları değiştirdi. Şimdi veri toplama tarafında rekabet artıyor. FireFly gibi girişimler sürücüsüz otomobillerin tasarlanmasını sağlayacak verilere de imza atıyor. Aslında Google'ın sürücüsüz otomobilleri gibi Uber ve Lyft sürücüleri, dolaştığı her sokakta ve şehirde veri toplanmasını sağlıyor. Geleceğin sürücüsüz otomobillerinin tasarımında FireFly gibi girişimlerin toplayacağı veriler de bulunuyor.



30 FARKLI SENSÖR VAR

FIREFLY girişimini farklı kılan ise, gelecekte yapmak istedikleri işi fonlamayı sağlayan yeni bir reklam platformunu ortaya çıkarması. Çin'de üretilen bu reklam panolarının topladığı veriyi Kaan Günay şöyle anlatıyor: "Akıllı panoların üstündeki 30'a yakın sensör, araçların düştüğü çukur ve trafik durumunu akıllı şehir kapsamında belediyeye bildiriyor. Bu konuda ABD'de 5 şehir bizim için öncelikli konumda bulunuyor. San Francisco, Los Angeles'ta çalışmalara başladık. Bu yılın ilk çeyreğinde New York'a özel bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca smart Mobility kavramı kapsamında otomobil üreticilerine ve diğer müşterilere de veri topluyoruz. Binlerce sürücünün oluşturduğu deneyimin değerli olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra sırası tam net olmasa da Boston, Miami, Las Vegas şehirleri üzerinde çalışmayı düşünüyoruz."



AKILLI REKLAM NEDIR?

FIREFLY girişimi Uber ve Lyft sürücülerinin arabalarının üstündeki reklamları dinamik olarak konum ve zamana bağlı değiştiriyor. Örneğin havalimanında THY reklamı gösterirken, şehir merkezinde bir giyim mağazasının ilanına yer veriyor. Bu işi yaparken akıllı ekran panosu üstündeki sensörlerle şehirdeki trafik, yoldaki çukur, otomobilin ne kadar sık fren yaptığı gibi verileri de topluyor.