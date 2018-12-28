Girişim çevikliğiyle dijital rekabet

Sabancı Grubu adını değiştirdiği bilişim şirketiyle müşterilerine rekabet ortamı yaratacak. Sabancı Dx Genel Müdürü Aydın, “Yeni teknolojilere odaklandık” dedi

Yarının girişimleri doğarken geleneksel şirketlerin yeni rekabet ortamına nasıl hazırlanacağını bulmak kolay değil. Deneyimle teknolojik yenilikleri bir araya getirecek çözümü pek çok kurum tartışıyor. 40 yılı aşkın bilgi teknolojileri deneyimine sahip, alanında birçok ilklerin yanı sıra büyük projelere imza atan Sabancı Grubu'nun bilişim teknolojileri konusundaki uzman şirketi BimSA, ileri veri analitiği, robotik işgücü ve siber güvenlik gibi yeni işleri potfoyüne katıyor.



YENİ İSİMLE GELİYOR

Sabancı Holding değişen iş yapma yetenekleriyle birlikte şirketin adını da Sabancı Dx olarak değiştirerek devam ettirme kararı aldı. Sabancı Dx'in Genel Müdürü Burak Aydın, adını Sabancı markasının güvencesinin yanı sıra 'X' yani bilinmeyenden alan Sabancı Dx'in henüz keşfedilmemiş olanı yani geleceği temsil ettiğini vurguluyor.

Şirketlerin zaman ve maliyet avantajına odaklandığını gördüklerini ifade eden Aydın, "SabancıDx yeni nesil teknolojileriyle şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajıyla müşterilerine rekabet avantajı sağlayarak değer katmayı hedefliyor. Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden biri olmayı hedeflerken büyük veri, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zekâ ve blockchain teknolojilerine odaklanıyoruz. Bunların arasında yeni petrolün veri olarak tanımlandığı bugünün iş dünyasında ileri veri analitiği şirketlere sunacağımız önemli bir hizmet alanı olacak" diye konuştu.

Intel Türkiye Genel Müdürü olduğu dönemde girişim ekosistemine desteğiyle bilinen Aydın, "Dijital Çarpan'ı Dx'le sembolize eden Sabancı Dx'in misyonu, şirketlerin dijital çarpanı olmak ve dijital enerjiyi açığa çıkartmak istiyoruz. Sabancı Dx, dijitalleşen dünyada yeni teknolojiler yaratarak stratejik işbirliklerine imza atmayı hedefliyoruz" dedi.



DİJİTAL KAMPUS KURDU

Bugün sayıları 5 bine yaklaşan aktif girişimlerin toplam yatırım tutarının 431 milyon dolara ulaştığına işaret eden SabancıDx Genel Müdürü Aydın,"Yeni genel merkezimiz tam anlamıyla bir Dijital Kampus olacak. Garaj kültürüyle donatacağımız bu kampusümüzde yeni teknolojiler ve işbirlikleri geliştirmeye odaklanacağız. SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.