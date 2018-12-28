Milyon $’lık girişim hikâyelerinin yılı 2018

2018’de Türkiye’de oyun, e-ticaret ve yazılım girişimleri alanında rekor satışlar gerçekleşti. Bu yıl Facebook’un Cambridge Analytica skandalına, teknoloji şirketlerinin borsa değerlerinin trilyon doları aşmasına ve birçok farklı gelişmeye de tanık olduk

Türkiye girişim ekosistemi alanında 2018 yılında pek çok çıkış yapan girişime şahit olduk. İlk kez büyük ölçekte oyun şirketlerinin başarısı göze çarptı. E-ticaret ve oyun girişimleri dışında Opsgenie gibi yazılım şirketlerinin de 295 milyon doların üstünde değerle satın alındığını gördük.

Tam arzu edilen gibi olmasa da Türkiye'de farklı girişimlerin başarı şansının olması ekosistemin çeşitliliğini artıracak. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de teknoparklarla küresel girişim sermayesi şirketlerinin birlikte çalışması yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na bu gözle bakılırsa, 2019'da yeni başarı hikâyelerine şahitlik etme şansımız doğacak. En önemlisi daha fazla girişimci ve yazılım geliştiriciyi yurtdışına kaybetmekten kurtulabiliriz.



FONLARA İLGİ ARTTI

Türk Telekom ve İş Bankası gibi kurumlar girişim sermayesi fonları konusundaki çabalarıyla dikkat çekti. Pek çok kurum girişim hızlandırma programına başlayarak ekosisteme adım atma kararı aldı. Blok zinciri konusunda düzenlenen toplantılar rekor ilgiyle karşılanırken, girişimler için bir süre daha yatırımcıların mesafeli durduğu gözlendi.



SKANDAL VAKASI

Dünyada teknoloji şirketleri için borsa değeri rekor kırıp 1 trilyon doları aşarken, yıl sonuna doğru rekor düşüşlere de imza attı. Facebook kullanıcılarının verilerinin kullanıldığının Cambridge Analytica skandalıyla farkına varılması kişisel verilerle ilgili regülasyon kurallarının tavan yaptığı bir dönem yaşanmasına sebep oldu.

Şimdi gelin yurtdışında ve yurtiçinde girişim ekosisteminde olan bitenlere bir göz atalım.



1

Alibaba Türkiye'nin en büyük girişim satın almasına imza atarak Trendyol'a 753 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırım Yemeksepeti yatırımını geride bırakarak, 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.



2

Dünyanın en büyük oyun devlerinden Zynga, Türkiye'den oyun girişimi Gram Games'e 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Peak Games, OKEY gibi sahip olduğu oyunlarının bir bölümünü 100 milyon dolara sattı. Şirketin değerini 1 milyar dolara taşıyacak yatırım gerçekleşti.



3

Opsgenie Türkiye'den çıkan bir yazılım şirketi olarak 295 milyon dolara Atlasian tarafından satın alındı. Gurur veren bu girişim teknoloji merkeziyle Ankara'da bulunmaya devam edecek.



4

Insider girişimine Silikon Vadisi'nde dünyanın en büyük girişim sermayesi fonlarından Sequoia üzerinden yatırım yapıldı. Böylece bu büyük fonun dikkati Türkiye'ye çekilmiş oldu.



5

Girişim hızlandırma programlarının ve girişim sermayesi fonlarının kuruluşunun hız kazandığını gördük. İş Bankası, Türk Telekom, Sabancı Holding, QNB Finansbank gibi pek çok kurumun girişim ekosistemine özel şirketler ve oluşumlar adımlar attı.



6

Yıl sonuna doğru ABD'deki Türk girişimcilerin kurduğu Firefly girişimi 21.5 milyon dolar yatırım alarak Seri A öncesi tohum yatırımı alarak başarılı bir adımın öncesinde olduğunu kanıtladı.



7

Facebook'un kişisel verilerimizi pazara çıkardığını Cambridge Analytica skandalının yaşanması Türkiye ve Avrupa'da kişisel veriler konusunda farkındalığın artmasına sebep oldu. Artık kişisel verilerle ilgili düzenlemeler ve sert önlemler alındığına şahit olduk. İnternet girişimi kişisel verilerle ilgili daha dikkatli olmaya başladı.



8

ABD'de teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri yılın ortalarına doğru yükselirken, yıl sonuna doğru rekor kayıplar yaşadı. Trilyon dolarlık piyasa değerine önce Apple ulaşmayı başardı. Amazon bir trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ikinci firma oldu. Yıl sonuna doğru yaşanan düşüşle 2 trilyon doların geçilmesi zor görünüyor.



9

Çinliler sadece telefonlarıyla değil, Wechat, TikTok gibi uygulamalarla da agresif bir şekilde Türkiye pazarı için adım atmaya başladı. Dikey uygulamalar ise dikkat çekici şekilde ağırlık kazandı.



10

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ekosistemde en çok konuşulan teknolojiler oldu. Blockchain girişimlerinden çok toplantıları ilgi gördü. Kripto paralarla ilgili hayal kırıklığı yaşansa da bu konu konuşulmaya devam etti.