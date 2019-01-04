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TİMUR SIRT
04 Ocak 2019, Cuma TİMUR SIRT

Dijital seyirci komediyi daha çok seviyor

DIJITAL platformlarda müzik ve televizyon izleme ve dinleme alışkanlıklarını takip ettiğinizde Türkiye'nin eğlence tercihlerini görüyorsunuz. 'un dijital TV platformu Tivibu'da yılın en çok izleneni komedi türündeki yerli film 'Bizim Köyün Şarkısı' olurken, yerli film kategorisinde öne çıkan diğer filmler 'Deliha', 'Görümce', 'Deliha 2', 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', 'Yol Arkadaşım', 'Aile Arasında', 'Kral Şakir Oyun Zamanı', 'Kolonya Cumhuriyeti' ve 'Ayla' olarak öne çıktı. Tivibu seyircisi yabancı film kategorisinde ise sırasıyla en çok 'Karlar Ülkesi', 'Suicide Squad: Gerçek Kötüler', 'İntikam', 'Şirinler', 'Deadpool', 'Sünger Bob Karaya Çıkıyor', 'Bolt', 'Devasa', 'İyi Kalpli Koca Adam', 'Çelik Yumruklar' filmlerini izlemeyi tercih etti.

İKİNCILİK AKSIYON FİLMLERINDE
Film türüne göre bakıldığında ise Tivibu seyircisinin 2018 yılında en çok izlediği tür komedi olurken, onu sırasıyla aksiyonmacera ve çocuk kategorilerindeki içerikler takip etti. Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da 2018 yılının en çok dinlenen şarkısı Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman ile düet yaptığı 'Yalnız Çiçek' şarkısı olurken onu 'in 'Öyle Kolaysa' ve Merve Özbey'in 'Vuracak' şarkıları takip etti. Yıl boyunca en uzun zaman 'zirvede kalan' listesinin birincisi 'Beni Vur' ile Deniz Tekin, ikincisi 'Sen Olsan Bari' ile Aleyna Tilki, üçüncüsü 'Gömün Beri Çukura' ile Eypio oldu.

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